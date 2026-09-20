O companie celebră renunță la mii de angajați. 4.100 de locuri de muncă sunt vizate

O companie celebră renunță la mii de angajați. 4.100 de locuri de muncă sunt vizate
Industria auto
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Se așteaptă concedieri masive la una dintre cele mai mari companii auto din lume. Până în acest moment, mai mulți oameni au fost dați afară, iar acum sunt vizate încă 4.100 de locuri de muncă din cadrul întreprinderii să dispară.

Compania auto Porsche va concedia 4.100 de oameni. Decizia vine în urma unui plan bine conturat de restructurare a grupului Volkswagen. Mai mult decât atât, întreprinderea vrea să reducă un deficit de aproximativ 700 de milioane de euro din costurile generale, potrivit Reuters.

Așadar, după valul de concedieri, 20% din forța de muncă a companiei va dispărea până în anul 2035. În luna iulie 2025, Porsche avea în plan să elimine doar 5.000 de joburi, însă acum se adaugă celor 4.000 de locuri de muncă vizate anterior.

O companie celebră renunță la mii de angajați

Deocamdată, nici Porsche, nici Volkswagen nu au oferit prea multe detalii despre acest val uriaș de concedieri. Întreprinderea poate doar să recomande astfel de măsuri, însă nu are autoritatea de a le impune. Cu toate acestea, până în anul 2035, 4.100 de oameni care lucrează la gigantul auto ar urma să rămână fără loc de muncă.

În urmă cu ceva timp, în data de 18 septembrie, compania Volkswagen a revizuit estimările pentru marja de profit de anul acesta. Valoarea inițială era de 4%-5,5%, însă a fost revizuit cu 1%.

Concedierile în lanț afectează și alte companii

Porsche a luat această decizie din cauza costurilor ridicate. Ele ar fi crescut în urma schimbării de strategie pentru vehiculele electrice, însă și prăbușirea vânzărilor din China a contribuit destul de mult la hotărârea companiei auto. Pe de altă parte, nu doar această industrie are de suferit în anul 2026.

Se pare că, în data de 14 septembrie, angajații companiei Oracle ar fi primit un email prin care erau anunțați că este ultima lor zi la acel loc de muncă. Încă din data de 31 mai, odată cu încheierea anului fiscal 2026, Oracle concediase deja în jur de 21.000 de oameni. Amintim că Oracle este o companie americană de tehnologie, fondată în 1977 și este cunoscută pentru soluțiile de baze de date, aplicații pentru afaceri și servicii IT. Totodată, este una dintre cele mai mari întreprinderi globale din industria software.

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