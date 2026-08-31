Adevărul despre rivalitatea dintre Gabriela Cristea și Mirela Vaida. Cele două prezentatoare TV, față în față: ”A fost dramă națională”

Rivalitatea dintre Gabriela Cristea și Mirela Vaida este un subiect care a ținut prima pagină a tabloidelor din România mulți ani. Competiția directă dintre ele în perioada de glorie a show-urilor matrimoniale le-a adus în prim-plan ca fiind într-o continuă dispută.

Primele zvonuri despre o posibilă rivalitate dintre ele au apărut în urmă cu mulți ani, la începutul anilor 2010, când Gabriela Cristea era prezentatoarea show-ului matrimonial „Noră pentru mama”. După 5 ani de emisiuni zi de zi, Gabriela Cristea a fost înlocuită cu Mirela Vaida, schimbare care a șocat o întreagă țară. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât telespectatorii au aflat că emisiunea urma să fie prezentată de o necunoscută în lumea televiziunii, o fostă vedetă de la Etno TV, post dedicat muzicii populare.

Gabriela Cristea: „A fost dramă națională”

După mai bine de 15 ani de la primele speculații apărute în spațiul public, cele două prezentatoare TV au ajuns față în față și au vorbit despre acea perioadă. Recent, Mirela Vaida a fost invitată în podcastul Gabriela Cristea, unde au discutat relaxate despre speculațiile din perioada lor de glorie din televiziune.

În trailerul de prezentare al celui mai recent episod din podcastul moderat de Gabriela Cristea, cele două au vorbit deschis despre „conflictul ascuns” care a ținut mulți ani prima pagină a tabloidelor din România. Preț de câteva minute, acestea au reușit să clarifice și să demonteze definitiv mitul conform căruia nu s-ar fi suportat sau că între ele ar fi existat vreo rivalitate.

Mirela Vaida: Din moment ce noi suntem aici, împotriva a tot ceea ce s-a zis și s-a scris despre noi atâția ani, este mai mult decât o dovadă de maturitate. Gabriela Cristea: Adică nu pot două femei care sunt și mame și gospodine, au și carieră în spate, stiu ce-și doresc de la viață, să fie și prietene? Mirela Vaida: Imaginează-ți ce dramă a fost și chiar a fost, că doar am fost acolo. După plecarea ta de la „Noră pentru mama”, după 5 ani în care aveai emisiune zi de zi și era una de succes… am venit eu, una de la Etno. Eu eram la Etno Tv. Să vină una ca mine, la început de drum, necunoscută, și să ia locul Gabrielei Cristea… a fost o dramă națională. Eu nu mi-am dorit niciodată televiziune. Televiziunea m-a găsit pe mine.

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