Fanii cred că au găsit-o pe fosta soție a lui Lorenzo de la Insula Iubirii! Imagini cu iubitul Nattashei Black, înainte să tragă din greu la sală

Lorenzo și Nattasha Black fac parte din emisiunea Insula Iubirii, sezonul X. Cei doi sunt împreună de un an și șapte luni și au decis să plece în Thailanda să își testeze relația. Odată cu difuzarea episoadelor, concurenții devin mai sinceri și fac dezvăluiri importante. În cea mai recentă ediție, bărbatul a mărturisit că este divorțat și are trei copii.

Lorenzo de la Insula Iubirii este divorțat

Dacă până în acest moment concurentul nu a vorbit despre fosta căsnicie, lucrurile s-au schimbat radical în ediția de sâmbătă, 19 septembrie. Prezent la ceremonia focului, în fața lui Radu Vâlcan și a celorlalți bărbați de pe insulă, Lorenzo a spus că a fost împreună cu fosta lui soție timp de opt ani, iar în urma poveștii de iubire au rezultat trei copii.

După difuzarea acestor informații, fanii și-au exprimat interesul față de subiect și s-au pus pe „săpat”! Recent, în mediul online a apărut un videoclip cu iubitul Nattashei și, potrivit utilizatorilor, presupusa lui fostă soție. Concurentul a avut o reacție neașteptată în urma zvonurilor, pe care o puteți vedea mai jos. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine ar fi fosta soție a lui Lorenzo

Lorenzo și Nattasha au atras atenția în noul sezon Insula Iubirii prin faptul că tânăra este dominatoare, iar el excavatorist. Acum, filmul despre ei capătă un cu totul alt scenariu. La ultima ceremonie a focului, concurentul a dezvăluit pentru prima dată de la difuzarea show-ului că a fost căsătorit și că are copii. Pentru că a fost și este destul de activ în mediul online, fanii săi au căutat până au dat de un detaliu uluitor.

Potrivit speculațiilor din mediul online, bărbatul apre într-un videoclip de acum șase ani împreună cu o femeie despre care fanii spun că ar fi fosta lui soție. Cei doi se aflau la un eveniment și cântau împreună. Se poate observa cum femeia era îmbrăcată într-o ținută lejeră, avea părul închis la culoare și desprins.

Un alt detaliu care se observă în videoclip este verigheta de pe degetul lui Lorenzo, în timp ce doamna de lângă el nu poartă niciun inel. Așadar, dacă este sau nu fosta lui soție vom afla curând, însă până atunci rămân doar niște speculații ale fanilor emisiunii. Cert este că partenerul Nattashei a avut o reacție incredibilă după ce imaginile s-au viralizat pe TikTok!

Cum a reacționat Lorenzo, după speculațiile fanilor

În urma speculațiilor, concurentul de la Insulă a avut o reacție neașteptată. Probabil că mulți s-au gândit că va confirma sau va infirma informația, dar el a lăsat loc de interpretări. Lorenzo s-a arătat amuzat de videoclip și a lăsat în secțiunea de comentarii câteva emoji-uri cu râsete și chiar și un GIF.

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