Gabriela Prisăcariu, ironizată de Dani Oțil. A făcut-o în văzul tuturor

Prezentatorul Dani Oțil (45 de ani) nu a avut milă și a lovit-o pe soția lui, Gabriela Prisăcariu (33 de ani), exact acolo unde o doare mai tare: la aspectul fizic! Moderatorul de la Power Coupl n-a mai ținut cont de nimic și a făcut o declarație neașteptată în fața unei țări întregi.

Totul a ieșit la iveală după ce Gabriela Prisăcariu l-a filmat în secret pe Dani Oțil în timp ce acesta se uita, alături de micuțul Tiago, la o fotografie de-a dreptul incendiară și sexy cu frumoasa blondină. În loc să o laude și să rămână mască în fața formelor de revistă, Dani Oțil a lansat o ironie de-a dreptul devastatoare!

Dani Oțil și-a ironizat soția în văzul tuturor

Prezentatorul TV i-a explicat clar băiețelului său că mama lui își editează pozele și că imaginile fierbinți nu reflectă deloc realitatea. Reacția matinalului a lăsat-o șocată pe soția lui.

„Toată lumea știe că tu nu arăți așa în realitate. Da, doar tu (n.r. Tiago) arăți așa în realitate, că maică-ta… filtre, filtre”, a spus Dani Oțil în glumă.

Desigur, totul a fost o glumă savuroasă în stilul caracteristic al moderatorului, iar Gabriela a tratat momentul cu mult umor. Până la urmă, cu sau fără retușuri digitale, trebuie să recunoaștem că mămica arată într-un mare fel!

Dacă majoritatea divelor din România sparg mii de euro prin clinicile de estetică pentru a-și mări formele și a obține un posterior bombat, soția lui Dani Oțil vrea să facă exact invers! Gabriela Prisăcariu a lăsat pe toată lumea cu gura căscată pe rețelele de socializare după ce a mărturisit ce complex uriaș o macină.

La ce intervenție estetică visează Gabriela Prisăcariu

Blondina a spus că visează la o intervenție chirurgicală total neașteptată pentru o femeie cu trup de fotomodel: o micșorare de fund. Aceasta le-a explicat fanilor de ce își dorește cu disperare să treacă la bisturiu.

„Dacă ar fi după mine, mi-aș face micșorare de fund. Îmi plac fetele pe care rochiile și fustele cad atât de frumos, fără să se oprească pe șolduri sau pe fund. Am și eu problemele mele”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

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