Drama neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani

Drama neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
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Presley Gerber a avut numeroase probleme în timpul vieții sale
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Vestea că Presley Gerber a murit la doar 27 de ani a uimit multă lume, mai ales pentru că tânărul provenea dintr-o familie celebră și, privit din exterior, părea să aibă o viață perfectă. Fiul lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, fratele acesta s-a bucurat de succes încă din adolescență. În spatele acestei imagini se ascundea însă o luptă îndelungată cu problemele de sănătate mintală și dependența, iar familia i-a fost alături în fiecare etapă dificilă.

Presley Gerbers-a născut în 1999, în Beverly Hills, și a crescut într-un mediu privilegiat, alături de părinții și sora sa. La 15 ani a semnat cu IMG Models, iar ulterior a colaborat cu branduri importante și a defilat pentru case de modă precum Moschino, Dolce & Gabbana, Burberry și Bottega Veneta.

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Sursa foto: Profimedia

Presley Gerbers s-a confruntat cu depresie și dependențe

În 2019, când avea 19 ani, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. A primit trei ani de probațiune, a urmat un program special și a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității.

Problemele sale au continuat însă și au devenit mult mai complexe. Presley Gerber a vorbit public despre depresie, anxietate, atacuri de panică și dependență. În încercarea de a-i ajuta și pe cei aflați în situații similare, a creat pe Instagram seria Mental Health Mondays (nr. Lunea sănătății mintale), unde aborda deschis dificultățile prin care trecea.

În 2024, tânărul a povestit despre dependența de opioide și despre o supradoză cu fentanil care îl adusese în comă. A continuat să caute soluții pentru recuperare și a încercat inclusiv tratamente controversate.

Cu doar câteva luni înainte de moarte, Presley vorbea despre o nouă încercare de a scăpa de dependență. Mama și sora lui i-au transmis atunci mesaje publice de susținere.

Kaia a dezvăluit ulterior că lupta fratelui său durase aproape un deceniu și afectase întreaga familie, care a încercat constant să îi fie alături.

„Când se întâmplă așa ceva într-o familie, îi afectează pe toți”, spunea Kaia.

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