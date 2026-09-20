Câte ore trebuie să dormi, de fapt? Prea puțin sau prea mult poate afecta grav sănătatea

Pentru buna funcționare a organismului și a minții, somnul este un factor important. Atunci când calitatea somnului este slabă, pot apărea efecte serioase. Probleme de sănătate pot apărea chiar și dacă oamenii dorm prea puțin sau prea mult, tocmai din acest motiv, este important să știi câte ore trebuie să te odihnești, de fapt.

Numărul de ore de somn și calitatea acestora influențează în mod direct starea unui om pentru următoarea zi. Un studiu în cadrul căruia a fost analizată sănătatea a peste 100.000 de persoane a arătat acest fapt. Pentru reducerea riscului de apariție bolilor cardiovasculare, a diabetului, dar și a altor afecțiuni, studiile precedente evidențiază că între șase și opt ore de somn sunt suficiente.

Cu toate acestea, a rămas neclară influența precisă pe fiecare dintre stadiile somnului. De aceea, cercetătorii de la Universitatea Peking din China, au analizat starea de sănătate a 95,559 de voluntari din Marea Britanie. Rezultatul? Experții au observat că somnul REM este asociat cu un risc scăzut de aparție a 83 de boli, printre care demență și boli cardiovasculare.

Câte ore trebuie să dormi, de fapt

Somnul REM ocupă aproximativ 20-25% din totalul somnului de noapte. De asemenea, este etapa în care creierul devine foarte activ și apar visele. Aceste perioade tind să fie mai lungi spre dimineață. În acest caz, cercetătorii au observat că oamenii care au participat la studiu și care dormeau în mod regulat șase sau opt ore prezentau cel mai scăzut risc de a dezvolta probleme de sănătate.

Pe de altă parte, persoanele care dormeau mai puțin de cinci ore aveau cea mai mare vulnerabilitate, ceea ce înseamnă o probabilitate mai ridicată pentru 37 de afecțiuni de sănătate. În același timp, chiar și persoanele care se odihneau mai mult de opt ore pe noapte prezentau riscuri. Așadar, experții spun că orele de somn sunt la fel de importante ca și calitatea somnului.

„Concluziile oferă dovezi suplimentare care susțin rolul unei durate a somnului de 6–8 ore ca factor de protecție a sănătății în cazul adulților de vârstă mijlocie și al celor vârstnici, probabil datorită unei distribuții mai favorabile a etapelor somnului”, explică cercetătorii studiului de la Universitatea Peking din China.

VEZI ȘI: De ce ne este mai greu să adormim atunci când știm că trebuie să ne trezim devreme. Ce se întâmplă în creier

De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor