Fosta prezentatoare de la Antena 1 şi Kanal D, prinsă-n fapt de soţ cu alt bărbat: “A existat o confruntare. Ea s-a speriat”

Păreau să aibă o familie de invidiat, dar ceea ce urmează să vă relatăm este de-a dreptul halucinant! O celebră cântăreață din Republica Moldova a fost prinsă de partener în timp ce se întâlnea cu alți bărbați. Culmea, acum, tot el este cel șantajat! Bărbatul înșelat a contactat redacția CANCAN.RO și a oferit detalii BOMBĂ despre situaţia în care se află!

Cu siguranță numele Dianna Rotaru vă sună cunoscut. Artista din Republica Moldova a prezentat mai multe emisiuni TV, printre care „Se strigă darul”, dar și „Provocarea destinului”. Cu atât mai mult a devenit cunoscută după ce internauții au asemănat-o cu Elena Udrea. Vedeta afișa în mediul online o familie de invidiat. Cu zâmbetul mereu pe buze în fotografii alături de partener și fiica lor, nimic nu dădea de bănuit că ar exista probleme în paradis. Eh…până acum, căci totul a ieșit la iveală, în cele din urmă!

Dianna Rotaru a fost prinsă în fapt de partener!

Rareș Crăciun, bărbatul care i-a fost alături timp de 3 ani Diannei Rotaru a contactat redacția CANCAN.RO și a oferit o serie de declarații halucinante despre relația cu artista din Republica Moldova. În momentul în care a decis să încheie povestea cu blondina, acesta a făcut o postare pe reţelele de socializare. Nu a dezvăluit însă motivul despărţirii, dar ni l-a spus nouă, pentru că, mărturisește el, a obosit să fie șantajat!

„Eu am postat public că nu mai vreau să stau cu ea! Am dat-o afară din casa mea din Maramureș pentru că nu mai voiam să trăiesc cu ea. Nu a fost un singur motiv. Au fost mai multe. Noaptea pe la ora 3, era prin cluburi cu alți bărbați și nu îmi răspundea la telefon. Una dintre fetele care erau acolo a postat pe Facebook si am văzut. Bineînțeles că am făcut scandal. Am întrebat-o unde este fetița, i-am atras atenția, eram foarte supărat. Fetița mea era cu mama ei. A primit cadouri de la alții. Am aflat că se întâlnește cu cineva într-un anume loc. Acest bărbat i-a adus cadou de ziua ei. Am fost personal acolo și i-am prins. Normal că a existat o confruntate. Ea s-a speriat. Am făcut-o în fel și chip, vă dați seama. Despărțirea definitivă a venit în urma infidelității ei. Am prins-o noaptea pe la 3 beată în compania altui bărbat cu care se îmbrățișa. Iar fetița era lăsată acasă cu mama ei și mințea că merge să cânte. O alta escapadă a ei a fost când a lipsit o noapte intreagă de acasă. Și-a închis telefonul și am căutat-o toată noaptea cu tatăl ei prin baruri și cluburi”, a declarat Rareș Crăciun, fostul partener al Dianei Rotaru pentru CANCAN.RO

Bărbatul a trimis și o poză pe adresa redacției CANCAN.RO în care se observă cum Dianna Rotaru păresește incinta unui local alături de un bărbat misterios. Pe data de 29 mai 2023, ora 19:52 cântăreața a „comis-o”, dar cel mai probabil, la acel moment blondina a găsit o explicație plauzibilă.

Artista infidelă îl șantajează, iar el doarme prin hoteluri

Mai mult, Rareş povesteşte că după ce şi-a prins partenera cu mâța-n sac, Dianna Rotaru întoarce totul împotriva lui. Bărbatul înșelat nu este lăsat să își vadă fiica, ba mai mult, este și șantajat. A ajuns să doarmă prin hoteluri, iar ea „îl învârte” după bunul ei plac:

„Fiica noatră are un an și 7 luni, iar acum suntem într-un scandal. Ea refuză să îmi arate copilul de 3 luni de zile. Am fost 3 ani împreună și relația s-a terminat cu scandal și certuri! Merge prin instanță și la poliție, vrea să mă șicaneze, dar nu are ce să îmi facă. Nu vrea să îmi arate copilul deloc. Mă șantajează, îmi cere bani, vrea să îi fac transferuri. Are pretenții să rămân cu ea, să continuăm relația. Acum nu suportă gândul că am postat public că nu mai vreau să stau cu ea. Spune că dacă nu iubesc mama copilului, atunci nu îmi arată nici copilul. În momentul de față stau prin hoteluri de peste o săptămână, pentru că ea mă minte în fiecare zi că ne vedem să văd fetița, îmi spune o oră anume și nu se prezintă niciodată”, a mai spus bărbatul pentru CANCAN.RO

Și dacă nu s-au putut înțelege pe cale amiabilă, cei doi au apelat la ajutorul autorităţilor.

„M-am dus la autoritățile pentru Protecția Copilului și acum vor să îmi facă un grafic de vizită. Pe data de 24 trebuie să ne prezentăm să ne facă acest program de vizită, iar ea nu mai răspunde. Diana a fost și pe la poliție să mă acuze că o agresez, că o terorizez. Nu mi-au făcut nimic, nu mi-au dat amendă, dar mi-au spus că ar fi bine să încetez să o mai contactez”, a mai adăugat Rareș Crăciun pentru CANCAN.RO

