S-a aflat cauza morții actorului Dennis Haskins, celebrul Mr. Belding din „Salvați de clopoțel”. Boala pe care a ascuns-o ani întregi

Cauza morții actorului Dennis Haskins, cunoscut în special pentru rolul directorului Richard Belding din serialul „Salvați de clopoțel”, a fost făcută publică. Actorul a murit pe 27 septembrie, la vârsta de 75 de ani, după ce suferise de o boală despre care nu vorbise public.

Cauza morții actorului Dennis Haskins

Cauza imediată a morții lui Dennis Haskins a fost boala Parkinson, potrivit certificatului de deces citat de PEOPLE. Documentul menționează și alte afecțiuni semnificative de care suferea actorul, printre care sindromul colonului iritabil, depresia, hipertensiunea și hiperplazia benignă de prostată.

Dennis Haskins a murit în Burbank, California, iar în ultima perioadă a vieții locuia într-un centru de asistență.

Dennis Haskins își ținuse diagnosticul departe de public

Actorul nu vorbise public despre faptul că suferea de Parkinson. Fosta sa soție, Sarah Quinones, a declarat că Haskins nu voia ca oamenii să afle despre diagnosticul său.

Moartea actorului fusese anunțată la sfârșitul lunii septembrie de agentul și prietenul său Jay Schacher. Acesta a transmis atunci un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația pe care actorul o avea cu admiratorii săi.

„Toată lumea îl iubea pe Mr. Belding, iar cei dintre noi care au ajuns să-l cunoască pe Dennis îl iubeau și mai mult. Era un om extraordinar și își iubea, și spun asta foarte serios, își IUBEA fanii. Avea întotdeauna timp pentru ei, indiferent de situație”, a transmis Schacher.

Agentul care a lucrat cu Haskins timp de peste 20 de ani a spus că este „devastat” de moartea prietenului său.

Rolul care l-a făcut celebru

Dennis Haskins a devenit cunoscut publicului din întreaga lume datorită personajului Richard Belding, directorul liceului Bayside din „Salvați de clopoțel”, serial care a fost difuzat și în România în anii ’90.

Actorul a apărut în toate cele patru sezoane ale serialului, difuzate între 1989 și 1993, alături de Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Tiffani Amber Thiessen, Mario Lopez, Elizabeth Berkley și Lark Voorhies.

Ulterior, și-a reluat rolul în „Saved by the Bell: The New Class”, difuzat între 1993 și 2000. În 2015, Haskins a revenit din nou în rolul lui Mr. Belding într-un sketch realizat pentru emisiunea lui Jimmy Fallon.

Cariera sa a inclus și apariții în producții precum „The Dukes of Hazzard”, „Mad Men”, „Hot in Cleveland”, „New Girl” și filmul „A Million Ways to Die in the West”.

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