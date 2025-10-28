Acasă » Știri » Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!

Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones"!

De: Denisa Agheorghiesei 28/10/2025 | 14:30
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
Chris Martin și Dakota Johnson, sursa foto: Profimedia

Dragostea nu doarme niciodată la Hollywood! După aproape opt ani de relație și o logodnă discretă cu frumoasa Dakota Johnson, solistul trupei Coldplay, Chris Martin, pare că a trecut rapid peste despărțire.

Surse din apropierea artistului spun că acesta și-ar fi găsit deja fericirea în brațele unei alte celebrități: Sophie Turner, celebra Sansa Stark din „Game of Thrones”. Zvonurile despre ruptura dintre Chris Martin și Dakota Johnson au început încă de la începutul verii, însă cei doi au încercat până în ultima clipă să țină situația departe de ochii presei.

Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson

După ani întregi de relație, presărați cu pauze și împăcări, cei doi au confirmat despărțirea în iunie, punând capăt unei povești care părea sortită să reziste. O sursă apropiată cuplului a dezvăluit că relația era pe final de ceva vreme, iar Dakota a fost cea care a sperat cel mai mult la o împăcare.

„Relația lor se încheiase de ceva vreme. Dakota spera să funcționeze, îl iubea mult și era atașată de copiii lui, dar micile probleme deveneau mereu obstacole uriașe”, a declarat o sursă apropiată.

Chris și Dakota au format un cuplu din 2017, la doi ani după divorțul artistului de actrița Gwyneth Paltrow, cu care are doi copii, Apple și Moses.

Sophie Turner, din nou îndrăgostită

Nici Sophie Turner nu a avut parte de liniște în plan amoros. După divorțul de Joe Jonas, finalizat în toamna lui 2024, actrița a încercat să își refacă viața alături de Peregrine Pearson. Relația lor părea promițătoare, dar s-a destrămat brusc după o nuntă fastuoasă din înalta societate londoneză, unde, potrivit martorilor, atmosfera dintre cei doi s-ar fi schimbat din tandrețe în certuri aprinse.

La doar o săptămână după această despărțire, paparazzii au surprins-o pe Sophie într-o întâlnire discretă cu nimeni altul decât Chris Martin. Cei doi ar fi fost văzuți împreună în Londra, la scurt timp după concertele Coldplay de pe stadionul Wembley. Între timp, fostul iubit al actriței nu a rămas singur prea mult și a fost zărit ținându-se de mână cu o tânără blondă, care seamănă izbitor cu Sophie.

Sophie Turner, sursă: Profimedia

Povestea neașteptată dintre Sophie și solistul Coldplay

Puțini știu că Sophie Turner a fost dintotdeauna o mare admiratoare a trupei Coldplay. În 2020, pe vremea când era căsătorită cu Joe Jonas, actrița a primit de ziua ei un mesaj video chiar de la Chris Martin, cadou care a emoționat-o până la lacrimi.

„Este Chris Martin!”, a exclamat ea atunci, acoperindu-și fața de emoție.

Cine ar fi crezut că, patru ani mai târziu, cei doi vor ajunge să formeze unul dintre cele mai discutate cupluri ale momentului?

Atât Sophie, cât și Chris preferă să nu confirme sau să comenteze zvonurile, însă apropiații susțin că relația este reală și abia la început. Surse mondene spun că cei doi petrec mult timp împreună, dar evită aparițiile publice pentru a nu atrage atenția paparazzilor.

