Acasă » Știri » Ce amendă primești dacă arunci gunoi pe stradă, în Doha. Dan Negru a rămas mască: ”Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară”

Ce amendă primești dacă arunci gunoi pe stradă, în Doha. Dan Negru a rămas mască: ”Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară”

De: Andreea Stăncescu 03/01/2026 | 23:37
Ce amendă primești dacă arunci gunoi pe stradă, în Doha. Dan Negru a rămas mască: ”Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară”
Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Aflat într-o vacanță în Doha, capitala Qatarului, Dan Negru s-a declarat impresionat de nivelul ridicat de siguranță și de modul strict în care sunt aplicate legile în această țară. Experiența trăită într-unul dintre cele mai sigure orașe din lume l-a determinat pe realizatorul TV să analizeze mai atent regulile locale și să facă o comparație cu situația din România, concluziile fiind unele surprinzătoare.

Dan Negru petrece în această perioadă o vacanță în Doha, capitala Qatarului, un oraș cunoscut la nivel internațional pentru nivelul ridicat de siguranță. Experiența trăită într-una dintre cele mai bine cotate destinații din acest punct de vedere l-a determinat pe realizatorul TV să facă o comparație cu România, concluziile fiind surprinzătoare pentru mulți.

Conform Indicelui Global al Criminalității pentru anul 2025, Doha se află pe locul al treilea în clasamentul celor mai sigure orașe din lume, fiind devansată doar de Abu Dhabi și Ajman. Acest top, des invocat în promovarea turismului din Qatar, i-a oferit lui Dan Negru ocazia de a analiza datele mai atent și de a observa că România este mai bine poziționată decât se crede adesea. Astfel, două orașe românești, Cluj-Napoca și Brașov, apar în același clasament al celor mai sigure orașe la nivel global în 2025.

„Există un clasament cu care qatarezii se laudă. E topul celor mai sigure orașe din lume. Acolo, unde Doha, capitala Qatarului, e pe locul trei. Turismul lor se laudă că e o țară sigură. În clasamentul acesta, am rămas gură cască să descopăr două orașe românești. De fapt, prietenul meu, Vlad, un important promotor al turismului românesc mi-a arătat asta. Clujul și Brașovul sunt în topul celor mai sigure orașe din lume în 2025”, a povestit jurnalistul într-un filmuleț publicat pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Totodată, prezentatorul a remarcat că siguranța din Doha este strâns legată de legislația extrem de strictă. În Qatar, pedepsele sunt dure, iar legea este aplicată fără excepții. Infracțiuni precum condusul sub influența alcoolului sunt sancționate sever, inclusiv cu închisoarea.

Chiar și gesturi aparent minore, cum ar fi aruncarea unui ambalaj pe stradă, pot atrage amenzi foarte mari, de ordinul miilor de euro. Mai mult, turiștii care nu achită sancțiunile riscă să nu poată părăsi țara.

„Aici, încă există pedeapsa capitală. Pedepsele sunt aspre, oricare ar fi ele. Dacă te prinde beat la volan, n-ai nicio șansă să scapi de închisoare. Ca să vă faceți o idee – dacă arunci pe jos un șervețel și te-au prins pe camere că ai aruncat un ambalaj, un șervețel, orice, amenda e de 2000 de euro. Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară.”

CITEȘTE ȘI: Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”

Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune
Știri
Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune
Berlin, în beznă și frig! Zeci de mii de locuințe fără curent, după o pană majoră în urma unui incendiu
Știri
Berlin, în beznă și frig! Zeci de mii de locuințe fără curent, după o pană majoră în urma…
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Ce au găsit medicii în corpul unei tinere care se plângea de BALONARE. Specialiștii au rămas șocați!
Gandul.ro
Ce au găsit medicii în corpul unei tinere care se plângea de BALONARE....
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și...
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”
Adevarul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut...
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
Digi24
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la...
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a...
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
Click.ro
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite...
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Ce au găsit medicii în corpul unei tinere care se plângea de BALONARE. Specialiștii au rămas șocați!
Gandul.ro
Ce au găsit medicii în corpul unei tinere care se plângea de BALONARE. Specialiștii au...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 4 ianuarie 2026. Zodia care se desparte de partener
Horoscop 4 ianuarie 2026. Zodia care se desparte de partener
Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună „stop”
Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună „stop”
Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney ...
Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune
Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu au lăsat un gol imens! Aurelian Temișan: ”Dumnezeu a avut ...
Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu au lăsat un gol imens! Aurelian Temișan: ”Dumnezeu a avut alte planuri”
Berlin, în beznă și frig! Zeci de mii de locuințe fără curent, după o pană majoră în urma unui ...
Berlin, în beznă și frig! Zeci de mii de locuințe fără curent, după o pană majoră în urma unui incendiu
Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut ...
Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!
Vezi toate știrile
×