Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Prahova. Mihai și Andrei ar fi încercat să reproducă o provocare de pe TikTok

O plimbare care ar fi trebuit să fie una obișnuită s-a transformat într-o tragedie pentru trei tineri din Prahova. Mihai și Andrei, în vârstă de 18 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac. Potrivit informațiilor prezentate în cazul accidentului, cei trei ar fi încercat să reproducă o provocare văzută pe TikTok, în care mașina este condusă cu viteză și cu luminile stinse.

Accidentul s-a produs pe DJ 140, în comuna Puchenii Mari, pe timpul nopții. La volan se afla un tânăr de 18 ani, iar în autoturism mai erau doi prieteni. Cursa celor trei s-a încheiat brusc într-o curbă, după ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers.

Doi tineri de 18 și 19 ani au murit într-un accident cumplit în Prahova

Din primele informații, înainte de producerea accidentului, farurile autoturismului ar fi fost stinse pentru câteva secunde. Manevra ar fi făcut parte din provocarea pe care tinerii o văzuseră pe platforma TikTok și pe care ar fi vrut să o reproducă.

Ulterior, autoturismul și-ar fi continuat deplasarea cu viteză, iar apropierea de curbă a făcut ca situația să devină imposibil de controlat. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit cu putere de un copac aflat în apropierea șoselei.

Impactul a fost extrem de violent. Pasagerul aflat pe locul din dreapta, în vârstă de 19 ani, a murit pe loc. Șoferul, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii au încercat să îi salveze viața, însă, la câteva ore de la accident, și acesta a murit.

În urma tragediei, un al treilea tânăr, care se afla pe bancheta din spate, a supraviețuit. Acesta a scăpat cu răni și a putut oferi informații anchetatorilor despre momentele care au precedat impactul.

„Voiam să mergem la un parc. Am mers, am mers şi prietenul meu, care a decedat primul a făcut o glumă ca să mă sperie pe mine şi a spus să stingă luminile de la… Farurile. Le-a stins vreo două secunde şi după aia le-a aprins şi a dat viteză şi era foarte aproape de curbă şi fix atunci, la curbă, a dat viteză… Dacă nu trăgea de volan, intram într-un lan de porumb şi era mai bine. A virat stânga şi am intrat în pom”, transmis tânărul care a supravieţuit, potrivit Observatornews.ro

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