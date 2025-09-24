Acasă » Altceva Podcast » Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de la Coldplay. Soțul directoarei HR, surprins cu altă femeie în aceeași seară

Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de la Coldplay. Soțul directoarei HR, surprins cu altă femeie în aceeași seară

De: Andreea Stancescu 24/09/2025 | 23:31
Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de la Coldplay. Soțul directoarei HR, surprins cu altă femeie în aceeași seară
Situație neașteptată dupa situația de la concertul Coldplay

Un moment aparent banal surprins pe KissCam la un concert Coldplay a declanșat unul dintre cele mai comentate scandaluri ale verii. Pe stadionul Gillette din Massachusetts un moment inofensiv a devenit viral dintr-un motiv neașteptat, după ce camerele i-au surprins pe Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer din New York, și pe colega sa, Kristin Cabot, directoarea de resurse umane, în timp ce se îmbrățișau. Situația a luat o turnură neașteptată și s-au aflat noi detalii picante.

La vremea respectivă, presa relata că soțul ei, Andrew Cabot, CEO al Privateer Rum, ar fi fost surprins de situație. Ulterior, el a clarificat că mariajul cu Kristin se încheiase deja, iar cei doi locuiau separat de câteva săptămâni. Dezvăluiri recente arată însă că Andrew era și el prezent la același concert, însoțit de o altă femeie, care între timp i-a devenit parteneră.

Momentul KissCam a fost amplificat și de intervenția solistului Coldplay, Chris Martin, care a glumit: „Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi.” În imagini, Kristin poate fi văzută încercând să iasă din cadru, iar Andy Byron a reacționat spunând: „La naiba, sunt eu.”

„Kristin se afla în lojă împreună cu colegi de muncă – deși nu era o lojă corporativă – iar Andrew era și el acolo, cu o femeie care este acum iubita lui. Ei erau deja separați și locuiau separat de câteva săptămâni. Totul s-a desfășurat amiabil”, povcestea o sursă pentru The Times.

Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...
FOTO: TikTok

Soțul lui Kristin Cabot ar fi fost la concert cu altă femeie

Între timp, Andrew Cabot a confirmat pentru People că divorțul de Kristin era deja în curs și că despărțirea s-a produs „în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concert.” În paralel, soția lui Andy Byron, Megan Kerrigan, a decis să părăsească locuința conjugală și să întrerupă legăturile publice cu soțul ei.

Întreaga situație a transformat peste noapte imaginea companiei Astronomer, dar și viețile celor implicați, într-un exemplu de cum un simplu moment viral poate declanșa un val de schimbări personale și profesionale.

Apropiații insistă că Kristin nu a avut o aventură cu șeful ei. „Ea recunoaște pe deplin că îmbrățișarea a fost nepotrivită, dar susține că a fost singurul gest nepotrivit pe care l-a făcut”, a afirmat sursa. „Potrivit ei, ea și Andy nu împărtășesc altceva decât o prietenie solidă.”

Soția lui Byron, Megan Kerrigan, s-a mutat rapid din casa lor conjugală, și-a returnat verigheta și și-a șters contul de Facebook, după ce și-a scos numele de căsătorie. Compania Astronomer a recunoscut că întreaga situație i-a schimbat peste noapte imaginea publică.

CITEȘTE ȘI: Operațiunea „Coldplay” la Snagov a declanșat cutremur în vârful afacerii de 20 miliarde $! Ce i se pregăteşte bossului SOCAR, dar şi amantei

Fosta prezentatoare de la Antena 1 şi Kanal D, prinsă-n fapt de soţ cu alt bărbat: “A existat o confruntare. Ea s-a speriat”

Tags:
Iți recomandăm
Iulia Albu își golește dressingul de lux! Gestul făcut de vedeta Antena 1 i-a luat prin surprindere pe mulți. A ”scăpat” de 10.000 €, dintr-un foc!
Exclusiv
Iulia Albu își golește dressingul de lux! Gestul făcut de vedeta Antena 1 i-a luat prin surprindere pe…
Deși soția lui este medic, Lucian Mândruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Tratamente interzise și medicamente ilegale, promovate de jurnalist
Știri
Deși soția lui este medic, Lucian Mândruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Tratamente interzise și medicamente ilegale,…
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Gandul.ro
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene. Ce a nemulțumit-o la fostul său soț
Adevarul
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină...
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Click.ro
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Antena 3
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro...
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Digi 24
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”....
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci...
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau...
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
kanald.ro
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în...
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
Fanatik.ro
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe...
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la...
Avertisment pentru cei care scot bani de la bancomat. Butonul pe care trebuie să-l apăsați obligatoriu după recuperarea cardului
Capital.ro
Avertisment pentru cei care scot bani de la bancomat. Butonul pe care trebuie să-l apăsați...
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
Romania TV
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Legătura lui Călin Georgescu cu Victoria Furtună, fostă procuroare și lidera partidului „Moldova Mare”. Ies la suprafață noi detalii
Capital.ro
Legătura lui Călin Georgescu cu Victoria Furtună, fostă procuroare și lidera partidului „Moldova Mare”. Ies...
Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar fenomen din Europa
evz.ro
Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar...
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
Gandul.ro
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet...
as.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu...
Gheorghiță Sava, zis
radioimpuls.ro
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce...
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei...
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat!...
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei ...
Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei Segall: „Am fost norocoasă. Mi-a schimbat viața!”
Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău ...
Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău și…”
Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! ...
Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…
Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ...
Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ”Dă, bă, banii!”
Nu e o glumă! Acest tânăr de 23 de ani și-a construit o casă cu doar 3.000 de euro
Nu e o glumă! Acest tânăr de 23 de ani și-a construit o casă cu doar 3.000 de euro
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile
×