Rețelele sociale ne permit să vedem aproape orice destinație din lume înainte să ajungem acolo, însă acest avantaj ar putea avea și un efect neașteptat: vacanțele nu ne mai surprind la fel de mult.

Un studiu citat de Euronews arată că 74% dintre turiști se documentează atât de amănunțit înainte de călătorie încât, odată ajunși la destinație, mai rămân foarte puține lucruri care să-i surprindă cu adevărat.

TikTok, Instagram, Google și numeroasele aplicații dedicate călătoriilor au schimbat radical modul în care ne pregătim vacanțele.

Putem afla în avans unde să mâncăm, ce obiective să vizităm, de unde să fotografiem cel mai frumos apus sau chiar ce preparat să comandăm într-un anumit restaurant.

Toate aceste informații ne pot face călătoriile mai ușoare, dar există și un dezavantaj: atunci când ajungem pentru prima dată într-un loc, avem uneori senzația că l-am mai văzut deja.

74% dintre turiști se documentează atât de mult încât nu mai sunt surprinși

Un studiu realizat pe 10.684 de adulți din UE, Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și America Latină arată cât de mult influențează documentarea online experiența unei vacanțe.

Aproximativ 74% dintre cei chestionați au declarat că se documentează atât de amănunțit despre destinațiile în care urmează să călătorească încât, atunci când ajung acolo, mai rămân puține surprize autentice.

În același timp, 68% dintre călători au ajuns pentru prima dată într-o destinație și au avut senzația că locul le era deja familiar din cauza cantității mari de conținut pe care o văzuseră anterior online.

Alți 64% au declarat că au recunoscut obiective turistice și puncte panoramice datorită căutărilor făcute pe rețelele sociale.

„Oamenii folosesc informațiile pentru a reduce incertitudinea înainte ca o experiență să înceapă. Acest lucru poate face experiența mai ușoară, dar poate face și ca prima întâlnire cu un loc să pară mai puțin specială”, a explicat Kirill Liakh, director general al Hint App.

Cum putem readuce surpriza în vacanțe

Una dintre soluții ar putea fi chiar întoarcerea la o metodă aparent demodată: ghidurile turistice tipărite.

Spre deosebire de TikTok sau Instagram, unde putem vedea sute de fotografii și videoclipuri cu aproape fiecare colț al unei destinații, un ghid oferă informațiile necesare fără să dezvăluie vizual fiecare experiență înainte să ajungem acolo.

O altă variantă este să renunțăm la planificarea fiecărui detaliu și să cerem recomandări după ce ajungem la destinație.

Personalul hotelurilor, centrele de informare turistică, localnicii sau chiar alți călători pot oferi sugestii despre locuri care nu apar neapărat printre recomandările promovate de algoritmii rețelelor sociale.

Iar una dintre cele mai simple metode este explorarea pe jos, fără un traseu stabilit în cele mai mici detalii.

O plimbare printr-un cartier poate duce la descoperirea unui restaurant, a unei cafenele, a unui muzeu sau a unui loc care nu apărea pe lista făcută înaintea vacanței.

Documentarea înainte de o călătorie rămâne utilă, mai ales pentru informații practice precum transportul, cazarea sau orientarea într-un oraș necunoscut. Studiul sugerează însă că prea multe informații pot elimina tocmai unul dintre lucrurile care fac călătoriile memorabile: surpriza de a descoperi pentru prima dată un loc despre care nu știai deja totul.

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