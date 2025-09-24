Răsturnare de situație în cazul amantlâcului de la Coldplay. Soțul directoarei HR, surprins cu altă femeie în aceeași seară

Un moment aparent banal surprins pe KissCam la un concert Coldplay a declanșat unul dintre cele mai comentate scandaluri ale verii. Pe stadionul Gillette din Massachusetts un moment inofensiv a devenit viral dintr-un motiv neașteptat, după ce camerele i-au surprins pe Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer din New York, și pe colega sa, Kristin Cabot, directoarea de resurse umane, în timp ce se îmbrățișau. Situația a luat o turnură neașteptată și s-au aflat noi detalii picante.

La vremea respectivă, presa relata că soțul ei, Andrew Cabot, CEO al Privateer Rum, ar fi fost surprins de situație. Ulterior, el a clarificat că mariajul cu Kristin se încheiase deja, iar cei doi locuiau separat de câteva săptămâni. Dezvăluiri recente arată însă că Andrew era și el prezent la același concert, însoțit de o altă femeie, care între timp i-a devenit parteneră.

Momentul KissCam a fost amplificat și de intervenția solistului Coldplay, Chris Martin, care a glumit: „Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi.” În imagini, Kristin poate fi văzută încercând să iasă din cadru, iar Andy Byron a reacționat spunând: „La naiba, sunt eu.”

„Kristin se afla în lojă împreună cu colegi de muncă – deși nu era o lojă corporativă – iar Andrew era și el acolo, cu o femeie care este acum iubita lui. Ei erau deja separați și locuiau separat de câteva săptămâni. Totul s-a desfășurat amiabil”, povcestea o sursă pentru The Times.



Între timp, Andrew Cabot a confirmat pentru People că divorțul de Kristin era deja în curs și că despărțirea s-a produs „în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concert.” În paralel, soția lui Andy Byron, Megan Kerrigan, a decis să părăsească locuința conjugală și să întrerupă legăturile publice cu soțul ei.

Întreaga situație a transformat peste noapte imaginea companiei Astronomer, dar și viețile celor implicați, într-un exemplu de cum un simplu moment viral poate declanșa un val de schimbări personale și profesionale.

Apropiații insistă că Kristin nu a avut o aventură cu șeful ei. „Ea recunoaște pe deplin că îmbrățișarea a fost nepotrivită, dar susține că a fost singurul gest nepotrivit pe care l-a făcut”, a afirmat sursa. „Potrivit ei, ea și Andy nu împărtășesc altceva decât o prietenie solidă.”

Soția lui Byron, Megan Kerrigan, s-a mutat rapid din casa lor conjugală, și-a returnat verigheta și și-a șters contul de Facebook, după ce și-a scos numele de căsătorie. Compania Astronomer a recunoscut că întreaga situație i-a schimbat peste noapte imaginea publică.

