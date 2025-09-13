Operațiunea „Coldplay” la Snagov a declanșat cutremur în vârful afacerii de 20 miliarde $! Ce i se pregăteşte bossului SOCAR, dar şi amantei

Nu degeaba se spune că minciuna are picioare scurte! Deși au crezut că escapada lor va rămâne ascunsă, CANCAN.RO a surprins și a „demascat” imediat amantlâcul. Acum, însă, pentru cei doi protagoniști se anunță vremuri tulburi. Aventura dintre CEO-ul SOCAR România și șefa de la HR ar fi ajuns deja la urechile conducerii centrale din Azerbaidjan, iar potrivit surselor noastre, amorezii riscă să piardă tot ce au construit. Toate detaliile, în rândurile de mai jos!

Șeful SOCAR România este vizat direct de către superiori. Relația pe furiș cu doamna de la HR nu le-a picat deloc bine celor din conducerea companiei-mamă din Azerbaidjan, iar acum i se pregătește „debarcarea”, dar bossul are un as în mânecă.

Bossul SOCAR vrea să scape de amantă

Potrivit surselor CANCAN.RO în prezent ar exista o anchetă în curs în interiorul firmei. Șefii mari analizează toate informațiile care au apărut pe site-ul nostru legat de cei doi amorezi, iar situația nu este deloc una bună. Bossul SOCAR, Ramil Asadulzade, contraatacă însă, încearcând să mușamalizeze totul, iar pentru a se apăra, se străduieşte să își convingă amanta să demisioneze. Destul de previzibil, nu?

Probabil din acest motiv (încă mai are nevoie să îşi pună ordine în gânduri) nici nu a dorit să stea de vorbă cu reporterul CANCAN.RO atunci când a fost abordat. În schimb cea care a avut mai mult curaj (aşa ne putem da seama cine „conduce” relaţia) a fost şefa de HR, atunci când a pus mâna pe telefon şi a negociat „distrugerea” dovezilor. (VEZI AICI DETALII)

Mai mult, potrivit surselor noastre, bossul SOCAR nu prea ar avea şanse în faţa amantei, asta pentru că blondina nu se lasă așa ușor. Femeia căsătorită nu vrea să renunțe la postul pe care îl are în departamentul de Resurse Umane, fiind conștientă că odată cu demascarea amantlâcului își va găsi cu greu un alt loc de muncă.

Iubirea e iubire până când vine vorba de bani. Se pare că bossul este dispus să îi dea cu flit amantei doar pentru a-și păstra poziția de CEO la SOCAR România. Aceleaşi surse spun că, de asemenea, şefii din vârful conducerii iau în calcul şi varianta ca amândoi să plece de mânută din firmă.

Ancheta este în desfășurare, așadar vă ținem la curent cu toaaate informaţiile care vor apărea pe parcurs!

