Acasă » Știri » Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”

Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”

De: David Ioan 23/01/2026 | 14:48
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei

Dan Negru a reacționat dur după crima de la Cenei, cazul în care un copil de 13 ani ar fi ucis un alt minor.

Prezentatorul TV a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care critică legislația, sistemul educațional și modul în care autoritățile tratează minorii care comit fapte grave.

Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei

Mesajul prezentatorului începe cu mărturisirea că locul în care s-a produs tragedia îi este familiar, fiind comuna de care aparţine satul bunicilor săi.

„Cenei, localitatea breaking news din cauza copilului ucis de copii, este comuna satului bunicilor mei. Știu bine locul… Banatul e cunoscut pentru tihna lui și pentru oameni echilibrați”.

În continuare, Dan Negru susţine că este revoltător faptul că minorul suspectat de crimă este în libertate și că școala nu îl poate împiedica să revină la cursuri.

„Minorul de 13 ani care a ucis e liber, iar școala nu poate să-i interzică să se întoarcă în clasă”.

Reacţia lui Dan Negru la crima din Cenei

Acesta critică sistemul care, în opinia lui, îi protejează pe agresori:

„Sistemul de la noi vede un copil-problemă ca pe o victimă care are nevoie de psiholog”

Totodată, prezentatorul compară situația din România cu legislația din Statele Unite.

„În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie. Pentru că acolo statul pune responsabilitatea pe individ mult mai devreme. Mai degrabă crești un copil bun decât să repari un adult stricat”, se arată în continuarea mesajului.

Pentru a-și susține punctul de vedere, Dan Negru amintește de un cazul celebru întâmplat în Florida:

„În 1999 în Florida, un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate”.

Dan Negru critică sistemul din România

Pe măsură ce mesajul avansează, acesta devine și mai critic la adresa sistemului educațional românesc.

„La noi, loazele sunt protejate. Profesorii sunt prizonierii elevilor. Și ai părinților lor. Profesorul care îi spune unui copil că e prost ajunge breaking news la televiziuni. Cică, spunându-i adevărul, elevul intră în depresie”, a scris Dan Negru.

Totodată, prezentatorul spune că frica profesorilor de a nu deranja elevii a distrus calitatea educației:

 „Profesorii merg pe vârfuri de teamă să nu-și deranjeze elevii. Și astfel, școala nu mai produce nici profesioniști, nici caractere”.

În final, Dan Negru cere schimbarea urgentă a legilor și introducerea unor pedepse reale pentru minorii care comit fapte grave:

„Schimbați legile! Ce lecții le dăm celor care văd că un tânăr care ucide e liber? Doar pedepsind poți îndrepta! Cum să fie respectate legile într-o societate în care nu există frica de pedeapsă?”

De asemenea, prezentatorul îl citează pe Jean Jacques Rousseau pentru a sublinia importanța educației și a responsabilității.

„Rousseau nu a fost niciodată în Banat dar avea dreptate când a spus: ‘Copilul ajunge pentru societate după educația pe care o primește: ori răsplată, ori pedeapsă’”, se arată în incheierea mesajului.

CITEŞTE ŞI: Când va fi înmormântat Alin, elevul ucis de colegii lui minori. Comuna Cenei din Timiș se pregătește să îl conducă pe ultimul drum

Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Știri
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”
Știri
Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
Digi24
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și...
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am ...
Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am făcut mai devreme asta”
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”
Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”
Condimentul interzis în ciorbe. De ce nu ai voie să îl adaugi
Condimentul interzis în ciorbe. De ce nu ai voie să îl adaugi
Cât o mașină la mâna a doua. Cu cât a ajuns să se vândă un Pudel în 2026
Cât o mașină la mâna a doua. Cu cât a ajuns să se vândă un Pudel în 2026
Vezi toate știrile
×