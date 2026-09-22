Cât primește o româncă pentru a îngriji bătrâni în Spania. Ce sumă primește o badantă în 2026

Cât primește o româncă pentru a îngriji bătrâni în Spania. Ce sumă primește o badantă în 2026
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În general, Spania se numără printre țările care oferă un salariu destul de atractiv pentru postul de îngrijitor de bătrâni. Majoritatea îngrijitorilor angajați legal primesc între 1.200 și 1.400 de euro/lună.

Potrivit legislației muncii din Spania, orice persoană angajată cu normă întreagă, inclusiv cei din regimul de asistență domestică, trebuie să primească cel puțin salariul minim interprofesional din țară. Acesta este este 1.221 de euro brut pe lună Un contract de îngrijitor cu normă întreagă, cu cazare la locul de muncă, începe de la aproximativ 1.400 de euro net. Salariul este împărțit în 14 plăți anuale eșalonate, 30 de zile de concediu plătit, cazare și masă completă asigurate de familie.

Badantă amenințată în Italia

Badantă/ sursă foto: social media

Ce salarii au îngrijitoarele românce din Italia, Belgia și Austria

În Italia, salariile îngrijitorilor sunt strict reglementate de Convenția colectivă națională de muncă (CCNL lavoro domestico). În cazul îngrijitorilor care locuiesc la angajator, salariile de bază minime variază de la 1.053 euro pentru îngrijirea unei persoane în vârstă care nu are probleme de mobilitate, 1.193 de euro pentru persoane în vârstă cu dizabilități care necesită îngrijire non-stop, iar în unele cazuri excepționale salariul poate ajunge până la 1.681 de euro. Familiile trebuie să asigure gratuit masă și cazarea angajatului. Lucrătorii cu statut legal au dreptul, de asemenea, la un al 13-lea salariu și la o indemnizație de încetare a contractului de muncă (TFR).

Austria utilizează un sistem specializat care atrage peste 34.000 de ingrijitori români anual. Sistemul „Gewerbe” le permite româncelor să activeze ca întreprinzătoare individuale. Majoritatea îngrijitoarelor lucrează în ture – de obicei de 2 săptămâni cu 2 săptămâni. Cheltuielile de cazare și mâncare sunt, de regulă, finanțate de familia clientului. De obicei, salariul unei îngrijitoare de bătrâni din Austria este cuprins între 1.800 și 2.200 de euro/lună.

Belgia oferă cel mai mare venit dintre cele patru țări, însă românii trebuie să treacă de condițiile stricte de acces, legate de birocrație și de cunoașterea limbii locale. Îngrijitorii care lucrează program standard câștigă, de obicei, între 1.800 și 2.500 de euro net. Statul impune un salariu minim strict de 2.233 de euro brut pe lună pentru munca cu normă întreagă, asigurând un nivel de bază ridicat al populației.

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