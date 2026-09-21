Andreea BLD a ajuns de urgență la spital! „Îmi este rău de mor, nu mai pot”

Andreea BLD a ajuns de urgență la spital! Tiktokerița a povestit că i s-a făcut atât de rău încât s-a speriat teribil. Blondina a mărturisit că, la un moment dat, a crezut că va muri și că durerea pe care a simțit-o a fost atât de puternică, încât cuvintele parcă nu sunt suficiente pentru a o descrie.

Andreea a povestit că starea ei nu s-a îmbunătățit și că a început să se întrebe ce se întâmplă cu organismul ei. Nu a vrut să mai aștepte acasă, așa că a mers direct la spital pentru investigații.

Vizita la spital vine la doar câteva zile după întoarcerea din China, unde a fost plecată împreună cu Adam, noul ei iubit. Iar faptul că problemele au apărut după revenirea în România a făcut-o să se întrebe dacă nu cumva s-a ales cu vreo infecție în timpul călătoriei.

Andreea BLD, de urgență la spital!

Andreea BLD a povestit că nu trece printr-o simplă stare de moleșeală. Tiktokerița a spus că nu s-a mai simțit niciodată atât de rău și că s-a speriat serios când a văzut în ce stare a ajuns.

„Am venit la spital pentru că îmi este rău de mor. De când am venit din China, nu mai pot. Mă doare foarte tare în piept, simt că am febră, mă doare gâtul, nasul, nu mai pot. Îmi este rău de nu mai pot. Ce fel de răceală să fie de îmi este așa de rău? Așa că am venit la spital să văd, să nu fi luat ceva de acolo, nu știu ce să zic. Eu, de fel, nu răcesc. Simt că mă doare tot corpul, nu mai pot”, a povestit Andreea BLD pe TikTok.

A fost în China cu noul iubit

Andreea a fost în China împreună cu Adam, bărbatul cu care formează un cuplu de câteva săptămâni. Vacanța s-a terminat, însă la scurt timp blondina a început să aibă probleme.

După despărțirea de Emre, tiktokerița și-a refăcut viața alături de Adam. Andreea l-a descris ca fiind un bărbat serios, muncitor și atent cu ea, chiar dacă are un program încărcat.

„Este muncitor, își vede de treaba lui, e foarte serios. În același timp își face timp și pentru mine. Are treaba de dimineață până seară, dar tot are timp și pentru mine. Se comportă exemplar, nu am ce să îi reproșez”, a declarat Andreea BLD.

Blondina a mai spus că lângă Adam se simte femeie și că este foarte încântată de felul în care evoluează relația lor.

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