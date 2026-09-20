Doi italieni au intrat pentru prima dată în Salina Turda și au rămas fără cuvinte: „Cine a avut ideea asta?”

Turiști italieni
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O experiență neașteptată i-a surprins pe doi turiști din Italia ajunși la Salina Turda. Coborârea în subteran le-a oferit o perspectivă cu totul diferită asupra locului. Amploarea spațiului și atracțiile amenajate în fosta exploatare de sare le-au stârnit curiozitatea. Impresionați de modul în care mina a fost transformată într-o destinație turistică spectaculoasă, aceștia au vrut să afle povestea din spatele acestei idei.

Vizita în subteran a fost imortalizată de cei doi italieni, care au fost impresionați de configurația neobișnuită a salinei. Aceștia au descris interiorul ca pe un adevărat „labirint”, în care un pasaj lung conduce către diferite zone ale obiectivului. Temperaturile scăzute și decorul aparte de la zeci de metri sub pământ au contribuit la atmosfera pe care turiștii au considerat-o deosebită.

Mese de biliard și teren de mini-golf, la 112 metri sub pământ

Ceea ce i-a surprins cel mai mult pe cei doi italieni a fost combinația neașteptată dintre spațiul minier și facilitățile de agrement amenajate în adâncul salinei.

Coborârea până la 112 metri sub pământ le-a rezervat celor doi o surpriză aparte. În subteran au găsit inclusiv mese de biliard și un spațiu amenajat pentru mini-golf. Turiștii au fost uimiți să vadă cum un fost loc de exploatare a sării a fost transformat într-un spațiu destinat și divertismentului.

Dimensiunea și amenajarea salinei i-au lăsat fără cuvinte pe vizitatorii italieni. Ei au încercat să își imagineze cum a fost posibilă transformarea unui astfel de loc într-o atracție turistică. Printre elementele care le-au atras atenția s-a numărat și roata panoramică, amplasată în adâncul minei și oferind o imagine spectaculoasă asupra galeriilor.

Experiența lor a continuat cu o nouă surpriză. Într-o altă parte a salinei, turiștii au ajuns în dreptul unui lac subteran, unde au observat mai multe ambarcațiuni pregătite pentru vizitatori.

Sursa foto: Captură video

Salina Turda, asociată cu decorurile din „Harry Potter”

Atmosfera misterioasă din subteran le-a amintit celor doi de decorurile din seria „Harry Potter”. Priveliștea lacului le-a evocat o scenă întunecată din filme. Comparația făcută de unul dintre turiști a fost imediat susținută și de însoțitorul său.

Întreaga experiență li s-a părut cu atât mai impresionantă cu cât toate aceste elemente se află la zeci de metri sub pământ, într-un spațiu care, în trecut, era folosit exclusiv pentru exploatarea sării.

La finalul turului, cei doi au încheiat experiența într-o notă amuzantă. Ba chiar s-au întrebat de ce ar mai avea nevoie cineva să cumpere sare din magazin după ce a văzut de unde provine aceasta.

Întregul traseu i-a impresionat vizibil, iar descoperirile făcute în subteran i-au determinat să catalogheze Salina Turda drept o destinație cu adevărat spectaculoasă.

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