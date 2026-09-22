Cine este Sarah Rizea, românca de 18 ani care a câștigat Miss Italia 2026: ”A fost un vis pe care îl aveam încă de când eram mică”

Sarah Rizea, o româncă de doar 18 ani, a câștigat titlul Miss Italia 2026. Tânăra a dat lovitura în finala desfășurată la Castelul Santa Severa, lângă Roma, și a lăsat în urmă concurentele care au intrat în competiție cu același vis: să plece acasă cu celebra coroană.

Victoria ei vine însă cu o poveste care depășește cu mult podiumul și rochiile spectaculoase. Sarah nu este doar o frumusețe care a impresionat juriul, ci o tânără obișnuită cu disciplina, presiunea și competiția. Pentru ea, scena Miss Italia a fost doar un alt teren pe care a intrat să lupte.

O tânără din România a câștigat Miss Italia 2026!

Sarah a concurat pentru titlul suprem după ce a câștigat Miss Liguria. Finala Miss Italia a avut loc pe 21 septembrie, la Castelul Santa Severa, iar evenimentul a fost prezentat de Giulia Salemi. Anul acesta, competiția a ajuns la ediția cu numărul 80, iar Sarah Rizea este cea care a pus mâna pe titlu. Numai că, înainte de a ajunge sub lumina reflectoarelor, tânăra și-a petrecut ani întregi în bazin.

Sarah practică înotul încă de la opt ani și face parte din grupul sportiv „Fiamme Oro” al Poliției de Stat. Are în jur de 100 de medalii câștigate la competiții regionale, naționale și internaționale, iar în 2021 a primit prima convocare la lotul național.

Astăzi face parte din echipa națională de seniori. Iar dacă tocmai a cucerit coroana Miss Italia, nu înseamnă că își pune cariera sportivă în cui. Ea se antrenează zilnic de la vârsta de 8 ani.

„Mă antrenez de la vârsta de opt ani. Așadar, includ în acest bilanț și medaliile obținute la competițiile regionale din perioada de început. Dar am câștigat multe medalii și la concursuri naționale sau internaționale. Fac parte din echipa națională de seniori, iar Jocurile Olimpice rămân visul meu”, a declarat Sarah Rizea pentru publicaţia Corriere della Sera.

Tânăra a spus că drumul până la acest palmares a însemnat ani întregi de sacrificii, dar că nu regretă nicio secundă.

„Îmi amintesc și acum emoția de nedescris, bătăile accelerate ale inimii și lacrimile de bucurie. În acea vară, am realizat că fiecare sacrificiu, fiecare trezire în zori și fiecare oră de antrenament, a meritat”, a mai spus ea.

Viața de sportivă de performanță nu i-a permis prea multe fițe. Sarah a povestit că mergea la antrenamente cu mopedul, din Vado Ligure până la Rari Nantes Savona.

„La Rari Nantes Savona. Merg la antrenamente cu mopedul din Vado Ligure, unde locuiesc. Mi-am luat permisul pentru moped la 14 ani. Acum, însă, urmează să dau examenul pentru permisul auto de tip B”, a spus ea.

Și asta nu este singura dovadă că tânăra nu a ajuns întâmplător în vârful competiției din Italia.

Tatăl ei lucrează ca tâmplar

Sarah urmărea concursul la televizor când era mică și își imagina că, într-o bună zi, va ajunge chiar ea pe scena Miss Italia. A așteptat să împlinească 18 ani, iar apoi s-a înscris. Colegele din echipa de înot și antrenorul au susținut-o în această aventură.

„Au fost extraordinare, m-au susținut toate, inclusiv antrenorul. Nu vreau să renunț la cariera de sportivă, dar sunt și curioasă să văd ce uși mi-ar putea deschide Miss Italia. La urma urmei, participarea a fost un vis pe care îl aveam încă de când eram mică și urmăream emisiunea la televizor. Așa că, imediat ce am împlinit 18 ani, m-am înscris”, a povestit ea.

Și uite că pariul ei a ieșit. Nu doar că a ajuns în finală, ci a plecat cu titlul.

Sarah s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, iar la 11 ani s-a mutat la Vado Ligure, în provincia Savona. Tatăl ei, Marian, lucrează în construcții și montează uși și ferestre. Mama, Alina, lucrează la Biroul pentru Imigrări din cadrul Poliției din Savona. Tânăra mai are o soră de 15 ani, Karina, iar legătura cu România a rămas puternică. Bunicii ei locuiesc în țară, iar tânăra a spus că îi vizitează des.

„Da, bunicii mei sunt acolo (nr. în România). Ultima dată i-am vizitat acum mai puțin de un an. Tatăl meu, Marian, montează ferestre și uși, iar mama, Alina, lucrează la sediul poliției din Savona, la biroul pentru imigrație. Mai am și o soră de 15 ani, Karina. Toți mi-au susținut decizia de a participa la concurs”, a mai spus ea.

La doar 18 ani, Sarah nu are de gând să se oprească la titlul de Miss Italia. După ce a absolvit liceul cu profil lingvistic din Savona, s-a înscris la programul de Științe și Tehnici Psihologice de la Unimarconi. Va urma cursurile online și se va prezenta fizic doar la examene.

„Am absolvit liceul cu profil lingvistic din Savona și m-am înscris deja la programul de Științe și Tehnici Psihologice de la Unimarconi. Voi urma cursurile online și să mă prezint fizic doar pentru examene. Între competiții și, acum, Miss Italia, nu aș fi putut să particip la cursuri în sala de clasă”, a mai spus ea.

După momentul încoronării, Sarah a avut un gând clar: familia. Cei care au fost lângă ea în Italia și rudele care au rămas în România au primit partea lor din victoria spectaculoasă.

„Dedic victoria familiei mele de aici, care m-a susținut încă de la început. Și părții din familie care locuiește în România”, a mai spus Sarah.

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