Iustina Loghin și Bianca Giurcă, trase la indigo la evenimentul de fashion al verii! Toți și-au dat coate când le-au văzut

De la apariții de milioane la ținute care au stârnit semne de întrebare! Cine a strălucit, cine a riscat prea mult și ce vedete au atras toate privirile la Unica Urban Party 2026? Vă spunem imediat! „Nostalgia cu parfum de România” a fost interpretată în zeci de moduri diferite de către vedetele noastre.

Nostalgia românească a fost tema serii la Unica Urban Party 2026, însă nu toate vedetele au tradus dress code-ul în același fel. Unele au scos din garderobă piese care păreau desprinse din albumele de familie ale bunicilor, reinterepretate modern, în timp ce altele au ales să joace cartea senzualității, a glamourilui sau a aparițiilor care nu aveau nicio legătură cu nostalgia. CANCAN.RO a analizat ținutele care au atras privirile și îți spune cine a bifat tema și cine a mers pe principiul „mă îmbrac cum vreau”.

Ce ținute au ales vedetele

Dacă ar fi să nominalizăm o vedetă care a reinterpretat stiluri și elemente vestimentare inspirate din trecut, într-o manieră modernă, Irina Fodor ar fi fost o alegere inspirată. Ținuta albă fluidă, compusă dintr-un top și o pereche de pantaloni supradimensionați, aerul delicat și eleganța fără efort au făcut-o să pară desprinsă dintr-un film românesc vechi, colorizat pentru generația TikTok. Fără paiete, fără prea multe piese care să-ți sară în ochi și fără încercări disperate de a ieși în evidență.

O altă prezență care nu putea trece neobservat a fost nimeni altul decât Cătălin Botezatu. Costumul roz pastel, ochelarii de soare și atitudinea de superstar au transformat intrarea lui într-un mic spectacol. Nici nu ne așteptam la o altă apariție, având în vedere că acesta este regele fashion-ului românesc.

Îmbrăcată într-o rochie albastră cu drapaje, Oana Roman a ales o ținută care a atras instant privirile. Nu a mers pe reinterpretări folclorice sau influențe retro evidente, însă a mizat pe feminitate și pe o apariție asumată. Iar asta s-a văzut.

Ilona Brezoianu, Brigitte Pastramă și Ruby, apariții de senzație

Fără exagerări și fără accesorii stridente, Ilona Brezoianu a demonstrat că stilul poate fi transmis și prin simplitate. Cunoscută pentru personalitatea sa efervescentă, actrița a ales un costumul alb supradimensionat.

Brigitte Pastramă a lăsat deoparte aparițiile extravagante cu care și-a obișnuit fanii și a surprins printr-o ținută inspirată din portul popular românesc. Bluza tip ie, accesorizată cu o fustă neagră decorată cu motive florale croșetate și franjuri, a fost una dintre cele mai apropiate interpretări ale temei „Nostalgia cu parfum de România”.

Pe lângă Brigitte, și Romanița Iovan a impresionat prin alegerea sa vestimentară. Aceasta a purtat o bluză tip ie tradițională, reinterpretată într-o manieră elegantă și rafinată

Dacă există un lucru pe care Ruby îl face constant, acela este să nu treacă neobservată. Ținuta galbenă, decupajele generoase și atitudinea provocatoare au făcut-o una dintre cele mai fotografiate prezențe ale serii. Legătura cu nostalgia românească? Destul de greu de găsit, dar artista a știu cum să evidențieze bronzul perfect.

Bianca Giurcă și Iustina Luchian, au reprezentant noile generații. Cele două influencerițe au adus un aer modern și relaxat evenimentului. Dacă invitații din generațiile mai vechi au mers pe eleganță clasică, ele au ales formule actuale, adaptate publicului care le urmărește zi de zi pe social media.

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