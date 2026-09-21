Fane Văncică, în doliu! A murit fratele său: ”Inima mea este sfâșiată!”

Fane Văncică, în doliu! A murit fratele său: ”Inima mea este sfâșiată!”
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Fane Văncică traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Acesta a anunțat în mediul online că fratele său mai mare, Duduta, a încetat din viață. Vestea a fost făcută publică prin intermediul unei postări în care acesta și-a exprimat durerea și a vorbit despre legătura pe care a avut-o cu membrul familiei sale.

Pierderea unei persoane apropiate l-a afectat profund pe Fane Văncică, care a ales să împărtășească vestea cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Mesajul transmis în mediul online a fost unul dedicat fratelui său mai mare și a reflectat suferința provocată de moartea acestuia.

Fane Văncică este în doliu!

În mesajul transmis, Fane Văncică a pus accent pe amintirile pe care le păstrează și pe faptul că fratele său va continua să facă parte din viața familiei prin toate momentele pe care le-au trăit împreună.

Mesajul publicat pe rețelele de socializare a fost însoțit de gânduri dedicate celui care a plecat dintre cei vii. Fane Văncică a evocat inclusiv amintiri legate de personalitatea fratelui său, de zâmbetul acestuia și de locul pe care l-a ocupat în familia lor.

„Astăzi, inima mea este sfâșiată de o durere pe care nu o pot exprima în cuvinte. Nu te voi uita niciodată, fratele meu drag. Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul meu și în sufletele noastre. Îți voi purta mereu amintirea, zâmbetul și locul tău special în inima mea.

Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți așeze sufletul printre îngeri. Vei fi veșnic iubit și regretat”, a transmis Fane Văncică.

În urmă cu mai multe luni, Fane Văncică a făcut publice și informații despre propriile probleme de sănătate. În decembrie 2025, acesta a vorbit, într-un videoclip publicat pe TikTok, despre mai multe afecțiuni pe care susținea că medicii i le-ar fi identificat.

Potrivit celor relatate atunci de Fane Văncică, investigațiile medicale ar fi indicat probleme care îi afectau mai multe organe, printre care inima, ficatul și rinichii. Acesta a asociat situația și cu stilul său de viață și a susținut că intenționează să facă schimbări pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

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