Greșeala pe care trebuie să o eviți după un zbor lung. Îți poate da peste cap somnul

Greșeala pe care trebuie să o eviți după un zbor lung. Îți poate da peste cap somnul
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După un zbor lung, mai ales atunci când traversezi mai multe fusuri orare, organismul poate avea nevoie de câteva zile pentru a se adapta. Această stare, cunoscută drept decalaj orar (jet lag), poate provoca oboseală, somnolență în timpul zilei și dificultăți de adormire.

Una dintre greșelile pe care le fac mulți călători este să încerce să doarmă imediat ce ajung la destinație, chiar dacă organismul lor nu este încă pregătit pentru somn. Potrivit EatingWell, acest lucru poate îngreuna adaptarea ceasului biologic la noul fus orar.

Nu încerca să adormi cu orice preț

Atunci când ajung într-o țară aflată într-un alt fus orar, mulți turiști încearcă să își sincronizeze imediat programul cu ora locală. Dacă este seară, merg la culcare, chiar dacă pentru organism este încă o altă oră.

Specialiștii citați de EatingWell recomandă însă ca, în anumite situații, să nu petreci ore întregi în pat încercând să adormi. Dacă nu îți este somn, este mai bine să te ridici și să faci o activitate relaxantă, apoi să revii în pat atunci când apare senzația de somnolență.

Scopul este ca organismul să înceapă să asocieze treptat noul program cu momentele de somn și de activitate.

Lumina naturală poate ajuta organismul să se adapteze

Unul dintre cele mai importante semnale pentru ceasul biologic este lumina. Expunerea la lumină naturală la momentul potrivit poate ajuta organismul să își ajusteze mai rapid ritmul circadian.

După sosirea la destinație, este recomandat să petreci timp afară și să încerci să urmezi cât mai repede programul local. Momentul în care este benefic să te expui la lumină poate depinde însă de direcția călătoriei și de numărul de fusuri orare traversate.

Respectă orele locale pentru mese și somn

Un alt pas important este adaptarea treptată la programul de la destinație. În loc să mănânci și să dormi după ora de acasă, încearcă să urmezi cât mai repede orele locale.

De asemenea, evită să dormi perioade foarte lungi în timpul zilei, deoarece un somn prelungit după-amiaza poate face mai dificilă adormirea seara.

Hidratarea este și ea importantă după un zbor lung, în timp ce consumul excesiv de alcool sau cafeină poate afecta somnul și poate accentua senzația de oboseală.

Adaptarea nu se produce instantaneu. Pentru majoritatea călătorilor, organismul are nevoie de timp pentru a-și regla ceasul biologic, iar respectarea unui program cât mai apropiat de cel local poate contribui la o revenire mai rapidă la un ritm normal.

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