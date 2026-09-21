Bianca Giurcă a fost cerută în căsătorie? Patrick s-a pus în genunchi, în fața ei, după ce tânăra a prins buchetul miresei, dar fanii sunt sceptici

Bianca Giurcă și Patrick Deac formează un cuplu de ceva timp, iar acum pare că au trecut la pasul următor. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost prezentă la o nuntă, acolo unde a avut norocul să prindă buchetul miresei. În acel moment, partenerul ei s-a pus în genunchi și chiar i-a pus o bijuterie pe deget!

Bianca Giurcă a devenit cunoscută publicului după participarea la Insula Iubirii, sezonul opt. La acea vreme era împreună cu Marius Moise, însă bărbatul a picat testul fidelității. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar apoi tânăra l-a cunoscut pe Patrick în cadrul unei alte emisiuni matrimoniale. Relația lor a avansat rapid și se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

De curând, pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care îndrăgostiții par că au trecut la nivelul următor. Bărbatul s-a pus în genunchi în fața ei, însă până în acest moment, fanii s-au împărțit în două tabere: cei care cred că într-adevăr a cerut-o de soție și cei care sunt de părere că doar a prins buchetul miresei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Giurcă a fost cerută în căsătorie?

Fosta concurentă de la Insula Iubirii traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Povestea ei este presărată cu multe interacțiuni cu publicul, călătorii și multe altele. De această dată, Bianca Giurcă și partenerul ei, Patrick, au fost invitați la o nuntă. Întâmplarea face ca la eveniment să fie prezenți și Iustina Loghin împreună cu soțul ei, Cornel Luchian, și ei foști participanți la testul suprem din Thailanda.

Totuși, momentul palpitant abia acum vine: șatena a reușit să prindă buchetul miresei, o tradiție care se practică la fiecare nuntă. Obiceiul sugerează că cea care pune mâna pe flori se va căsători în următoarea perioadă. Patrick a ținut cont, așa că s-a așezat în genunchi și i-a oferit un inel. Acesta a scris și un mesaj impresionant.

„A prins buchetul. Nu am pe unde să mai fug”, a scris Patrick în mediul online.

Cum au reacționat fanii

Urmăritorii celor doi s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii au luat videoclipul ca atare și sunt convinși că bărbatul a făcut pasul cel mare, alții sunt de părere că Bianca doar a prins buchetul și gestul a fost de amuzament. Deocamdată, niciunul dintre ei nu a vorbit clar și răspicat despre logodnă, singura dovadă fiind mesajul lui Patrick, cu iz amuzant.

„Casă de piatră”/„Felicitări”/„Nunta anului 2027”/ „Toată mascarada asta este pentru online”/„Nu, a prins doar buchetul”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

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