EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Surpriză după surpriză la Dinamo! Le ies toate!

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce se întâmplă la echipă după seria fantastică.
Dăm calificativele după meciul cu Farul și explicăm ce s-a întâmplat la pauză. Analizăm și mutările care se mai pregătesc.
Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.
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