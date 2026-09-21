Fanii cred că au găsit-o pe fosta soție a lui Lorenzo de la Insula Iubirii! Imagini cu iubitul Nattashei Black, înainte să tragă din greu la sală

Lorenzo
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lorenzo și Nattasha Black fac parte din emisiunea Insula Iubirii, sezonul X. Cei doi sunt împreună de un an și șapte luni și au decis să plece în Thailanda să își testeze relația. Odată cu difuzarea episoadelor, concurenții devin mai sinceri și fac dezvăluiri importante. În cea mai recentă ediție, bărbatul a mărturisit că este divorțat și are trei copii.

Lorenzo de la Insula Iubirii este divorțat

Dacă până în acest moment concurentul nu a vorbit despre fosta căsnicie, lucrurile s-au schimbat radical în ediția de sâmbătă, 19 septembrie. Prezent la ceremonia focului, în fața lui Radu Vâlcan și a celorlalți bărbați de pe insulă, Lorenzo a spus că a fost împreună cu fosta lui soție timp de opt ani, iar în urma poveștii de iubire au rezultat trei copii.

După difuzarea acestor informații, fanii și-au exprimat interesul față de subiect și s-au pus pe „săpat”! Recent, în mediul online a apărut un videoclip cu iubitul Nattashei și, potrivit utilizatorilor, presupusa lui fostă soție. Concurentul a avut o reacție neașteptată în urma zvonurilor, pe care o puteți vedea mai jos. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Cine ar fi fosta soție a lui Lorenzo

Lorenzo și Nattasha au atras atenția în noul sezon Insula Iubirii prin faptul că tânăra este dominatoare, iar el excavatorist. Acum, filmul despre ei capătă un cu totul alt scenariu. La ultima ceremonie a focului, concurentul a dezvăluit pentru prima dată de la difuzarea show-ului că a fost căsătorit și că are copii. Pentru că a fost și este destul de activ în mediul online, fanii săi au căutat până au dat de un detaliu uluitor.

Potrivit speculațiilor din mediul online, bărbatul apre într-un videoclip de acum șase ani împreună cu o femeie despre care fanii spun că ar fi fosta lui soție. Cei doi se aflau la un eveniment și cântau împreună. Se poate observa cum femeia era îmbrăcată într-o ținută lejeră, avea părul închis la culoare și desprins.

Lorenzo

Lorenzo

Un alt detaliu care se observă în videoclip este verigheta de pe degetul lui Lorenzo, în timp ce doamna de lângă el nu poartă niciun inel. Așadar, dacă este sau nu fosta lui soție vom afla curând, însă până atunci rămân doar niște speculații ale fanilor emisiunii. Cert este că partenerul Nattashei a avut o reacție incredibilă după ce imaginile s-au viralizat pe TikTok!

Cum a reacționat Lorenzo, după speculațiile fanilor

Reacția lui Lorenzo în urma speculațiilor despre fosta soție/ sursa foto: TikTok

Reacția lui Lorenzo în urma speculațiilor despre fosta soție/ sursa foto: TikTok

În urma speculațiilor, concurentul de la Insulă a avut o reacție neașteptată. Probabil că mulți s-au gândit că va confirma sau va infirma informația, dar el a lăsat loc de interpretări. Lorenzo s-a arătat amuzat de videoclip și a lăsat în secțiunea de comentarii câteva emoji-uri cu râsete și chiar și un GIF.

VEZI ȘI: Lorenzo, iubitul Nattashei, mărturisiri sincere, cu ochii în lacrimi: „Sunt un om divorțat, am trei copii”

Dezvăluire neașteptată despre Nattasha de la Insula Iubirii! Ce probleme de sănătate are

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Giurcă a fost cerută în căsătorie? Patrick s-a pus în genunchi, în fața ei, după ce tânăra a prins buchetul miresei, dar fanii sunt sceptici
Bianca Giurcă a fost cerută în căsătorie? Patrick s-a pus în genunchi, în fața ei, după ce tânăra a prins buchetul miresei, dar fanii sunt sceptici
Andreea BLD a ajuns de urgență la spital! „Îmi este rău de mor, nu mai pot”
Andreea BLD a ajuns de urgență la spital! „Îmi este rău de mor, nu mai pot”
Dani Oțil l-a ironizat subtil pe Marcel de la Insula Iubirii. Filmarea s-a viralizat!
Dani Oțil l-a ironizat subtil pe Marcel de la Insula Iubirii. Filmarea s-a viralizat!
Gabriela Cristea, adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce a putut să pățească: ”De 2 zile îmi e rău”
Gabriela Cristea, adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce a putut să pățească: ”De 2 zile îmi e rău”
Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”
Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Mediafax
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Gandul.ro
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Adevarul
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Alertă pe aeroport. Ce specie invazivă a adus un pasager în bagaj
Mediafax
Alertă pe aeroport. Ce specie invazivă a adus un pasager în bagaj
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Click.ro
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Digi 24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Digi24
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
go4it.ro
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Gandul.ro
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.