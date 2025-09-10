Presa din întreaga lume s-a ”aprins” vara aceasta, după ce, la un concert Coldplay, șeful unei mari companii, Andy Byron (CEO al Astronomer), a fost filmat în timp ce o strângea în brațe pe colega lui, Kristin Cabot, directoarea de la ”Personal”. Povestea s-a încheiat cu demisiile celor doi, iar acum e replicată… în România. CEO-ul uneia dintre cele mari companii de pe piața de la noi, SOCAR, are o relație secretă cu șefa de la HR-ul colosului din Azerbaidjan. Totul e probat milimetric.

Zilele trecute, Ramil Asadulzade (37 de ani, director general al SOCAR ROMÂNIA a plecat de la birou pentru mai multe ore ca să se întâlnească, pe ascuns, cu una dintre subalternele lui, Bibiana Constantin (country HR Manager la SOCAR). Cum a decurs totul, vă spunem în detaliu. Și, totodată, vă arătăm și imaginile în exclusivitate.

Ora 14:00. Ramil Asadulzade a părăsit sediul SOCAR PETROLEUM SA (subsidiara de la București a companiei de stat din Azerbaidjan, SOCAR). Singur, cu mașina de serviciu, un Audi Q7. A plecat din zona mallului Promenada și s-a oprit, după un sfert de oră, în parcarea IKEA de la Băneasa. Acolo, într-o altă mașină de serviciu (o Skoda Kodiaq), îl aștepta înfierbântată Bibiana Constantin, șefa de la ”Personal”. Imediat după ce CEO-ul SOCAR a parcat aproape de Skoda Bibianei, aceasta a coborât din mașina ei și s-a urcat pe bancheta din spate a mașinii bossului.

Grăbită, a uitat o pungă, în care se afla o sticlă de vin, motiv pentru care s-a întors la Skoda pentru 20-30 de secunde. O premieră pentru noi: să vină femeia cu vinul la pachet 😂🤷‍♂🍷. De acolo, au plecat – Ramil, la volan, Bibiana și sticla, pe bancheta din spate – către Snagov, așa cum aveam să aflăm ulterior.

Ora 14:50. Cei doi au ajuns la Club Snagov, unde, după ce au parcat, s-au îndreptat îmbrățișați către restaurant.

Apoi, s-au așezat doar ei doi, la o masă de pe terasă. Au urmat un prânz prelungit până spre ora cinei, stropit cu vin, multe gesturi de afecțiune între ei și schimburi de săruturi. Întâlnirea privată a durat trei ore și jumătate.

Ora 18:20. Ramil și Bibiana au părăsit zona restaurantului și au urcat într-o cameră din incinta clubului. Ce s-a întâmplat acolo, ei știu. Treaba lor, până la urmă relația dintre un CEO și șefa HR trebuie să fie strânsă, pentru binele companiei, nu?

Ora 23:00. După cinci ore și puțin, bossul SOCAR România și șefa de la HR au coborât din cameră. El a predat cheia la recepție, iar ea s-a ferit să fie văzută alături de Ramil și a părăsit hotelul discret.

În drum spre mașină, n-au ezitat să-și arate afecțiunea unul față de celălalt. S-au ținut de braț și s-au sărutat ca și cum întâlnirea din camera de hotel nu fusese suficientă. De data aceasta, Bibiana nu s-a mai pitit pe bancheta din spate, ci a urcat în față (era și noapte și mergea), pe scaunul dintre dreapta, lângă șeful ei. Așa s-a încheiat seara între cei doi.

Un ultim element ar fi ca bossul SOCAR este căsătorit și va avea și el de răspuns la întrebările doamnei titulare, cu care locuiește lângă Școala Americană. Dar soția nu este singura care îl va lua pe fiorosul tăuraș, ci și Ramona, fosta secretară, care are un superb copil, aici e o poveste separată.

Cine sunt cei doi?

Ramil Asadulzade a devenit în 2023 CEO-ul SOCAR PETROLEUM SA, după ce fusese anterior director financiar al companiei din România încă din 2018. Mandatul lui la conducerea companiei ar fi, în principiu, de 3 ani, până în ianuarie 2027. Dar nimeni nu știe ce va urma. Cu atât mai mult cu cât există informații că Asadulzade – SOCAR ROMÂNIA, împreună cu Dan Berendel – care controlează printr-un offshore din Dubai firma JETFLY HUB SRL -, au derulat în ultimii ani tranzacții petroliere prin antrepozitul fiscal JETFLY HUB Ploiești, unde s-a generat o evaziune fiscală de peste 100 de milioane la bugetul de stat. Aspecte care sunt cercetate în prezent!

În ceea ce o privește pe Bibiana Constantin, aceasta s-a alăturat echipei SOCAR în iunie 2022. Ea părăsea atunci Electrica, unde deţinuse, de asemenea, funcţia de şef al departamentului HR. „Îmi voi folosi experiența pentru a îmbunătăți cultura organizațională și a realiza un mediu de lucru prietenos si bazat pe performanta”, declara Bibiana la vremea respectivă. Înainte de Electrica, mai fusese directoare de HR la grupul Chimica, dar și la ”Serviciile Comerciale Române”, grupul patronat de multimilionarul Ștefan Vuza.