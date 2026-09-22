Marisa Paloma, dezvăluire în premieră despre nunta cu Liviu Stanciu! De ce nu au făcut pasul cel mare până acum!

Marisa Paloma se mărită! Influencerița a făcut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, marele anunț pe care urmăritorii ei îl așteptau de mult. Deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste și planurile de viitor nu lipsesc, vedeta a dezvăluit și motivul pentru care, până acum, nu a făcut pasul cel mare.

Marisa Paloma și Liviu Stanciu formează un cuplu de aproape un deceniu. Cei doi s-au cunoscut în 2017, în culisele emisiunii „Bravo, ai stil!”, iar povestea lor de dragoste avea să se transforme, în timp, într-o familie. În august 2020, Liviu a cerut-o în căsătorie pe Marisa, după mai bine de trei ani de relație. Un an mai târziu, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Iris Nicole, care a venit pe lume în decembrie 2021.

„Dincolo de timp, cred că nu am fost în energia potrivită”

Cei doi nu au stabilit nici data, nici locația și nici măcar rochia de mireasă nu a fost aleasă. Marisa spune că, în ultimii ani, prioritățile au fost altele: venirea pe lume a fiicei lor, relocarea salonului și, mai nou, mutarea la casă.

Iar acesta este și motivul pentru care marele eveniment a fost amânat până acum. Marisa recunoaște că, dincolo de lipsa timpului, nu s-a aflat în „energia potrivită” pentru a se ocupa de organizarea unei nunți.

Marisa Paloma: Am un soț, bine, logodnic, pentru că în momente de față nu suntem căsătoriți.

CANCAN.RO: Și când o să vă căsătoriți?

Marisa Paloma: Cred că noi ne-am dorit, sincer, undeva pe anul viitor. Nu am stabilit încă nimic. Când vom stabili, cu siguranță vom și anunța public. Dar acum că s-au așezat toate lucrurile, gata, copilul e mare, ne-am mutat la casă.

CANCAN.RO: De ce n-ați făcut, Marisa, că toată lumea cred că te întreabă, de ce n-ați făcut pasul ăsta?

Marisa Paloma: Am tot răspuns la întrebarea asta, pentru că a venit copilul. Între timp am tot mutat salonul, al doilea salon pe care l-am avut l-am relocat. După care ne-am mutat din chiria în care stăteam, într-o altă chirie. După care, din ultima chirie, la casă. Și pentru cine s-a mutat la casă, se mută la casă. Cred că știe că procesul e foarte anevoios, să zic așa. Și niciodată deadline-ul nu se respectă.

CANCAN.RO: Și n-ai avut timp, ai simțit că n-ai timp să te ocupi de momentul ăsta, cum ți dorești tu?

Marisa Paloma: Dincolo de timp, cred că nu am fost în energia potrivită. Adică e important că atunci când faci pasul ăsta, să fii pregătit și mental pentru asta. Și să ai energie, să te implici, să nu ai alte probleme pe cap.

„Noi așa ne dorim, ca la anul să se întâmple”

CANCAN.RO: Și nu ați pus data?

Marisa Paloma: N-aș putea să zic 100%. Noi așa ne dorim, ca la anul să se întâmple, dar cu siguranță veți afla. Cred că undeva pe la final de an sau început de an viitor ar trebui deja să știm.

CANCAN.RO: Avem roche, locație?

Marisa Paloma: Nu avem nici roche, nici locație, dar nu mă sperie lucrurile astea. Adică e important să avem data. Aia e importantă, că rochia și locația…

CANCAN.RO: Nu aveți data?

Marisa Paloma: N-avem nici data, că ți-am zis că nu știm încă. Nu, 20 mi-aș dori să fie o dată de 20.

Nu știu în care din trei luni. 20 e ziua noastră, numărul nostru norocos. Pe 20 ne-am cunoscut, pe 20 sunt născută eu, e născut soțul. Multe lucruri s-au întâmplat pe 20. Dar o să vedem exact cum o să pice. Că nu am verificat, îți spun sincer, calendarul. Urmează.

CANCAN.RO: Rămâne Monica?

Marisa Paloma: Nici asta n-aș vrea să vă zic. Nici asta n-aș vrea să vă zic, dar oricum cred că e evident.

CANCAN.RO: Am înțeles, nu ți-ai făcut? Urmează la anu.

Marisa Paloma: Ne-am pus în plan să discutăm despre asta acum la final de an sau cel târziu început de an viitor și să stabilim dacă rămâne pe anul ăsta sau dacă apar alte proiecte între timp care necesită, mai amânăm. Nu mi se pare, sincer, așa o chestiune atât de importantă în viața unor îndrăgostiți, în viața unui cuplu. Noi deja am trecut de perioada aia în care, nu știu, poate alții zic că doar căsătoria atestă o relație cu adevărat. Deja avem și un copil împreună, ne-am mutat la casă împreună. Tot ceea ce facem, facem împreună. Adică nu un act dictează cum funcționează lucrurile într-o relație.

CANCAN.RO: Ce nu vrei să mai fii întrebată, Marisa? În afară de nuntă.

Marisa Paloma: Ce nu vreau să mai fiu întrebată? Dacă sunt însărcinată, pentru că asta e genul de întrebare pe care atunci când o primesc oricum n-aș putea să răspund cu adevărul. Nu că aș fi însărcinată acum. Vreau să cred că se și vede că nu sunt. Mi se pare o întrebare intrusivă doar. Adică chiar dacă o persoană publică ar fi însărcinată nu cred că ar răspunde unei asemenei întrebări într-un interviu random sau într-un comentariu pe internet. Adică e genul de anunț pe care îl pregătești puțin înainte și vrei să te pregătești tu în primul rând. Poate să treci de primul trimestru la al doilea trimestru. Nu știu cum gândesc alte mămici.

„Mi-aș dori să fie o dată de 20. 20 e ziua noastră, numărul nostru norocos”

CANCAN.RO: Când te-a întrebat ultima oară cineva dacă ești însărcinată?

Marisa Paloma: Acum vreo câteva luni.

CANCAN.RO: De la ce au început?

Marisa Paloma: De la un material video pe care l-am postat pe internet. Unde cureaua pe care o purtam nu mă avantaja neapărat. Și îmi făcea cumva așa, se așeza haina. Mai puțin uniform, mai puțin frumos să zic. Și am primit întrebarea asta. Pot să înțeleg că oamenii au intenții bune atunci când adresează astfel de întrebări, dar rezultatul nu-i mereu k.

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