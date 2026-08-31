Ce s-a întâmplat între Bianca Dan și ispita Mattia, după ce s-au încheiat filmările de la Insula Iubirii: ”Așa a fost să fie”

Mattia intervine în războiul dintre Bianca și Marian
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Bonfire final la Dan Capatos Show! Confruntarea dintre Bianca Dan și Marian Grozavu a continuat în direct la Dan Capatos Show. Mattia, ispita de care Bianca s-a apropiat în timpul emisiunii, a intervenit în discuție. Acesta a vorbit despre apropierea dintre el și Bianca, dar și despre relația acesteia cu Marian. Mattia a susținut că nu s-a băgat niciodată între cei doi. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

Dan Capatos l-a întrebat pe Mattia dacă și-a dat seama că relația dintre Bianca și Marian avea probleme. Ispita a explicat că apropierea dintre el și Bianca nu a fost inițiată doar de el. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am scos la iveală chestia asta, eu mi-am dat seama. Ne-am cunoscut, dar eu nu m-am băgat în relația ei. Mi-am dat seama că lucrurile între ei nu erau în regulă. Mi-a permis ea să mă bag, nu mi-am permis eu.”

Mattia a explicat și de ce apropierea dintre el și Bianca nu a continuat după revenirea celor doi la viețile lor. Fiecare a trebuit să își urmeze propriul drum.

„Nu am continuat pentru că odată întorși la viețile noastre, eu aveam viața mea.”

Dan Capatos l-a întrebat dacă Bianca i-a spus că intenționează să îi mai ofere o șansă lui Marian.

„Nu, dar nu era datoria ei să-mi spună mie ce vrea să facă.”

În timpul discuției, Bianca Dan a ținut să clarifice natura apropierii dintre ea și Mattia. Bruneta a insistat că între cei doi nu a existat o relație.

„Noi nu am avut o relație.”

Ispita a recunoscut că lucrurile dintre el și Bianca ar fi putut evolua diferit. Totuși, după întoarcerea acasă, situația s-a schimbat.

„Așa a fost să fie. Nu a mers din diferite coincidențe. E greu să spui de ce merge sau nu merge ceva. Ea a luat deciziile ei, s-a întors la Marian, sunt convins că ea trebuia să facă asta de mult și o să-i facă bine și lui.”

Isipita Mattia, despre o posibilă relație cu frumoasa brunetă

Dan Capatos a vrut să afle dacă Mattia ar fi interesat de o relație cu Bianca, după ce aceasta a spus că nu se mai întoarce la Marian.

„Relațiile se fac zi după zi. Dacă m-ar interesa să ne vedem, da, să vedem cum ne mai înțelegem, dar mai mult nu știu ce să zic.”

Bianca a fost întrebată, la rândul ei, dacă ar vrea o relație cu Mattia. Aceasta a exclus varianta unei povești de iubire.

„Prietenește da, dar în altă direcție nu cred că ne potrivim. Nu ar funcționa, dar de amiciție, e un om extraordinar.”

Mattia, despre bătaia dintre el și Marian

Dan Capatos l-a întrebat pe Mattia și despre lupta din cușca RXF dintre el și Marian. Ispita a recunoscut că lucrurile au mers prea departe.

„Atât s-a putut, nu știu dacă mă bucur de bătaia aia, poate era mai bine să nu o facem. El a vrut, el a insistat. Nu e chiar atitudinea mea acea bătaie. Nu a fost o competiție care trebuia să fie.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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