Imagini de pe Bulevardul Tineretului, unde un balcon s-a prăbușit peste o mașină parcată. Pompierii au intervenit de urgență

Scene de coșmar în București! Un balcon de la etajul al șaptelea al unui bloc s-a prăbușit, iar bucățile de beton s-au făcut una cu pământul peste o mașină parcată în apropiere. Totul s-a petrecut luni după-amiază, iar zona a fost imediat împânzită de echipajele de intervenție.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Tineretului, în Sectorul 4 al Capitalei. Părți importante din structura balconului s-au desprins brusc și au ajuns direct peste autoturismul aflat dedesubt.

Balconul unui bloc s-a prăbușit!

Pompierii ISU București-Ilfov au intervenit imediat după ce balconul s-a desprins. Din primele informații, partea frontală și lateralele balustradei din beton au cedat și s-au prăbușit de la înălțime. Impactul a fost suficient de puternic încât autoturismul parcat sub balcon a fost lovit de bucățile desprinse din construcție.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Oamenii aflați în zonă au avut însă parte de o imagine care i-ar fi făcut pe mulți să înghețe: beton căzut de la etajul șapte direct peste o mașină.

Verificările continuă

După intervenție, oficialii ISU București-Ilfov au transmis că nu este necesară îndepărtarea sau ancorarea unui alt element de construcție al imobilului. Totuși, pentru că vorbim despre o parte a unui bloc care s-a desprins și a ajuns la sol, autoritățile au solicitat, conform procedurilor, și prezența unui specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Acesta urmează să facă propria evaluare și să stabilească ce măsuri sunt necesare în urma incidentului.

Deocamdată, cauza exactă care a dus la desprinderea balconului nu a fost precizată. Cert este că o bucată din balconul aflat la etajul șapte a ajuns peste o mașină și că doar norocul a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie.

VEZI ȘI: Evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, a fost finalizată. Încep lucrările de punere în siguranță

Încep lucrările la blocul din Rahova, afectat după explozie: ”Muncitorii vor fi însoțiți de organele de cercetare penală”