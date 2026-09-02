Mihai Mărgineanu, atac fără precedent la adresa celor care își expun viața pe internet: „Este boală curată”

Mihai Mărgineanu a lansat un atac extrem de dur la adresa celor care și-au transformat rețelele sociale într-o vitrină a fericirii! Artistul a criticat oamenii care simt nevoia să arate zilnic unde au fost, ce au făcut și cât de bine le-a mers și s-a arătat uluit de amploarea pe care a luat-o această obsesie online!

Artistul a dat de pământ cu cei care își trăiesc viața doar pe Facebook și Instagram. El nu s-a abținut și a atacat direct moda mersului la terapie doar pentru laudă, acuzând că s-a ajuns mult prea departe cu această „pandemie” de fericire cosmetizată pe internet.

„Fericirea” de pe internet l-a scos din minți pe Mihai Mărgineanu

Mărgineanu a spus că pur și simplu nu poate înțelege de ce atât de mulți oameni își expun constant viața pe Instagram și Facebook și de ce toată lumea încearcă să pară mai fericită decât este în realitate.

„Bă, nu există oameni mai bolnavi la cap decât ăia care postează în fiecare zi pe Instagram sau pe Facebook să arate ce fac, unde sunt, cât de bine sunt. Nu există oameni mai distruși la cap, mai plini de terapii, se duc toți la terapii să se facă bine, nu știu de ce. A apărut o concurență falsă între tine și imaginea de pe rețelele de socializare. Este boală curată”, a spus Mihai Mărgineanu în podcastul lui Gojira.

Mai nou, și scandalurile din lumea artistică au ajuns să se poarte pe rețelele de socializare! Recent, Florin Chilian l-a atacat pe Mihai Mărgineanu pe Facebook. Totul a pornit după ce Chilian a susținut răspicat că piese legendare precum „Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația” sau „Paraschivo” nu provin din penița de autor a lui Mihai Mărgineanu.

Ce spune despre scandalul cu Florin Chilian

La scurt timp, Mărgineanu a luat atitudine! Exact la fel cum titanilor precum Elvis Presley sau Frank Sinatra nu le-a știrbit nimeni gloria pentru că au oferit o nouă viață unor creații existente, artistul a demonstrat că adaptările folclorice reprezintă un demers absolut legal și firesc.

„Din punct de vedere legal, oricine poate lua o piesă bun-public-comun, să o adapteze-interpreteze și orchestreze într-o altă variantă. Îți trebuie imaginație, multă putere de muncă și un pic de curaj. Poți să și publici și să declari noua piesă, iar varianta ta îți poate genera ție, personal, DDA (drepturi de autor) dacă este difuzată, declarată și plătită de către cei care o difuzează. Eu am înregistrat la UCMR variantele mele de adaptări după folclor, cu vocea mea, cu orchestrațiile și stilul meu, iar masterele mele pot genera DDA (drepturi de autor) dacă piesele rezultate sunt difuzate. Dacă altcineva vrea să cânte o piesă folclorică, NU trebuie să îmi ceară mie acordul. Și dacă își înregistrează varianta lui la „Paraschiva”, de exemplu, pe care eu o cânt deja în varianta mea, aceasta îi poate genera lui, personal, DDA… dacă este difuzată, declarată și plătită de cel care o difuzează”, a spus Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu i-a transmis rivalului său că neînțelegerile privind drepturile de autor se tranșează în sălile de judecată sau la instituțiile de profil, nicidecum prin atacuri pe rețele sau circ televizat.

„Orice problemă legată de declarații ale pieselor, drepturi de autor, greșeli de declarații, încasări necuvenite se rezolvă în Tribunal sau în particular, dacă există o calitate pentru aceasta. Nu pe FB, nu la televiziunea de scandal. Cânt de douăj’de ani pe scenă și, în aproape 1200 de concerte, zeci sau sute de interviuri și apariții, am susținut sus și tare că piesele mele sunt adaptări după folclorul românesc, țigănesc, urban și rural. Sunt mulțumit că pot interpreta folclor, că umplu săli alături de trupa mea de artiști și muzicieni veritabili, cu care cânt în aceeași echipă de peste 18 ani. (E greu să ții o trupă legată atâta amar de vreme. Îți trebuie multă diplomație!)”, a mai spus acesta.

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