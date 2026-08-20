Dakota Johnson și Role Model s-ar fi despărțit. Relația lor s-ar fi încheiat în secret

Dakota Johnson și Role Model s-ar fi despărțit. Relația lor s-ar fi încheiat în secret
Sursa foto: Profimedia
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Dakota Johnson și muzicianul Tucker Pillsbury, cunoscut sub numele de scenă Role Model, s-ar fi despărțit „în urmă cu ceva timp”, potrivit unei surse. Cei doi nu au confirmat public informația, iar reprezentanții lor nu au oferit deocamdată declarații despre presupusa despărțire.

Actrița în vârstă de 36 de ani și artistul în vârstă de 29 de ani au fost asociați pentru prima dată în decembrie 2025, iar în lunile următoare relația lor a devenit tot mai vizibilă.

Dakota Johnson și Role Model ar fi pus capăt relației în secret

Potrivit sursei citate de PEOPLE, Dakota Johnson și Tucker Pillsbury nu mai formează un cuplu de ceva timp. Nu au fost oferite însă informații despre momentul exact al despărțirii sau despre motivele care ar fi dus la încheierea relației.

Informația apare după câteva luni în care cei doi au fost fotografiați împreună în mai multe rânduri și au fost surprinși în ipostaze afectuoase.

În ianuarie, Dakota și Role Model au fost fotografiați ținându-se de mână în timpul unei ieșiri la cină în Los Angeles. Câteva luni mai târziu, cei doi au fost din nou surprinși împreună, inclusiv în timp ce își manifestau afecțiunea în public.

La momentul respectiv, o sursă declara că cei doi se înțelegeau foarte bine. Dakota Johnson ar fi preferat să ia lucrurile treptat, după încheierea relației sale de lungă durată cu Chris Martin.

Cei doi au colaborat și profesional

Dakota Johnson și Role Model nu s-au apropiat doar pe plan sentimental. Actrița a apărut și pe albumul muzicianului, The Longest Goodbye, unde a contribuit cu vocea la piesa „Love I You”.

Colaborarea a fost una neobișnuită pentru Johnson, care și-a păstrat în general activitatea profesională separată de viața personală. Prezența ei pe piesă a atras atenția tocmai pentru că cei doi erau deja asociați sentimental.

Presupusa despărțire ar veni astfel după o perioadă în care relația lor devenise tot mai vizibilă, de la apariții împreună până la colaborarea muzicală.

Relația de opt ani cu Chris Martin

Înainte de Role Model, Dakota Johnson a avut o relație de lungă durată cu Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Cei doi au început să se întâlnească în 2017 și au avut o relație de aproximativ opt ani, cu mai multe perioade de despărțire și împăcare.

Cei doi s-au logodit, însă relația s-a încheiat definitiv în 2025. După despărțirea de Martin, Johnson a fost asociată cu Role Model, iar relația lor a devenit treptat mai vizibilă.

Deocamdată, nici Dakota Johnson, nici Tucker Pillsbury nu au comentat informația potrivit căreia s-ar fi despărțit.

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