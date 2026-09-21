Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Prahova. Mihai și Andrei ar fi încercat să reproducă o provocare de pe TikTok

Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Prahova. Mihai și Andrei ar fi încercat să reproducă o provocare de pe TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O plimbare care ar fi trebuit să fie una obișnuită s-a transformat într-o tragedie pentru trei tineri din Prahova. Mihai și Andrei, în vârstă de 18 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac. Potrivit informațiilor prezentate în cazul accidentului, cei trei ar fi încercat să reproducă o provocare văzută pe TikTok, în care mașina este condusă cu viteză și cu luminile stinse.

Accidentul s-a produs pe DJ 140, în comuna Puchenii Mari, pe timpul nopții. La volan se afla un tânăr de 18 ani, iar în autoturism mai erau doi prieteni. Cursa celor trei s-a încheiat brusc într-o curbă, după ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers.

Doi tineri de 18 și 19 ani au murit într-un accident cumplit în Prahova

Din primele informații, înainte de producerea accidentului, farurile autoturismului ar fi fost stinse pentru câteva secunde. Manevra ar fi făcut parte din provocarea pe care tinerii o văzuseră pe platforma TikTok și pe care ar fi vrut să o reproducă.

Ulterior, autoturismul și-ar fi continuat deplasarea cu viteză, iar apropierea de curbă a făcut ca situația să devină imposibil de controlat. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit cu putere de un copac aflat în apropierea șoselei.

Impactul a fost extrem de violent. Pasagerul aflat pe locul din dreapta, în vârstă de 19 ani, a murit pe loc. Șoferul, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii au încercat să îi salveze viața, însă, la câteva ore de la accident, și acesta a murit.

În urma tragediei, un al treilea tânăr, care se afla pe bancheta din spate, a supraviețuit. Acesta a scăpat cu răni și a putut oferi informații anchetatorilor despre momentele care au precedat impactul.

„Voiam să mergem la un parc. Am mers, am mers şi prietenul meu, care a decedat primul a făcut o glumă ca să mă sperie pe mine şi a spus să stingă luminile de la… Farurile. Le-a stins vreo două secunde şi după aia le-a aprins şi a dat viteză şi era foarte aproape de curbă şi fix atunci, la curbă, a dat viteză…

Dacă nu trăgea de volan, intram într-un lan de porumb şi era mai bine. A virat stânga şi am intrat în pom”, transmis tânărul care a supravieţuit, potrivit Observatornews.ro

CITEȘTE ȘI: Mădălina Manole și Mădălina Apostol, două dispariții, multe coincidențe! Ce au ascuns în spatele imaginii pe care o arătau lumii

Părintele Nicodim Nechita, găsit mort la 63 de ani. A fost slujitor al aceleiași biserici timp de 33 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Drama neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Drama neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Virgiliu Stroescu, adevărul despre consumul de fructe la micul dejun. Cât de sănătoase sunt, de fapt
Virgiliu Stroescu, adevărul despre consumul de fructe la micul dejun. Cât de sănătoase sunt, de fapt
Erling Haaland vrea să plece de la Manchester City! Care este motivul și la ce club visează
Erling Haaland vrea să plece de la Manchester City! Care este motivul și la ce club visează
Doliu în lumea sportului! A murit fostul campion olimpic Serghei Cepikov
Doliu în lumea sportului! A murit fostul campion olimpic Serghei Cepikov
Cum știe câinele că urmează să ajungi acasă. Indiciile pe care le poate folosi înainte să deschizi ușa
Cum știe câinele că urmează să ajungi acasă. Indiciile pe care le poate folosi înainte să deschizi ușa
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Mediafax
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Lista țărilor în care DIICOT a verificat urma banilor în dosarul „Călin Georgescu”. Anchetatorii străini l-au avut în vizor pe candidatul la prezidențialele din 2024 – SURSE
Gandul.ro
Lista țărilor în care DIICOT a verificat urma banilor în dosarul „Călin Georgescu”. Anchetatorii străini l-au avut în vizor pe candidatul la prezidențialele din 2024 – SURSE
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat
Adevarul
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat
A murit fiul lui Cindy Crawford. Avea doar 27 de ani
Digi24
A murit fiul lui Cindy Crawford. Avea doar 27 de ani
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Click.ro
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Digi 24
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
Digi24
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Lista țărilor în care DIICOT a verificat urma banilor în dosarul „Călin Georgescu”. Anchetatorii străini l-au avut în vizor pe candidatul la prezidențialele din 2024 – SURSE
Gandul.ro
Lista țărilor în care DIICOT a verificat urma banilor în dosarul „Călin Georgescu”. Anchetatorii străini l-au avut în vizor pe candidatul la prezidențialele din 2024 – SURSE
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.