Loredana Chivu, remarcă jignitoare la adresa Valeriei Lungu, la filmările Asia Express: „Ce atârnă!” Cum s-a răzbunat basarabeanca

Ultimul episod al emisiunii Asia Express a adus noi tensiuni între concurenți. De data aceasta, protagonistele au fost Valerie Lungu și Loredana Chivu. Cele două și-au aruncat replici, iar mai apoi și-au pus bețe în roate. Fosta asistentă TV a fost cea care a început totul, iar basarabeanca a avut grijă să se răzbune pe măsură. De la ce a plecat conflictul?

În episodul 13 Asia Express, Valerie Lungu și partenerul său au reușit să câștige jocul de amuletă. Asta le-a adus și un avantaj mare. Mai exact, în prima probă pentru imunitate, din cea de-a doua săptămână în China, cei doi au putut să își alegă instrumentele muzicale folosite pentru această probă. Însă, exact acest avantaj a fost motivul ce a declanșat conflictul.

Loredana Chivu, replică acidă pentru Valerie Lungu

Pentru probă, Valerie Lungu și Alex au avut dreptul să își aleagă primii instrumentele muzicale. Cei doi au fost destul de confuzi și nu au știut din prima ce instrument ar fi mai ușor de folosit, așa că și-au luat câteva secunde de gândire.

„Nu știu, puiu’ (n.r: ce instrument să aleagă)!”, i-a zis Valerie lui Alex. „Tu la ce știi să cânți?”, a întrebat-o logodnicul.

Ei bine, în acest moment, Loredana Chivu a simțit nevoia să intervină și a venit cu o replică jignitoare la adresa lui Valerie Lungu. Cum nu o simpatizează prea mult pe basarabeancă, fosta asistentă TV a avut o remarcă pe cât de jignitoare, pe atât de nepotrivită, spunând: „La ce atârnă!”

Deși inițial Valerie Lungu s-a prefăcut că nu aude replică acidă, aceasta a taxat-o totuși imediat pe Loredana Chivu. Mai exact, atunci când a aflat că tot ea o să aleagă instrumentele și pentru restul echipelor, basarabeanca nu a ratat ocazia și s-a răzbunat.

Pentru Loredana Chivu, șatena a ales un instrument bizar de suflat, cu trei țevi lungi și l-a oferit cu mult subînțeles în priviri. Astfel, se pare că un nou război se creează între concurenți, iar văzând parcursul celor două de până acum, este clar că acest conflict nu se va stinge aici.

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