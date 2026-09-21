Baba Vanga, previziune îngrijorătoare pentru 2027. Boala misterioasă care va face ravagii

Baba Vanga, previziune îngrijorătoare pentru 2027. Boala misterioasă care va face ravagii
Baba Vanga
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O profeție atribuită Babei Vanga pentru anul 2027 circulă din nou în mediul online și stârnește interesul celor pasionați de predicțiile despre viitor. Potrivit informațiilor răspândite, următorii ani ar putea aduce o schimbare neobișnuită în rândul oamenilor, prin apariția unui grup restrâns de persoane despre care se spune că ar avea capacități ieșite din comun.

Baba Vanga, pe numele său Vanghelia Pandeva Dimitrova, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri asociate cu fenomenul profețiilor. După moartea sa, în 1996, numele ei a continuat să fie legat de numeroase afirmații despre evenimente care ar urma să se producă în viitor.

Ce predicții a făcut Baba Vanga

Profeția care circulă vorbește despre o posibilă transformare a unei părți a populației. Oamenii respectivi ar putea dobândi anumite abilități neobișnuite, diferite de cele întâlnite în mod normal.

În unele interpretări apărute ulterior, ideea a fost asociată cu posibilitatea ca anumite persoane să dezvolte caracteristici biologice diferite în urma unei boli sau a unei intervenții genetice. Aceste explicații reprezintă însă interpretări ulterioare și nu sunt susținute de un text original atribuit clarvăzătoarei bulgare.

Printre scenariile vehiculate în jurul acestei presupuse profeții se află și unul potrivit căruia o afecțiune necunoscută ar putea determina schimbări la nivel genetic. O altă interpretare face referire la posibilitatea unui experiment genetic prin care anumite trăsături ale organismului uman ar fi modificate.

De-a lungul anilor, au apărut liste cu presupuse predicții pentru perioade diferite. Acestea au fost asociate cu războaie, crize economice, dezastre naturale, pandemii, evoluția tehnologiei și chiar posibilitatea existenței vieții extraterestre.

Ce previziuni a făcut Baba Vanga pentru 2026

Printre scenariile vehiculate se regăsesc un posibil conflict la nivel mondial, fenomene naturale și ecologice severe, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, dar și o perioadă marcată de instabilitate economică. Unele dintre aceste afirmații au fost reluate în diverse materiale fără să fie indicată însă sursa inițială.

Pe lângă aceste scenarii, alte liste publicate pe internet vorbesc despre o posibilă criză financiară caracterizată prin inflație și slăbirea unor monede, dar și despre transformări importante pe scena politică din Rusia.

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