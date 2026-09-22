Loredana Chivu și Ana Mocanu s-au certat grav la Asia Express: „Deci tu ești ceva rău de tot” / „Creier 0”

Loredana Chivu și Ana Mocanu s-au certat grav la Asia Express: „Deci tu ești ceva rău de tot” / „Creier 0”
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Ana Mocanu și Loredana Chivu
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Un moment dificil le-a pus la încercare pe Loredana Chivu și Ana Mocanu în cadrul unei probe de la „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Lipsa de sincronizare dintre cele două a dus la o eroare care le-a afectat serios parcursul în competiție.

Deși au ajuns în etapa în care puteau lupta pentru amuletă, parcursul lor s-a încheiat fără recompensa dorită. Situația a generat tensiuni între cele două. Loredana Chivu a lăsat să se înțeleagă că a fost deranjată mai ales de lipsa de atenție din timpul probei. Pentru ea, rezultatul final a fost mai puțin important decât impresia că echipa nu a dat dovadă de suficientă implicare și concentrare.

Loredana Chivu, foc și pară pe Ana Mocanu

O probă dificilă le-a pus la încercare pe Loredana Chivu și Ana Mocanu în aventura lor de pe „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Presiunea competiției și lipsa de sincronizare dintre cele două au dus la o serie de greșeli. Prin urmare, rezultatul nu a fost cel pe care și-l doreau.

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6 poze

Șatena i-a reproșat Anei Mocanu că nu a respectat întocmai cerințele probei, iar reacția ei nu a întârziat să apară. Nemulțumirea vedetei a fost evidentă, mai ales în contextul presiunii din timpul competiției.

„Cum îi închid telefonul că am nervi pe ea”, a spus Loredana Chivu.

La scurt timp după incident, Ana Mocanu a admis că responsabilitatea îi aparține și a explicat că, sub presiunea probei, nu a transmis suficient de clar informațiile de care avea nevoie colega sa.

„Stați să vedeți ce nervoasă vine Loredana pe mine. Am explicat cel mai prost din lume. Am pierdut din vina mea, îmi asum. Da, îmi asum, mi-am asumat în fața tuturor”, a spus Ana Mocanu.

„Asta e oftica mea mare”

Atmosfera s-a încins între cele două concurente, după ce Ana Mocanu a indicat răspunsul greșit. Loredana Chivu a reacționat imediat și i-a atras atenția că avea imaginile la dispoziție și ar fi trebuit să se orienteze mai bine înainte de a face alegerea.

„Deci tu ești ceva rău de tot. Mă duc să aleg ca proasta, găsesc de acum jumătate de oră omul ăla și tu îmi zici că nu e aia poza. Ești ceva rău. Cu pozele în fața ta. Mă ia la mișto, măi frate, n-au cum”, a spus Loredana Chivu.

În declarațiile făcute după probă, Loredana Chivu a precizat că rezultatul nu a fost motivul principal al nemulțumirii sale. Ceea ce a afectat-o a fost felul în care s-au desfășurat lucrurile, considerând că o atenție mai mare ar fi putut preveni erorile care le-au împiedicat să meargă mai departe.

„Nu sunt supărată că am pierdut, sunt supărată pentru că pierdem că nu gândim. Asta e oftica mea mare, pentru că suntem într-o competiție grea unde trebuie să ne concentrăm și să dăm tot ce putem dacă vrem să rămânem și nu facem asta”, a spus Loredana Chivu.

După încheierea probei, Ana Mocanu a admis că nu a avut cea mai bună evoluție. Chiar dacă a ales să trateze momentul cu o doză de autoironie, concurenta nu s-a ferit să recunoască faptul că erorile îi aparțin și să își asume consecințele.

„Creier 0. Mi-am dat seama cât de proastă pot să fiu”, a spus Ana Mocanu.

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Câte clase are Loredana Chivu și câte are Ana-Maria Mocanu. Care dintre cele 2 colege de la Asia Express are mai multe

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