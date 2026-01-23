Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”

Dan Negru a reacționat dur după crima de la Cenei, cazul în care un copil de 13 ani ar fi ucis un alt minor.

Prezentatorul TV a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care critică legislația, sistemul educațional și modul în care autoritățile tratează minorii care comit fapte grave.

Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei

Mesajul prezentatorului începe cu mărturisirea că locul în care s-a produs tragedia îi este familiar, fiind comuna de care aparţine satul bunicilor săi.

„Cenei, localitatea breaking news din cauza copilului ucis de copii, este comuna satului bunicilor mei. Știu bine locul… Banatul e cunoscut pentru tihna lui și pentru oameni echilibrați”.

În continuare, Dan Negru susţine că este revoltător faptul că minorul suspectat de crimă este în libertate și că școala nu îl poate împiedica să revină la cursuri.

„Minorul de 13 ani care a ucis e liber, iar școala nu poate să-i interzică să se întoarcă în clasă”.

Acesta critică sistemul care, în opinia lui, îi protejează pe agresori:

„Sistemul de la noi vede un copil-problemă ca pe o victimă care are nevoie de psiholog”

Totodată, prezentatorul compară situația din România cu legislația din Statele Unite.

„În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie. Pentru că acolo statul pune responsabilitatea pe individ mult mai devreme. Mai degrabă crești un copil bun decât să repari un adult stricat”, se arată în continuarea mesajului.

Pentru a-și susține punctul de vedere, Dan Negru amintește de un cazul celebru întâmplat în Florida:

„În 1999 în Florida, un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate”.

Dan Negru critică sistemul din România

Pe măsură ce mesajul avansează, acesta devine și mai critic la adresa sistemului educațional românesc.

„La noi, loazele sunt protejate. Profesorii sunt prizonierii elevilor. Și ai părinților lor. Profesorul care îi spune unui copil că e prost ajunge breaking news la televiziuni. Cică, spunându-i adevărul, elevul intră în depresie”, a scris Dan Negru.

Totodată, prezentatorul spune că frica profesorilor de a nu deranja elevii a distrus calitatea educației:

„Profesorii merg pe vârfuri de teamă să nu-și deranjeze elevii. Și astfel, școala nu mai produce nici profesioniști, nici caractere”.

În final, Dan Negru cere schimbarea urgentă a legilor și introducerea unor pedepse reale pentru minorii care comit fapte grave:

„Schimbați legile! Ce lecții le dăm celor care văd că un tânăr care ucide e liber? Doar pedepsind poți îndrepta! Cum să fie respectate legile într-o societate în care nu există frica de pedeapsă?”

De asemenea, prezentatorul îl citează pe Jean Jacques Rousseau pentru a sublinia importanța educației și a responsabilității.

„Rousseau nu a fost niciodată în Banat dar avea dreptate când a spus: ‘Copilul ajunge pentru societate după educația pe care o primește: ori răsplată, ori pedeapsă’”, se arată în incheierea mesajului.

