Majoratul anului! Petrecere VIP pentru Deyan, fiul lui Dani Leș + Cadou BOMBĂ, BMW de 120.000 €

Zi mare pentru Dani Leș! Fiul lui, Deyan, a împlinit luna aceasta 18 ani, iar afaceristul nu s-a uitat la bani și a organizat totul ca la carte. Petrecere VIP, cu 400 de invitați, dar și un cadou care l-a lăsat fără cuvinte pe sărbătorit. Evenimentul, pe care omul de afaceri l-a pus la cale timp de mai bine de o lună, a fost fabulos, iar surpriza serii, bijuteria pe patru roți, are povestea ei, una spectaculoasă, în care complici au fost celebrii Alex Botea și Luis Gabriel. CANCAN.RO are toate detaliile, „asezonate” cu imagini de senzație, pe care vi le prezintă, în exclusivitate!

Dani Leș este un om de afaceri din Arad. Acesta a devenit extrem de cunoscut publicului datorită relației tumultuoase cu fosta asistentă TV, Loredana Chivu. Afaceristul are un fiu, Deyan, care a ajuns luna aceasta la pragul majoratului. Pentru cei 18 ani ai băiatului, tatăl său a vrut să transforme petrecerea într-un moment pe care acesta să nu-l uite niciodată și s-a ocupat personal de fiecare detaliu. Iar dacă o petrecere cu sute de invitați, artiști și momente spectaculoase poate fi considerată deja o desfășurare de forțe, cireașa de pe tort avea să fie păstrată pentru miezul nopții… un cadou pe patru roți, în valoare de aproximativ 120.000 de euro. CANCAN.RO vă povestește totul în detaliu!

Surpriză de proporții la miezul nopții

Adevărata surpriză a venit abia la miezul nopții. Dani Leș a pregătit pentru fiul său un cadou pe măsura unei asemenea aniversări, iar momentul dezvăluirii a fost unul pus la punct până în cel mai mic detaliu. Dani Leș își „testase” fiul cu ceva timp înainte și aflase ce mașină și-ar dori să conducă. Așa că omul de afaceri nu a mai stat pe gânduri. A cumpărat bolidul și a pus la cale întregul scenariu în cel mai mic detaliu. Mașina a fost parcat într-o benzinărie aflată chiar lângă Crown, cunoscuta sală de evenimente din Arad unde avea loc petrecerea.

Planul era simplu, dar spectaculos: bolidul de lux urma să-și facă apariția la ora 00:00, în spatele salonului, în zona piscinei, exact în momentul în care invitații urmau să iasă pentru tort și pentru spectacolul de artificii.

Și așa s-a întâmplat! La miezul nopții, BMW-ul dorit și-a făcut apariția, iar atmosfera a explodat. Alex Botea și Luis Gabriel au fost cei care au adus cadoul în valoare de 120.000 de euro.

Deyan, vizibil emoționat și surprins, s-a uitat către tatăl său și i-a șoptit, parcă nevenindu-i să creadă: „E a mea, tată?”

Imediat după confirmarea surprizei, sărbătoritul a mers să-și „inspecteze” noua bijuterie pe patru roți, în timp ce invitații priveau momentul și se bucurau alături de el.

Majoratul anului 2026, cu nume grele din showbizul autohton

Și dacă surpriza de la miezul nopții a fost apogeul, petrecerea în sine a fost organizată ca un adevărat eveniment VIP. Invitații au început să sosească în jurul orei 18:00, iar lista a fost una generoasă: aproximativ 400 de persoane au fost alături de Deyan la împlinirea celor 18 ani.

Dani Leș s-a ocupat personal de organizare, iar pentru atmosfera de petrecere a apelat la nume grele din showbizul românesc. Cea care a dat startul distracției a fost cunoscuta prezentatoare TV, Roxana Vașniuc.

După ea, ștafeta distracției a fost preluată de Luis Gabriel și Alex Botea. Pe lista artiștilor s-au aflat și Elis Armeanca și fiul său, Rani, acompaniați de dansatoare cunoscute precum Denisa Despa, Oxana și Geanina Catancea, cunoscută publicului drept Elyssa

Unul dintre momentele care au ridicat din nou temperatura petrecerii a fost apariția Cristinei Pucean. Anunțată de Roxana Vașniuc, dansatoarea și-a făcut intrarea în aplauzele celor prezenți și a oferit un moment spectaculos, exact așa cum era de așteptat.

Muzica, dansul și voia bună au continuat până târziu în noapte, iar meniul și băuturile alese au completat o petrecere în care nu s-a făcut economie la nimic.

Dani Leș a scos din buzunar aproximativ 100.000 de euro, în care au intrat costurile pentru organizarea evenimentului, transportul și cazarea invitaților, meniul, dar și celelalte detalii care au transformat petrecerea într-una de proporții.

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