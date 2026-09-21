Gabriela Cristea, adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce a putut să pățească: ”De 2 zile îmi e rău”

Gabriela Cristea a vorbit din nou despre procesul prin care a reușit să slăbească aproape 35 de kilograme și despre schimbările pe care le-a făcut pentru a ajunge la silueta actuală. Vedeta de televiziune a recunoscut că tratamentul pentru scăderea în greutate a avut un rol important în transformarea sa, însă a subliniat că rezultatele au venit în paralel cu disciplină, atenție la alimentație și monitorizare medicală.

În vârstă de 51 de ani, Gabriela Cristea se numără printre vedetele care au vorbit public despre problemele cu greutatea și despre dificultățile întâmpinate de-a lungul timpului în încercarea de a slăbi. După mai multe perioade în care kilogramele au reprezentat o provocare, prezentatoarea a apelat la un tratament destinat scăderii în greutate, iar rezultatul a fost o transformare fizică vizibilă.

Ce simptome are Gabriela Cristea

Vedeta a povestit recent, în cadrul unui interviu amplu, despre perioada în care s-a confruntat cu obezitatea și despre modul în care procesul de slăbire i-a schimbat inclusiv stilul de viață. Potrivit propriilor informații, diferența ajunge la aproximativ 35 de kilograme, iar schimbarea nu a fost obținută peste noapte. Pe lângă tratamentul prescris, Gabriela Cristea a pus accent pe controlul alimentației și pe respectarea recomandărilor primite din partea medicilor.

Transformarea sa a atras atenția și în mediul online, unde apar frecvent reacții din partea celor care au observat diferența. Într-un nou interviu, vedeta a explicat că rezultatul la care a ajuns nu trebuie privit ca efectul unei singure metode. Pentru ea, procesul a presupus mai multe elemente care au funcționat împreună, de la tratament până la disciplină și supraveghere de specialitate.

Gabriela Cristea a ținut să precizeze și că injecțiile pentru slăbit nu ar trebui privite ca o soluție pe care oricine să o urmeze fără recomandarea unui specialist. În cazul său, tratamentul a fost urmat în context medical, iar vedeta nu a susținut că aceste produse ar trebui utilizate la întâmplare sau după recomandările primite de la alte persoane.

Un alt subiect abordat de Gabriela Cristea a fost cel al reacțiilor neplăcute pe care le-a avut în timpul tratamentului. Dacă inițial a explicat că nu s-a confruntat cu efecte adverse importante, ulterior a oferit mai multe detalii despre anumite episoade în care starea sa de sănătate s-a schimbat.

Potrivit vedetei, aceste situații nu au fost frecvente și au apărut în special atunci când a făcut abateri de la alimentația pe care încerca să o respecte. Astfel, anumite preparate mai grele sau foarte condimentate i-au provocat stări de rău în perioada în care urma tratamentul.

„De două zile îmi e rău și mă învârt de pe o canapea pe altă canapea, în speranța că o să mă simt mai bine. Dar știți de ce? Corpul meu mi-a spus nu, eu am zis da, e doar o linguriță și de două zile plătesc negocierea asta. Pentru că vreau să vă povestesc și partea mai puțin simpatică a așa-numitelor injecții pentru slăbit, pentru că v-am povestit despre kilograme, despre pofta de mâncare, despre ce am reușit să schimb la mine, dar sunt și momente când tratamentul îți amintește foarte clar că nu este o baghetă magică și, cum mai spun eu, nu faci o injecție, te înțepi și pe acolo te desumfli. Știți că folosesc un tratament din categoria și am observat un lucru foarte interesant la mine: corpul meu parcă a devenit mult mai vorbăreț, mai vocal. Adică, înainte, parcă îmi spunea discret: „Gabriela, poate nu e cea mai bună idee să mănânci asta sau să faci asta”, acum îmi spune direct: „Lasă-n aia jos furculița aia, că nu ar trebui să bagi în gură ce ai în furculiță.” Problema e că mintea omului este o creatură foarte sofisticată, mai ales când e poftă, pentru că aici e problema cea mai mare: ce facem cu poftele? Și asta am pățit și eu. Acum două zile am mâncat niște friptură și aveam în frigider o dulceață de ardei iute făcută de mine. Știți cum îmi place mie să gătesc. Și când o faci tu, parcă are și așa o valoare sentimentală și vrei să o guști. Și am gustat și, culmea este că, de la prima gură, am simțit că nu îmi priește. Corpul meu mi-a transmis foarte direct că nu ar trebui să mănânc gura aia de… dulceață de ardei iute. Dar eu am zis: „Stai, frate, că e puțină, că e foarte bună” și a fost așa o negociere. Corpul nu, eu da și tot așa și am mâncat-o până la urmă. Și de două zile nu mă simt grozav și acum chiar stau să mă întreb: „De ce, Doamne iartă-mă, am mâncat gura aia de dulceață de ardei iute?” Nu e prima dată când mi se întâmplă asta. Mi s-a mai întâmplat de două ori până acum, de când sunt pe tratament. O dată am mâncat două aripioare picante de la un fast-food. Da, două. N-am mâncat o găleată, nu meniu de familie. Două aripioare, fraților. Și am zis: „Ce se poate întâmpla de la două aripioare?” Și am aflat.”, a transmis Gabriela.

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Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”