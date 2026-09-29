A murit Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”. Avea 75 de ani

A murit Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”. Avea 75 de ani
Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”
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Dennis Haskins, actorul care a devenit celebru în rolul directorului Richard Belding din „Salvați de clopoțel”, a murit la 75 de ani. Pentru o generație întreagă, el a fost chipul directorului care încerca să țină în frâu cea mai pusă pe șotii gașcă de liceeni de pe micul ecran.

Tragica veste a fost confirmată de Jay Schachter, agentul care i-a fost alături actorului mai bine de două decenii. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică.

Dennis Haskins lasă însă în urmă o carieră de peste 40 de ani și un personaj pe care publicul nu l-a uitat nici după încheierea serialului. Pentru cei care au crescut cu „Salvați de clopoțel”, Richard Belding nu are nevoie de prea multe explicații.

Marele actor Dennis Haskins a murit!

El era directorul liceului Bayside, omul care încerca să țină ordinea în mijlocul haosului creat de Zack Morris, Kelly Kapowski, A.C. Slater, Jessie Spano, Lisa Turtle și Screech. De multe ori, planurile elevilor îl puneau serios la încercare, iar reacțiile personajului au făcut deliciul publicului.

Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”

Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”

Haskins a interpretat pentru prima dată acest rol în „Good Morning, Miss Bliss”, după care l-a dus mai departe în „Saved by the Bell” și în producțiile care au continuat franciza. „Salvați de clopoțel” a fost un fenomen pentru adolescenții anilor ’90 și a ajuns să fie foarte cunoscut și în România.

Zack, Kelly, Slater, Jessie, Lisa și Screech au devenit personaje familiare pentru telespectatorii de atunci, iar directorul Belding a rămas una dintre figurile care au ținut povestea în echilibru. Chiar dacă serialul s-a încheiat, personajul lui Dennis Haskins a rămas asociat cu acea perioadă.

S-a confruntat cu o boală gravă

Haskins nu a trăit doar din succesul „Salvați de clopoțel”. Actorul a continuat să apară în producții de televiziune și film și și-a construit o carieră care s-a întins pe mai bine de patru decenii.

A avut apariții inclusiv în seriale precum „Mad Men”, „The West Wing”, „New Girl” și „Hot in Cleveland”. Totuși, oricâte alte roluri ar fi avut, Richard Belding a rămas personajul cu care publicul l-a identificat cel mai puternic.

Dennis Haskins suferea de Parkinson și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește problemele sale de sănătate. În ciuda acestei perioade dificile, actorul a rămas apropiat de fanii care l-au urmărit de-a lungul anilor.

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