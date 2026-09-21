Cele 4 zodii afectate de Neptun retrograd. Până pe 12 decembrie 2026, ies la iveală secrete greu de acceptat

Cele 4 zodii afectate de Neptun retrograd. Până pe 12 decembrie 2026, ies la iveală secrete greu de acceptat
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Următoarea perioadă vine cu revelații pentru patru zodii. Berbecii, Racii, Balanțele și Capricornii ar putea ajunge să vadă mai clar anumite aspecte din viața lor, de la propriile dorințe și oportunități ratate până la relațiile cu cei din jur. Până la finalul anului, nativii acestor semne pot trece prin momente de introspecție și pot descoperi lucruri care le schimbă perspectiva asupra viitorului.

Un rol important în această perioadă îl are Neptun, care se află în mișcare retrogradă începând din 7 iulie 2026. Fenomenul astrologic se va încheia pe 12 decembrie și este asociat, în interpretările astrologice, cu o perioadă de reevaluare. Nativii zodiilor avea parte de schimbări majore în viața lor.

Berbec

Berbecii sunt îndemnați să privească mai atent spre propria persoană. Până în decembrie, nativii pot descoperi talente și calități pe care le-au ignorat sau pe care nu au avut suficientă încredere să le valorifice. Perioada îi poate determina să renunțe la limite autoimpuse și să își recunoască adevăratul potențial.

Rac

Nativii Raci pot avea parte de clarificări în carieră. Aceștia ar putea observa mai bine cine le-a fost sincer la locul de muncă și în ce situații propriile temeri i-au făcut să renunțe la oportunități. Următoarele luni pot aduce idei noi legate de bani și evoluția profesională, iar unii nativi pot lua în calcul o promovare sau schimbarea locului de muncă.

Balanță

Ei își pot reconsidera planurile de viitor și obiectivele profesionale. În plus, perioada poate aduce clarificări în cercul de prieteni. Nativii ar putea identifica relațiile în care nu primesc susținerea de care au nevoie și pot decide să se îndepărteze de anumite persoane, făcând loc unor conexiuni mai sincere.

Sursa foto: Freepik

Capricorn

Pentru nativi, retrogradul poate scoate în evidență o oportunitate pe care au lăsat-o să treacă. În loc să privească în urmă cu regret, nativii pot folosi această realizare pentru a fi mai atenți la șansele care apar.

Sunt posibile și schimbări legate de casă și familie, inclusiv redecorarea locuinței sau o eventuală mutare. Pe plan financiar poate apărea o oportunitate neașteptată, însă este recomandată atenție în relațiile cu apropiații.

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