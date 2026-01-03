Ce amendă primești dacă arunci gunoi pe stradă, în Doha. Dan Negru a rămas mască: ”Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară”

Aflat într-o vacanță în Doha, capitala Qatarului, Dan Negru s-a declarat impresionat de nivelul ridicat de siguranță și de modul strict în care sunt aplicate legile în această țară. Experiența trăită într-unul dintre cele mai sigure orașe din lume l-a determinat pe realizatorul TV să analizeze mai atent regulile locale și să facă o comparație cu situația din România, concluziile fiind unele surprinzătoare.

Dan Negru petrece în această perioadă o vacanță în Doha, capitala Qatarului, un oraș cunoscut la nivel internațional pentru nivelul ridicat de siguranță. Experiența trăită într-una dintre cele mai bine cotate destinații din acest punct de vedere l-a determinat pe realizatorul TV să facă o comparație cu România, concluziile fiind surprinzătoare pentru mulți.

Conform Indicelui Global al Criminalității pentru anul 2025, Doha se află pe locul al treilea în clasamentul celor mai sigure orașe din lume, fiind devansată doar de Abu Dhabi și Ajman. Acest top, des invocat în promovarea turismului din Qatar, i-a oferit lui Dan Negru ocazia de a analiza datele mai atent și de a observa că România este mai bine poziționată decât se crede adesea. Astfel, două orașe românești, Cluj-Napoca și Brașov, apar în același clasament al celor mai sigure orașe la nivel global în 2025.

„Există un clasament cu care qatarezii se laudă. E topul celor mai sigure orașe din lume. Acolo, unde Doha, capitala Qatarului, e pe locul trei. Turismul lor se laudă că e o țară sigură. În clasamentul acesta, am rămas gură cască să descopăr două orașe românești. De fapt, prietenul meu, Vlad, un important promotor al turismului românesc mi-a arătat asta. Clujul și Brașovul sunt în topul celor mai sigure orașe din lume în 2025”, a povestit jurnalistul într-un filmuleț publicat pe rețelele de socializare.

Totodată, prezentatorul a remarcat că siguranța din Doha este strâns legată de legislația extrem de strictă. În Qatar, pedepsele sunt dure, iar legea este aplicată fără excepții. Infracțiuni precum condusul sub influența alcoolului sunt sancționate sever, inclusiv cu închisoarea.

Chiar și gesturi aparent minore, cum ar fi aruncarea unui ambalaj pe stradă, pot atrage amenzi foarte mari, de ordinul miilor de euro. Mai mult, turiștii care nu achită sancțiunile riscă să nu poată părăsi țara.

„Aici, încă există pedeapsa capitală. Pedepsele sunt aspre, oricare ar fi ele. Dacă te prinde beat la volan, n-ai nicio șansă să scapi de închisoare. Ca să vă faceți o idee – dacă arunci pe jos un șervețel și te-au prins pe camere că ai aruncat un ambalaj, un șervețel, orice, amenda e de 2000 de euro. Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară.”

CITEȘTE ȘI: Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”

Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!