Mihai Mărgineanu, atac fără precedent la adresa celor care își expun viața pe internet: „Este boală curată”

Mihai Mărgineanu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mihai Mărgineanu a lansat un atac extrem de dur la adresa celor care și-au transformat rețelele sociale într-o vitrină a fericirii! Artistul a criticat oamenii care simt nevoia să arate zilnic unde au fost, ce au făcut și cât de bine le-a mers și s-a arătat uluit de amploarea pe care a luat-o această obsesie online!

Artistul a dat de pământ cu cei care își trăiesc viața doar pe Facebook și Instagram. El nu s-a abținut și a atacat direct moda mersului la terapie doar pentru laudă, acuzând că s-a ajuns mult prea departe cu această „pandemie” de fericire cosmetizată pe internet.

„Fericirea” de pe internet l-a scos din minți pe Mihai Mărgineanu

Mărgineanu a spus că pur și simplu nu poate înțelege de ce atât de mulți oameni își expun constant viața pe Instagram și Facebook și de ce toată lumea încearcă să pară mai fericită decât este în realitate.

„Bă, nu există oameni mai bolnavi la cap decât ăia care postează în fiecare zi pe Instagram sau pe Facebook să arate ce fac, unde sunt, cât de bine sunt. Nu există oameni mai distruși la cap, mai plini de terapii, se duc toți la terapii să se facă bine, nu știu de ce. A apărut o concurență falsă între tine și imaginea de pe rețelele de socializare. Este boală curată”, a spus Mihai Mărgineanu în podcastul lui Gojira.

Mihai Mărgineanu

Mihai Mărgineanu

Mai nou, și scandalurile din lumea artistică au ajuns să se poarte pe rețelele de socializare! Recent, Florin Chilian l-a atacat pe Mihai Mărgineanu pe Facebook. Totul a pornit după ce Chilian a susținut răspicat că piese legendare precum „Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația” sau „Paraschivo” nu provin din penița de autor a lui Mihai Mărgineanu.

Ce spune despre scandalul cu Florin Chilian

La scurt timp, Mărgineanu a luat atitudine! Exact la fel cum titanilor precum Elvis Presley sau Frank Sinatra nu le-a știrbit nimeni gloria pentru că au oferit o nouă viață unor creații existente, artistul a demonstrat că adaptările folclorice reprezintă un demers absolut legal și firesc.

„Din punct de vedere legal, oricine poate lua o piesă bun-public-comun, să o adapteze-interpreteze și orchestreze într-o altă variantă. Îți trebuie imaginație, multă putere de muncă și un pic de curaj. Poți să și publici și să declari noua piesă, iar varianta ta îți poate genera ție, personal, DDA (drepturi de autor) dacă este difuzată, declarată și plătită de către cei care o difuzează.

Eu am înregistrat la UCMR variantele mele de adaptări după folclor, cu vocea mea, cu orchestrațiile și stilul meu, iar masterele mele pot genera DDA (drepturi de autor) dacă piesele rezultate sunt difuzate. Dacă altcineva vrea să cânte o piesă folclorică, NU trebuie să îmi ceară mie acordul. Și dacă își înregistrează varianta lui la „Paraschiva”, de exemplu, pe care eu o cânt deja în varianta mea, aceasta îi poate genera lui, personal, DDA… dacă este difuzată, declarată și plătită de cel care o difuzează”, a spus Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu i-a transmis rivalului său că neînțelegerile privind drepturile de autor se tranșează în sălile de judecată sau la instituțiile de profil, nicidecum prin atacuri pe rețele sau circ televizat.

„Orice problemă legată de declarații ale pieselor, drepturi de autor, greșeli de declarații, încasări necuvenite se rezolvă în Tribunal sau în particular, dacă există o calitate pentru aceasta. Nu pe FB, nu la televiziunea de scandal. Cânt de douăj’de ani pe scenă și, în aproape 1200 de concerte, zeci sau sute de interviuri și apariții, am susținut sus și tare că piesele mele sunt adaptări după folclorul românesc, țigănesc, urban și rural. Sunt mulțumit că pot interpreta folclor, că umplu săli alături de trupa mea de artiști și muzicieni veritabili, cu care cânt în aceeași echipă de peste 18 ani. (E greu să ții o trupă legată atâta amar de vreme. Îți trebuie multă diplomație!)”, a mai spus acesta.

VEZI ȘI: Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile

Nu te așteptai la asta! Cu ce se ocupă copiii lui Mihai Mărginanu. Împărtășesc aceeași pasiune: „Amândoi sunt…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Un grup de nepalezi a făcut spectacol pe acoperişul unei clădiri din Brăila, după ce au dansat pe manele româneşti. Imaginile s-au viralizat
Un grup de nepalezi a făcut spectacol pe acoperişul unei clădiri din Brăila, după ce au dansat pe manele româneşti. Imaginile s-au viralizat
Imaginile virale cu Loredana și Cătălin Botezatu, în timp ce se sărută pasional: ”Superbi”
Imaginile virale cu Loredana și Cătălin Botezatu, în timp ce se sărută pasional: ”Superbi”
Stelian Ogică a aflat din presă că ginerele său a fost implicat într-un accident grav: ”Raluca a fugit la biserică”
Stelian Ogică a aflat din presă că ginerele său a fost implicat într-un accident grav: ”Raluca a fugit la biserică”
Adevărul despre inelul de 15.000 de euro cu care Marian Grozavu plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”A fost un diamant de 1,5 carate”
Adevărul despre inelul de 15.000 de euro cu care Marian Grozavu plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”A fost un diamant de 1,5 carate”
Reacția ilară a lui Rareș Cojoc, după dezvăluirile controversate ale Andreei Popescu despre Dan Alexa
Reacția ilară a lui Rareș Cojoc, după dezvăluirile controversate ale Andreei Popescu despre Dan Alexa
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Mediafax
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Digi24
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații de acasă, fără să meargă la ghișeu
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Click.ro
De ce preferă Claudia Neghină să-și facă haine pe comandă: „Sunt de modă veche”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Gandul.ro
STENOGRAME | Cum își intimida victimele falsul procuror DNA cu noile metode de filaj ale anchetatorilor: „Au ieșit acum microfoane ca niște cartele de telefon…”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.