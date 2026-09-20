Echinocțiul de toamnă 2026 vine pe 23 septembrie. Ce se schimbă după ora 03:05

Echinocțiul de toamnă are loc în fiecare an. Acesta marchează debutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar în acest mod, nopțile devin treptat mai lungi.

Finalul lunii vine cu un fenomen important. În data de 23 septembrie, vara se încheie oficial, din punct de vedere astronomic. Acest fapt se întâmplă datorită echinocțiului de toamnă, care se petrece anual și care marchează debutul sezonului tomnatic.

Odată cu venirea echinocțiului, zilele se scurtează, iar nopțile cresc treptat, până la solstițiul de iarnă. În plus, majoritatea oamenilor vor simți efectele acestei schimbări, așa cum se întâmplă de fiecare dată.

Ce înseamnă echinocțiu

Cuvântul „echinocțiu” provine din limba latină și înseamnă egalitate între zi și noapte. Atunci când are loc, Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în emisfera sudică. Astfel, în jurul acestei date, durata zilei va fi egală cu cea a nopții în orice loc din lume.

Pe de altă parte, din punct de vedere istoric și cultural are o altă semnificație importantă. De-a lungul timpului a fost strâns legat de recunoștință, de culesul recoltelor, dar și de încheierea unui ciclu agricol. Încă de acum mii de ani, oamenii se foloseau de acest reper pentru a mulțumi naturii pentru roade și pentru a începe pregătirile de iarnă.

Echinocțiul de toamnă vine pe 23 septembrie și ce se schimbă după 03:05

Odată ce Soarele a atins bolta cerească, în emisfera nordică începe toamna. Un aspect important de menționat este că data nu coincide în fiecare an. Se întâmplă, însă, să varieze între 22 și 23 septembrie, pentru că anul calendaristic standard nu se suprapune pe durata reală a mișcării de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. Astfel, în acest an, debutul toamnei astronomice va avea loc pe 23 septembrie, în jurul orei 03:05.

Din acel punct, Soarele coboară spre emisfera sudică, iar echilibrul dintre lumină și întuneric se destramă. Totodată, în jumătatea nordică a globului pământesc, ziua începe să scadă continuu, iar minutele scad treptat în fiecare seară. Întunericul va fi tot mai prezent în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În a treia decadă a ultimei luni din an va avea loc solstițiul de iarnă, care va marca cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte astronomică din 2026.

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