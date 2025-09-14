Acasă » Exclusiv » Fosta prezentatoare de la Antena 1 şi Kanal D, prinsă-n fapt de soţ cu alt bărbat: “A existat o confruntare. Ea s-a speriat”

Fosta prezentatoare de la Antena 1 şi Kanal D, prinsă-n fapt de soţ cu alt bărbat: “A existat o confruntare. Ea s-a speriat”

De: Andrei Iovan 14/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Păreau să aibă o familie de invidiat, dar ceea ce urmează să vă relatăm este de-a dreptul halucinant! O celebră cântăreață din Republica Moldova a fost prinsă de partener în timp ce se întâlnea cu alți bărbați. Culmea, acum, tot el este cel șantajat! Bărbatul înșelat a contactat redacția CANCAN.RO și a oferit detalii BOMBĂ despre situaţia în care se află! 

Cu siguranță numele Dianna Rotaru vă sună cunoscut. Artista din Republica Moldova a prezentat mai multe emisiuni TV, printre care „Se strigă darul”, dar și „Provocarea destinului”. Cu atât mai mult a devenit cunoscută după ce internauții au asemănat-o cu Elena Udrea. Vedeta afișa în mediul online o familie de invidiat. Cu zâmbetul mereu pe buze în fotografii alături de partener și fiica lor, nimic nu dădea de bănuit că ar exista probleme în paradis. Eh…până acum, căci totul a ieșit la iveală, în cele din urmă!

Diana Rotaru alături de Rareș Crăciun și fiica lor/ Foto: Social Madia

Dianna Rotaru a fost prinsă în fapt de partener!

Rareș Crăciun, bărbatul care i-a fost alături timp de 3 ani Diannei Rotaru a contactat redacția CANCAN.RO și a oferit o serie de declarații halucinante despre relația cu artista din Republica Moldova. În momentul în care a decis să încheie povestea cu blondina, acesta a făcut o postare pe reţelele de socializare. Nu a dezvăluit însă motivul despărţirii, dar ni l-a spus nouă, pentru că, mărturisește el, a obosit să fie șantajat!

În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000...

„Eu am postat public că nu mai vreau să stau cu ea! Am dat-o afară din casa mea din Maramureș pentru că nu mai voiam să trăiesc cu ea. Nu a fost un singur motiv. Au fost mai multe. Noaptea pe la ora 3, era prin cluburi cu alți bărbați și nu îmi răspundea la telefon. Una dintre fetele care erau acolo a postat pe Facebook si am văzut. Bineînțeles că am făcut scandal. Am întrebat-o unde este fetița, i-am atras atenția, eram foarte supărat. Fetița mea era cu mama ei. A primit cadouri de la alții. Am aflat că se întâlnește cu cineva într-un anume loc. Acest bărbat i-a adus cadou de ziua ei. Am fost personal acolo și i-am prins. Normal că a existat o confruntate. Ea s-a speriat. Am făcut-o în fel și chip, vă dați seama. Despărțirea definitivă a venit în urma infidelității ei. Am prins-o noaptea pe la 3 beată în compania altui bărbat cu care se îmbrățișa. Iar fetița era lăsată acasă cu mama ei și mințea că merge să cânte. O alta escapadă a ei a fost când a lipsit o noapte intreagă de acasă. Și-a închis telefonul și am căutat-o toată noaptea cu tatăl ei prin baruri și cluburi”, a declarat Rareș Crăciun, fostul partener al Dianei Rotaru pentru CANCAN.RO

Bărbatul a trimis și o poză pe adresa redacției CANCAN.RO în care se observă cum Dianna Rotaru păresește incinta unui local alături de un bărbat misterios. Pe data de 29 mai 2023, ora 19:52 cântăreața a „comis-o”, dar cel mai probabil, la acel moment blondina a găsit o explicație plauzibilă.

