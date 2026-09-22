Câte clase are Loredana Chivu și câte are Ana-Maria Mocanu. Care dintre cele 2 colege de la Asia Express are mai multe

Câte clase are Loredana Chivu și câte are Ana-Maria Mocanu. Care dintre cele 2 colege de la Asia Express are mai multe
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Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu
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Loredana Chivu şi Ana-Maria Mocanu se numără printre vedetele care au acceptat provocarea de a pleca în competiția „Asia Express”. Cele două foste asistente TV, cunoscute publicului de-a lungul anilor pentru aparițiile lor în televiziune, au decis să lase în urmă confortul de acasă și să pornească pe Drumul Mătăsii. Deși sunt obișnuite cu lumina reflectoarelor, experiența din Asia le pune în fața unor situații complet diferite.

Dincolo de cariera lor în televiziune și de aparițiile în lumea mondenă, puțini știu însă care este parcursul lor educațional. Atât Loredana Chivu, cât și Ana-Maria Mocanu au povestit în trecut despre studiile pe care le-au făcut și despre alegerile pe care le-au luat în ceea ce privește școala.

Loredana Chivu a făcut un liceu economic

Șatena a absolvit un liceu economic și, după terminarea acestuia, a încercat să urmeze și cursurile unei facultăți. Vedeta s-a înscris la Facultatea de Drept din Sibiu, însă nu a reușit să finalizeze studiile.

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Loredana a recunoscut că, privind în urmă, regretă faptul că nu a continuat facultatea și spune că își dorește ca viitorii săi copii să acorde mai multă atenție educației.

„Am făcut un liceu economic. Am început Facultatea de Drept, la Sibiu, dar n-am terminat-o, deci nu pot să mă laud cu ea. Acum regret că nu m-am ţinut mai mult de şcoală, dar asta e. O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe”, a declarat Loredana Chivu în urmă cu ceva timp.

Ana-Maria Mocanu a făcut mai mulți ani de școală

În ceea ce o privește pe Ana-Maria Mocanu, parcursul educațional a fost unul mai neobișnuit. Fosta asistentă TV a povestit că a urmat o parte dintre studiile sale în Africa. Însă, la întoarcerea în România, anii de școală respectivi nu i-au fost recunoscuți.

Din acest motiv, Ana-Maria Mocanu spune că a fost nevoită să repete anumite clase, ajungând să petreacă mai mulți ani în sistemul de învățământ decât ar fi făcut-o în mod normal.

„România nu îți recunoaşte decât studiile din Europa sau America. Eu cum am făcut în Africa, nu mi s-au recunoscut anii de şcoală, aşa că am fost dată cu 2 ani în urmă şi am ajuns, din nou, la clasa a-4-a sau a-5-a.

Câţi ani de şcoală am eu, nu mai are nimeni! M-am înscris şi la facultate, unde am căutat ceva care să nu aibă legătură cu matematica. M-am înscris la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. M-am pierdut pe parcurs şi am ajuns asistentă! Normal, am vreo 3 sau 4 ani de şcoală în plus”, a spus Ana Mocanu.

Dacă pe plan educațional cele două au avut trasee diferite, la „Asia Express” au pornit împreună într-o aventură care le testează din toate punctele de vedere.

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Cum arăta Ana Mocanu de la Asia Express 2026 înainte de operațiile estetice. Transformarea e uluitoare!

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