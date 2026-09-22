Eric de la Insula Iubirii va deveni tătic!? Fosta ispită masculină ne-a arătat testul de sarcină: „Îmi doresc trei copii”

Băieții „răi” își fac de cap o perioadă, dar și când îi lovește Cupidon, se pun la casa lor! Este și cazul lui Eric Berinde, care, invitat la emisiunea CANCAN pe Insulă, a dat bomba! Sunt șanse foarte mari ca fosta ispită de la Insula Iubirii să devină tătic. Ne-a arătat și testul de sarcină, în platou! Lucrurile nu sunt 100% sigure deocamdată, însă Eric ne-a spus că își dorește din tot sufletul să fie părinte. Ba chiar știe exact câți copii își dorește. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Eric Berinde de la Insula Iubirii a dat vestea la care nimeni nu se aștepta! Este posibil să devină tată! După ce a avut mai multe încercări de relații, care au eșuat, fosta ispită masculină și-a găsit liniștea alături de Eliana, femeia care îl face fericit și care, cât de curând, e foarte posibil să îl facă și tătic. Pe de altă parte, Eric a recunoscut că în fostele relații nu a fost tocmai fidel. Dimpotrivă, a călcat strâmb de fiecare dată. Mai puțin acum, cu soția lui. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Eric de la Insula Iubirii urmează să devină tătic!?

Eric Berinde: După multele relații pe care le-am avut, încercări, nici nu am fost eu cel care să se oprească, nu mi-am impus niciodată. Acum, am spus că mă însor și gata.

CANCAN.RO: Înainte erau relații deschise? Am putea spune asta?

Eric Berinde: Nu știu ce făceau ele, dar eu mă duceam și cu aia și cu aia. Pe toate le-am înșelat.

CANCAN.RO: Au existat discuții dinainte și le spuneai că nu poți fi fidel?

Eric Berinde: Da, le spuneam. Acceptau sau nu știau.

CANCAN.RO: Nu a putut să te schimbe niciuna, până în prezent. Eliana, așa o cheamă pe soția ta. Când se mărește familia? Asta vreau să știu.

Eric Berinde: Cred că se mărește deja. Nu aș vrea să spun, ai răbdare să văd, să fiu sigur. Voi arăta poza și la cameră, cu testul de sarcină. E o linie, iar cealaltă e puțin vizibilă.

CANCAN.RO: Deci, în exclusivitate, Eric e posibil să devină tată.

Eric Berinde: Vreau să fac două fete și un băiat. Nu vreau doar băieți, pentru că dacă ies ca mine, o să am de furcă. Ne-am gândit deja și la nume.

Urmărește aici episodul integral CANCAN pe Insulă:



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