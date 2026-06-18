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Ținutele la control! Vedetele au răscolit garderoba înainte de eveniment. Irisha și-a etalat picioarele perfect bronzate într-o rochiță mini

De: Carmen Gone 18/06/2026 | 18:31
Ținutele la control! Vedetele au răscolit garderoba înainte de eveniment. Irisha și-a etalat picioarele perfect bronzate într-o rochiță mini
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Defilare de lux și apariții care au întors toate privirile! Vedetele au făcut senzație la prezentarea de modă organizată de Fashion Premium Magazine. Nume sonore din showbiz-ul românesc au strălucit la evenimentul exclusivit. 

Miercuri, 17 iunie, lumea mondenă din showbiz și fashion din România și-au dat întâlnire la evenimentul „Focus on Designer” într-unul din cele mai elegante locuri din capitală. Vezi mai jos cum și-au făcut vedetele apariția la eveniment!

Prezentarea de modă organizată de Fashion Premium Magazin/ sursa: Mediafax.ro

Vedetele au ales ținute originale

Într-un decor boieresc, cu aer aristrocratic și o atmosferă deprinsă din marile evenimente internaționale, vedetele au pășit pe covorul evenimentului în ținute atent alese, fiecare să impresioneze prin originalitate.

Printre vedetele care au atras toate privirile se numără Gabriela Oțit, Cristina Ștefania, Andra Gogan, Diana Constantin, cunoscută ca Andia, dar și Irisha, cu ținute autentice care le-au redat încă odată personalitatea. Iar dacă ar fi să spunem un singur cuvânt pentru vestimentația acestora, am concluzina ca fiind „originale”.

Gabriela Oțil a mizat pe o ținută discretă demontrând că eleganța adevărată nu are nevoie doar de piese sexy, așa cum aceasta obișnuiește să se afișeze. Modelul a ales o cămașă simplă albă, o pereche de jeans și un brâu elegant negru cu elemente tradiționale aurii. Pentru încâlțări, aceasta a optat pentru o pereche de pantofi stileto, simpli, eleganți. Cu o ținută rafinată, accesorizată cu măsură, vedeta a reușit să transmită naturalețe și stil, fiind una dintre prezențele apreciate ale serii.

Gabriela Oțil a ales o ținută discretă/ sursa: Mediafax.ro

O altă apariție suprinzătoare a fost Cristina Ștefania, iubita lui Speak. Dacă până acum, artista se afișa în ținute super sexy, se pare că, Cristina a rămas pe aceeași idee, dar puțin mai îmbrăcată. Influencerița a făcut senzație și de data aceasta alegând pentru acest eveniment un tricou mini galben înconjurat cu puf la mâneci și talie, în care i se vede abdomenul lucrat la sală, o pereche de blugi supra dimensionați gri, o geantă și ochelari de soare negri.

Cristina Ștefania și-a păstrat personalitatea/ sursa: Mediafax.ro

În acest an, vedeta care a apărut pe coperta revistei Fashion Magazin Premium, dar și care a defilat la prezentarea de modă este Andra Gogan. Influencerița și-a făcut apariția în două rochii din aceeași colecție. Una în care a defilat, de culoare roz pudrat, mini, din catifea, dar și cu elemente din dantelă din aceeași nuanță la baza rochiei. Iar ce-a dea doua rochie pe care ales să o poarte după defilare este chiar cea în care apare pe coperta revistei. Ținuta este una destul de încărcată. Franjurii albastri cusuți în forma unor solzi, completează rochia din dantela albă. Accesoriile aurii suplimentează vestimentației formând un look impresionant.

Andra Gogan participa la evenimentul „Focus on Designers”/ sursa: Mediafax.ro

Așa cum ne-am fi așteptat, simplitatea și rafinamentul sunt cuvintele care o caracterizează cel mai bine pe Andia. Artista a ales o rochie neagră scurtă, mulată care i-a pus silueta în evidență. Dacă  la prima vedere ar fi părut simplă, aceasta ascundea un detaliu spectaculos. Trena amplasată asimetric pe una dintre părți a oferit întregii ținute un aer sofisticat și elegant. Artista a demonstrat că nu este nevoie de extravaganțe pentru a străluci.

Andia și-a păstrat rafinamentul/ sursa: Mediafax.ro

Mereu atentă la tendințe, Irisha a venit cu o rochie sexy blue care a atras instant atenția fotografilor, dar și a celor prezenți la eveniment. Dacă în partea de sus ținuta pare să fie mai mult o cămașă sofistică, cu guler și mâneci lungi, în partea de jos, franjurii mari nu pareau să-i acopere picioarele perfect bronzate și coapsele ale vedetei. Pantofii albi au venit în completare alături de șosetele tip dres până la genunchi și geanta albă. Vedeta a reușit să își pună în evidență personalitatea puternică și stilul inconfundabil.

Irisha nu a trecut neobservată/ sursa: Mediafax.ro

Un lucru este cert: la acest eveniment nu doar creațiile de pe podium au fost în centrul atenției, ci și vedetele din primul rând, care au transformat fiecare apariție într-un adevărat statement de modă.

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