Andrei Rotaru, mărturisiri neașteptate! Ce „tratament” i-a aplicat Cristina după marea împăcare: „Nu aveam voie în casă”

Cel mai nou episod Insula Iubirii – Reuniuni a adus în fața publicului unul dintre cei mai așteptați foști concurenți. De această dată a venit rândul Cristinei Petre și al lui Andrei Rotaru să povestească tot ce s-a întâmplat în viața lor după Insula Iubirii. Fostul concurent a făcut mărturisiri neașteptate și a spus ce „tratament” i-a aplicat Cristina după marea împăcare.

Andrei și Cristina au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Andrei a picat repede în ispită, provocându-i o suferință profundă partenerei sale. Cei doi au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă aceștia au ajuns în cele din urmă, din nou, la despărțire.

În urmă cu doar câteva luni, la doi ani de la ultima împăcare, Andrei Rotaru și Cristina Petre anunțau că și-au spus, din nou, adio, de data aceasta despărțirea fiind definitivă. Decizia a fost luată de Cristina, care de data aceasta este sigură că nu va mai da înapoi.

Andrei Rotaru, mărturisiri neașteptate

Andrei Rotaru a făcut mărturisiri neașteptate la Insula Iubirii – Reuniuni și l-a lăsat fără cuvinte până și pe Radu Vâlcan. Fostul concurent s-a dezlănțuit, dorindu-și să expună partea lui de adevăr. Acesta a trecut prin toate episoadele marcante ale relației cu fosta sa parteneră și a dat tot din casă.

Nu s-a sfiit să dezvăluie și cum a mers relația lor după marea împăcare. Se pare că deși cei doi au decis de comun acord să își mai dea o nouă șansă, în realitate lucrurile au stat și s-au simțit diferit. Mai exact, Andrei a dezvăluit că atât Cristina, cât și mama ei, alături de care locuiau, nu l-au iertat de fapt niciodată pentru ce s-a întâmplat la Insula Iubirii.

Mai mult, Andrei spune că fosta sa parteneră s-a lăsat mult influențată de mama ei, iar cele două îl tratau cu dispreț. De exemplu, acesta a mărturisit că nu era lăsat să mănânce la aceeași masă cu ele și, indiferent de anotimp, era trimis să mănânce afară, în curtea din spate.

„Deci, ea s-a despărțit de mine, dar eu nu am vrut să mă despart de ea (…) Mama ei a spus că ne iartă, dar nu a fost deloc așa! (…) Am fost judecat ca persoana care a înșelat și atât. Eu nu am mai fost altcineva decât cel care a înșelat în curtea aia (…) Vreau să înțeleagă și Cristina, să se uite bine acum la noi, în curte unde mâncam eu în spatele casei și ea mânca cu mama ei în casă, separat. Eu iarna mâncam singur acolo, nu aveam voie în casă”, a mărturisit Andrei Rotaru, la Insula Iubirii – Reuniuni.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram