Andrei Rotaru a ajuns în vizorul Soranei Eșanu, cunoscută drept Deșteapta Pământului. Aceasta l-a corectat pe fostul concurent de la Insula Iubirii în mediul online, după apariția sa la podcast.

De curând, Andrei Rotaru, fostul soț al Cristinei Petre, a participat la podcastul lui Bursucu. Acolo a fost mai sincer ca niciodată, a vorbit despre greșelile sale, despre regăsirea cu Universul, despre problemele sale de sănătate, dar și despre relația cu fosta parteneră. Câteva dintre replicile lui au devenit virale, iar una dintre ele este că „Te iubesc” este un cuvânt.

Andrei de la Insula Iubirii, taxat grav de Deșteapta Pământului: ” ‘Te iubesc’ este o expresie!”

Sorana Eșanu a devenit cunoscută publicului în urma conținutului său educativ din mediul online. Stilul său este unul atipic: plin de umor sau ironie. Aceasta corectează adesea persone din showbiz și nu numai.

De această dată, personajul actriței l-a taxat pe Andrei Rotaru de la Insula Iubirii. În cadrul podcastului lui Bursucu, el a afirmat că „Te iubesc” este un cuvânt. Deșteapta Pământului l-a corectat, spunând că este, de fapt, o expresie.

„Tu chiar nu știi să numeri? Te iubesc. Sunt două. Cuvântul „Te iubesc” sunt două cuvinte. Două cuvinte. Unde vezi tu un cuvânt? Tu chiar nu știi să numeri? Asta înseamnă că este o expresie. O expresie înseamnă o alăturare de cuvinte care exprimă o idee. Te iubesc este o expresie” , a spus Deșteapta Pământului.

Cine este Deșteapta Pământului

Sorana Eșanu, adică Deșteapta Pământului, este actriță. Aceasta și-a deschis cont de TikTok la insistențele prietenilor, iar inițial nu avea o direcție clară. Ulterior a decis că va corecta oamenii de pe internet, însă nu într-un mod obișnuit, ci cu umor, aroganță și ironie.

„M-am decis: voi corecta oamenii pe internet. Deja aveam ideea asta, că o voi face agresiv, cu un strop mai mic sau mai mare de aroganță, dar și puțin comic, astfel încât să îi fac pe oameni să se oprească pentru a mă asculta.”, a declarat ea.

În anul 2024, ea a participat și la iUmor. A fost trimisă direct în finală de Cosmin Natanticu, acolo unde a vorbit despre o călătorie la Chișinău. Numărul ei a fost foarte apreciat, însă nu a reușit să convingă jurații.

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