Dovada că Diana Rotaru s-a întâlnit cu un alt bărbat

Artista infidelă îl șantajează, iar el doarme prin hoteluri

Mai mult, Rareş povesteşte că după ce şi-a prins partenera cu mâța-n sac, Dianna Rotaru întoarce totul împotriva lui. Bărbatul înșelat nu este lăsat să își vadă fiica, ba mai mult, este și șantajat. A ajuns să doarmă prin hoteluri, iar ea „îl învârte” după bunul ei plac:

„Fiica noatră are un an și 7 luni, iar acum suntem într-un scandal. Ea refuză să îmi arate copilul de 3 luni de zile. Am fost 3 ani împreună și relația s-a terminat cu scandal și certuri! Merge prin instanță și la poliție, vrea să mă șicaneze, dar nu are ce să îmi facă. Nu vrea să îmi arate copilul deloc. Mă șantajează, îmi cere bani, vrea să îi fac transferuri. Are pretenții să rămân cu ea, să continuăm relația. Acum nu suportă gândul că am postat public că nu mai vreau să stau cu ea. Spune că dacă nu iubesc mama copilului, atunci nu îmi arată nici copilul. În momentul de față stau prin hoteluri de peste o săptămână, pentru că ea mă minte în fiecare zi că ne vedem să văd fetița, îmi spune o oră anume și nu se prezintă niciodată”, a mai spus bărbatul pentru CANCAN.RO

Diana Rotaru și Rreș Crăciun/ Foto: Instagram

Și dacă nu s-au putut înțelege pe cale amiabilă, cei doi au apelat la ajutorul autorităţilor.

„M-am dus la autoritățile pentru Protecția Copilului și acum vor să îmi facă un grafic de vizită. Pe data de 24 trebuie să ne prezentăm să ne facă acest program de vizită, iar ea nu mai răspunde. Diana a fost și pe la poliție să mă acuze că o agresez, că o terorizez. Nu mi-au făcut nimic, nu mi-au dat amendă, dar mi-au spus că ar fi bine să încetez să o mai contactez”, a mai adăugat Rareș Crăciun pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: Operațiunea „Coldplay” la Snagov a declanșat cutremur în vârful afacerii de 20 miliarde $! Ce i se pregăteşte bossului SOCAR, dar şi amantei

NU RATA: Ce s-a întâmplat cu bossul SOCAR şi şefa la “personal” după apariţia imaginilor din CANCAN.RO. Amantlâcul deconspirat de la Snagov a încins şi mai tare spiritele

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela
Exclusiv
Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru…
STRATEGIA lui Smiley pentru sezonul 13 Vocea României! Cum vrea să cucerească scena de la ProTV: “Eu tot anul stau și…”
Exclusiv
STRATEGIA lui Smiley pentru sezonul 13 Vocea României! Cum vrea să cucerească scena de la ProTV: “Eu tot anul stau și…”
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Gandul.ro
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La hotel, Lord primea mâncare după meniu”
Adevarul
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La...
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Digi 24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia,...
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat Polonia în incidentul cu drone
Digi24
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
observatornews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
Fanatik.ro
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul...
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară permisiunea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au casă la curte. Vecinii cu gard comun trebuie să ceară...
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu mai pierd timpul
Capital.ro
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu...
Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
evz.ro
Orașul istoric din România în care Anghel presăra mămăliga cu aur
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
Gandul.ro
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi...
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
as.ro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere:
radioimpuls.ro
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi...
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic”
Fanatik.ro
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a...
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Fanatik.ro
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
András István Demeter, dezvăluiri despre despre debutul în actorie: „A impus să fim doar 3 ...
András István Demeter, dezvăluiri despre despre debutul în actorie: „A impus să fim doar 3 studenți într-un an” | ALTCEVA cu Adrian Artene
Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru ...
Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela
STRATEGIA lui Smiley pentru sezonul 13 Vocea României! Cum vrea să cucerească scena de la ProTV: “Eu ...
STRATEGIA lui Smiley pentru sezonul 13 Vocea României! Cum vrea să cucerească scena de la ProTV: “Eu tot anul stau și…”
După ce și-a luat casă în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu s-a pricopsit şi cu probleme: ...
După ce și-a luat casă în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu s-a pricopsit şi cu probleme: “Au cășunat băștinașii pe mine”
BOMBĂ în showbiz! Au plecat separat de pe Insula Iubirii, iar acum au programat nunta
BOMBĂ în showbiz! Au plecat separat de pe Insula Iubirii, iar acum au programat nunta
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. ...
Marius Tucă Show începe luni, 15 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile
×