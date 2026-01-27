Acasă » Știri » Ce salariu are un agent de penitenciar. Ce sumă primește lunar

Ce salariu are un agent de penitenciar. Ce sumă primește lunar

27/01/2026
Ce salariu are un agent de penitenciar. Ce sumă primește lunar
Ce salariu are un agent de penitenciar. Ce sumă primește lunar

Mulți români se întreabă cât câștigă, de fapt, un agent de penitenciar și dacă merită să urmezi această carieră. Răspunsul nu este doar despre cifre, ci și despre stabilitate, sporuri și un parcurs profesional clar.

Totuși, partea financiară rămâne esențială, iar datele recente disponibile arată că veniturile din acest domeniu sunt mai atractive decât cred mulți.

Un agent de penitenciar aflat la început de drum pornește, în general, de la un salariu de bază de aproximativ 3.000 lei net. La această sumă se adaugă norma de hrană și sporurile specifice, ceea ce ridică venitul lunar real la 4.000–4.500 lei net chiar din primul an.

Acest nivel salarial se clasează peste media multor joburi care necesită doar studii medii, motiv pentru care profesia a devenit tot mai căutată.

Pe măsură ce agentul capătă experiență, veniturile cresc constant. Sporul de vechime, turele de noapte, lucrul direct cu persoanele private de libertate și condițiile speciale de muncă adaugă sume importante la salariul de bază.

Astfel, un agent cu câțiva ani în sistem ajunge frecvent la 5.000–6.000 lei net lunar, iar în situațiile în care se cumulează sporuri maxime, veniturile pot urca spre 7.000–8.000 lei net. Aceste valori sunt confirmate de rapoartele de transparență salarială și de declarațiile sindicatelor din domeniu.

Diferențele salariale apar și în funcție de grad și responsabilități. Un agent principal sau un angajat cu atribuții suplimentare poate depăși nivelul mediu al veniturilor, iar funcțiile de conducere din penitenciare pot ajunge chiar la peste 10.000 lei net. Totuși, aceste poziții sunt accesibile doar după ani de experiență și examene specifice.

Pe lângă partea financiară, profesia vine cu o serie de avantaje care cântăresc greu în decizia de angajare: stabilitatea locului de muncă, sporurile constante, orele suplimentare plătite și perspectiva unei pensii militare. Pentru mulți candidați, aceste argumente sunt la fel de importante ca salariul în sine.

Totodată, procesul de angajare este clar și accesibil. Pentru a deveni agent de penitenciar, ai nevoie de cetățenie română, studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, cazier curat și aptitudini medicale și psihologice corespunzătoare.

De asemnea, recrutarea include depunerea dosarului, testarea psihologică, probe sportive și un interviu final. După admitere, cei care vor să profeseze în domeniu urmează cursuri de formare în cadrul școlilor Administrației Naționale a Penitenciarelor, unde învaţă atât partea teoretică, cât și cea practică.

