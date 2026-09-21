Gabriela Cristea, adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce a putut să pățească: ”De 2 zile îmi e rău”

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gabriela Cristea a vorbit din nou despre procesul prin care a reușit să slăbească aproape 35 de kilograme și despre schimbările pe care le-a făcut pentru a ajunge la silueta actuală. Vedeta de televiziune a recunoscut că tratamentul pentru scăderea în greutate a avut un rol important în transformarea sa, însă a subliniat că rezultatele au venit în paralel cu disciplină, atenție la alimentație și monitorizare medicală.

În vârstă de 51 de ani, Gabriela Cristea se numără printre vedetele care au vorbit public despre problemele cu greutatea și despre dificultățile întâmpinate de-a lungul timpului în încercarea de a slăbi. După mai multe perioade în care kilogramele au reprezentat o provocare, prezentatoarea a apelat la un tratament destinat scăderii în greutate, iar rezultatul a fost o transformare fizică vizibilă.

Ce simptome are Gabriela Cristea

Vedeta a povestit recent, în cadrul unui interviu amplu, despre perioada în care s-a confruntat cu obezitatea și despre modul în care procesul de slăbire i-a schimbat inclusiv stilul de viață. Potrivit propriilor informații, diferența ajunge la aproximativ 35 de kilograme, iar schimbarea nu a fost obținută peste noapte. Pe lângă tratamentul prescris, Gabriela Cristea a pus accent pe controlul alimentației și pe respectarea recomandărilor primite din partea medicilor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Transformarea sa a atras atenția și în mediul online, unde apar frecvent reacții din partea celor care au observat diferența. Într-un nou interviu, vedeta a explicat că rezultatul la care a ajuns nu trebuie privit ca efectul unei singure metode. Pentru ea, procesul a presupus mai multe elemente care au funcționat împreună, de la tratament până la disciplină și supraveghere de specialitate.

Gabriela Cristea a ținut să precizeze și că injecțiile pentru slăbit nu ar trebui privite ca o soluție pe care oricine să o urmeze fără recomandarea unui specialist. În cazul său, tratamentul a fost urmat în context medical, iar vedeta nu a susținut că aceste produse ar trebui utilizate la întâmplare sau după recomandările primite de la alte persoane.

Un alt subiect abordat de Gabriela Cristea a fost cel al reacțiilor neplăcute pe care le-a avut în timpul tratamentului. Dacă inițial a explicat că nu s-a confruntat cu efecte adverse importante, ulterior a oferit mai multe detalii despre anumite episoade în care starea sa de sănătate s-a schimbat.

Potrivit vedetei, aceste situații nu au fost frecvente și au apărut în special atunci când a făcut abateri de la alimentația pe care încerca să o respecte. Astfel, anumite preparate mai grele sau foarte condimentate i-au provocat stări de rău în perioada în care urma tratamentul.

„De două zile îmi e rău și mă învârt de pe o canapea pe altă canapea, în speranța că o să mă simt mai bine. Dar știți de ce? Corpul meu mi-a spus nu, eu am zis da, e doar o linguriță și de două zile plătesc negocierea asta.

Pentru că vreau să vă povestesc și partea mai puțin simpatică a așa-numitelor injecții pentru slăbit, pentru că v-am povestit despre kilograme, despre pofta de mâncare, despre ce am reușit să schimb la mine, dar sunt și momente când tratamentul îți amintește foarte clar că nu este o baghetă magică și, cum mai spun eu, nu faci o injecție, te înțepi și pe acolo te desumfli.

Știți că folosesc un tratament din categoria  și am observat un lucru foarte interesant la mine: corpul meu parcă a devenit mult mai vorbăreț, mai vocal.

Adică, înainte, parcă îmi spunea discret: „Gabriela, poate nu e cea mai bună idee să mănânci asta sau să faci asta”, acum îmi spune direct: „Lasă-n aia jos furculița aia, că nu ar trebui să bagi în gură ce ai în furculiță.”

Problema e că mintea omului este o creatură foarte sofisticată, mai ales când e poftă, pentru că aici e problema cea mai mare: ce facem cu poftele? Și asta am pățit și eu. Acum două zile am mâncat niște friptură și aveam în frigider o dulceață de ardei iute făcută de mine. Știți cum îmi place mie să gătesc. Și când o faci tu, parcă are și așa o valoare sentimentală și vrei să o guști.

Și am gustat și, culmea este că, de la prima gură, am simțit că nu îmi priește. Corpul meu mi-a transmis foarte direct că nu ar trebui să mănânc gura aia de… dulceață de ardei iute.

Dar eu am zis: „Stai, frate, că e puțină, că e foarte bună” și a fost așa o negociere. Corpul nu, eu da și tot așa și am mâncat-o până la urmă.

Și de două zile nu mă simt grozav și acum chiar stau să mă întreb: „De ce, Doamne iartă-mă, am mâncat gura aia de dulceață de ardei iute?”

Nu e prima dată când mi se întâmplă asta. Mi s-a mai întâmplat de două ori până acum, de când sunt pe tratament. O dată am mâncat două aripioare picante de la un fast-food. Da, două. N-am mâncat o găleată, nu meniu de familie. Două aripioare, fraților. Și am zis: „Ce se poate întâmpla de la două aripioare?” Și am aflat.”, a transmis Gabriela.

VEZI ȘI: Gabriela Cristea se ține pe poziții! Cum a încercat Tavi Clonda să o ispitească, dar fără succes

Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”
Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”
Andrei Rotaru a recunoscut de ce s-a îngrășat. Medicamentele i-au schimbat complet aspectul
Andrei Rotaru a recunoscut de ce s-a îngrășat. Medicamentele i-au schimbat complet aspectul
Cum a arătat petrecerea burlăcițelor a Andrei Volos, înaintea de nunta cu Robert Lele. Locația superbă în care a avut loc evenimentul: „A fost din suflet”
Cum a arătat petrecerea burlăcițelor a Andrei Volos, înaintea de nunta cu Robert Lele. Locația superbă în care a avut loc evenimentul: „A fost din suflet”
Andreea Mantea a ajuns la 40 de ani. Ce mesaj a transmis vedeta: „Nu simt că…”
Andreea Mantea a ajuns la 40 de ani. Ce mesaj a transmis vedeta: „Nu simt că…”
Doi italieni au intrat pentru prima dată în Salina Turda și au rămas fără cuvinte: „Cine a avut ideea asta?”
Doi italieni au intrat pentru prima dată în Salina Turda și au rămas fără cuvinte: „Cine a avut ideea asta?”
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Mediafax
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
Deputata traseistă de la S.O.S, înregimentată la PNL, a tras în liberali din toate poziţiile cu interpelară şi acuzaţii
Gandul.ro
Deputata traseistă de la S.O.S, înregimentată la PNL, a tras în liberali din toate poziţiile cu interpelară şi acuzaţii
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Digi24
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Mediafax
Meloni taie în carne vie: La școală se merge cu fața descoperită
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Click.ro
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Digi 24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Digi24
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Deputata traseistă de la S.O.S, înregimentată la PNL, a tras în liberali din toate poziţiile cu interpelară şi acuzaţii
Gandul.ro
Deputata traseistă de la S.O.S, înregimentată la PNL, a tras în liberali din toate poziţiile cu interpelară şi acuzaţii
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.