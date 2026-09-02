Cazul ciudat al lui Marc-Anton, ginecologul din Mangalia care a participat la casting-ul de ispite pentru Insula Iubirii. Motivul pentru care a fost refuzat

Cazul ciudat al lui Marc-Anton, ginecologul din Mangalia care a participat la casting-ul de ispite pentru Insula Iubirii. Motivul pentru care a fost refuzat
Marc-Anton Cruceanu
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Marc-Anton Cruceanu, un ginecolog de 28 de ani din Mangalia, a vrut să lase halatul de medic pentru o aventură în Thailanda, însă visul lui s-a oprit chiar la casting! Tânărul a participat la selecția pentru „Insula Iubirii”, sperând să primească un loc printre ispitele masculine, dar a fost refuzat.

Marc-Anton Cruceanu are 28 de ani și este medic ginecolog în Mangalia. În timpul discuțiilor pentru casting, acesta a vorbit fără perdea despre meseria pe care a ales-o și despre relația pe care o are cu pacientele sale.

„Consider că este domeniu mi se potrivește. Lucrul cu pacientele de sex feminin mi se potrivește foarte mult, ca o mănușă, pentru că îmi place foarte mult să interacționez cu ele. Toată lumea mă întreabă: Nu te-ai săturat? Niciodată!”, a spus medicul.

De ce a fost refuzat Marc-Anton la castingul pentru Insula Iubirii

Discuția a ajuns apoi și la femeile care îl atrag. Marc-Anton a explicat că nu are un tipar strict în ceea ce privește aspectul fizic. El a spus că nu îl interesează culoarea părului, dar că nu suportă femeile cu forme.

„Nu îmi plac fetele curvy. Nu am preferințe să fie blonde sau brunete sau să aibă ochii nu știu cum. Nu am un tipar anume, atâta timp cât te încadrezi într-un indice de masă corporal care este într-o limită normală”, a mai spus el.

Marc-Anton Cruceanu

Marc-Anton Cruceanu

Momentul decisiv a venit atunci când Marc-Anton a fost întrebat ce așteptări are de la show-ul Insula Iubirii. Într-un format construit în jurul tentațiilor și al testării relațiilor, răspunsul lui a fost unul care a ieșit din tiparul așteptat.

„Nu m-aș duce chitit să sparg cupluri, să agăț femei”, a mărturisit Marc.

Marc-Anton a picat castingul și a fost refuzat pentru sezonul 10. În timp ce alți bărbați au primit undă verde pentru aventura din Thailanda, ginecologul din Mangalia a rămas în afara distribuției. Printre bărbații care au fost acceptați la casting este și Narcis Bujor. În vârstă de 33 de ani, acesta are deja experiență ca ispită, după ce a participat și în sezonul precedent.

Ce ispite masculine vor fi în noul sezon

Narcis a spus că a revenit la castingul pentru ispite pentru că are lucruri neterminate în Thailanda.

„Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate și acesta a fost și motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se știu și, în acest an, simt că mi se va oferi şansa”, a spus el.

Și Vlad Calomfir, cunoscut drept DJ CalVee, va fi prezent în noul sezon. El are 32 de ani și se ocupă cu muzica. Acesta a spus că meseria sa îl aduce constat în mijlocul oamenilor, dar că Insula Iubirii este o experiență complet diferită pentru el.

„Nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a mărturisit Vlad Calomfir.

Alberto Grecu este un alt tânăr de pe lista ispitelor masculine de anul acesta. El are 26 de ani, este antreprenor și se bucură de un succes formidabil în mediul online. Acesta a spus că abia așteaptă să se bucure de experiența Insula Iubirii.

„E o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, a transmis el.

Și George Ivănescu, cunoscut drept „Jaguarul”, revine la Insula Iubirii. El a devenit faimos în sezonul trecut pentru replica „Ciao Bambolina”. Ispita are 35 de ani și este antreprenor. De această dată, „Jaguarul” a spus că vrea să le arate concurentelor și o altă latură a personalității sale.

„Aş vrea să le arăt fetelor şi persoana cu care poţi vorbi, o persoană foarte ambiţioasă, care are capul pe umeri”, a spus Jaguarul.

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