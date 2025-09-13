Ce s-a întâmplat cu bossul SOCAR şi şefa la “personal” după apariţia imaginilor din CANCAN.RO. Amantlâcul deconspirat de la Snagov a încins şi mai tare spiritele

Amantlâcul de la concertul Coldplay din această vară a fost doar începutul! Povestea pasională, deconspirată în fața a zeci de mii de oameni, a deschis ușa și altor iubiri interzise, care ies acum la lumină una câte una. În urmă cu doar câteva zile, vă dezvăluiam idila secretă dintre Ramil Asadulzade, directorul SOCAR România, şi subalterna lui. Imediat după publicarea imaginilor controversate (VEZI AICI) șefa de la HR-ul colosului din Azerbaidjan, dar şi bossul companiei au oferit primele reacţii.

Așa legături amoroase n-am mai văzut nici noi demult! Directorul companiei SOCAR și șefa de la „personal” s-au întâlnit zilele trecute în parcarea mall-ului Băneasa. Au plecat cu mașina șefului și au ajuns la Club Snagov, unde, după ce au parcat, s-au îndreptat îmbrățișați către restaurant. Au luat un prânz prelungit până spre ora cinei. În tot acest timp au dat frâu liber sentimentelor crezând că nimeni nu-i vede. Știți cum se spune: „fructul interzis” e cel mai dulce.

Întâlnirea romantică de pe tarasă a durat trei ore și jumătate. Ulterior, cei doi s-au retras într-o cameră din incinta clubului, acolo unde au zăbovit aproximativ cinci ore! CANCAN.RO a surprins imagini cu ei, iar imediat după publicarea lor, șefa de la HR ne-a contactat şi a încercat să negocieze eliminarea materialului!

Șefa de la „personal” a vrut cu orice preţ să dispară imaginile infidelităţii

Amanta șefului de la SOCAR s-a impacientat după ce au apărut imaginile controversate cu ea și CEO-ul SOCAR ROMÂNIA. Şefa de la HR-ul a contactat redacția CANCAN.RO la primele ore ale dimineţii în speranţa că s-ar putea înţelege cu cineva și ca prin minune dovada infidelităţii să dispară. La telefon a invocat faptul că relația este una personală (şi că nu ar trebui să intereseze pe nimeni un astfel de subiect, dar aici am putea să o contrazicem) şi mai mult decât atât a menţionat şi de familie, speriată că cei dragi vor vedea imaginile, ea fiind căsătorită. Nu doar ea, ci și el. Cel mai probabil, amândoi au avut de dat explicații partenerilor de viață.

În altă ordine de idei, reporterii CANCAN.RO au încercat să obțină un punct de vedere de la directorul SOCAR ROMÂNIA, însă acesta când a văzut camerele s-a făcut imediat nevăzut. Probabil nu era pregătit încă cu un discurs plauzibil.

Inițial, când i-a observat pe reporterii, Ramil a evitat să intre în parcarea subterană a sediului SOCAR, din zona mall-ului Promenada din Capitală, și a accelerat către Calea Floreasca. A revenit după aproape un sfert de oră, bănuind, probabil, că scăpase fără să ofere explicații. Dar nu!

Reporterii CANCAN îl așteptau așa încât bossul SOCAR n-a mai putut amâna întâlnirea și s-a îndreptat către parcare. Atunci am încercat să obținem câteva cuvinte, însă a refuzat să coboare geamul mașinii și, după ce s-a ridicat bariera, a demarat în trombă spre subteran. Niciun cuvânt! Nicio privire!

