Orașul din România în care o stradă te duce direct în altă țară. Cum treci granița fără să oprești

Orașul din România în care o stradă te duce direct în altă țară. Cum treci granița fără să oprești
Drum din România
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Localnicii unui oraș din România nu trebuie să călătorească prea mult pentru a trece granița. Aceștia trec de ultima casă de pe o străduță și ajung direct în Ungaria. Frontiera a făcut și face parte din viața lor de generații întregi.

Cum ar fi să faci un singur pas și să ajungi în altă țară? Ei bine, locuitorii orașului Nădlac, din județul Arad, fac asta de ani buni. Pentru ei, drumul spre marginea localității nu se oprește la ultima casă și asta pentru că traversează direct în Ungaria.

Nădlac a fost unul dintre cele mai circulate puncte de ieșire din țara noastră spre vestul Europei. În anul 2014, de exemplu, înainte de deschiderea Nădlac II, vechiul punct de frontieră a raportat 5,68 milioane de treceri într-un singur an.

Orașul din România în care o stradă te duce direct în altă țară

Localitatea este situată chiar lângă granița româno-ungară. Drumul traversează spre punctul Nădlac-Nagylak și apoi pe teritoriul Ungariei. Pentru cei care nu cunosc zona poate părea neobișnuit să mergi pe un drum într-un oraș din România, iar după câteva minute te afli în altă țară. Locuitorii sunt obișnuiți cu asta, mai ales cu prezentarea documentelor și cu controalele vamale.

Însă, din ianuarie 2025, lucrurile s-au schimbat radical. Atunci când România a intrat complet în spațiul Schengen, controalele au fost eliminate. Așadar, acum un locuitor din Nădlac nu mai trebuie să oprească la cabina Poliției de Frontieră pentru verificarea documentelor, iar deplasarea seamănă cu trecerea dintr-un județ în altul. Totodată, regula este valabilă și pentru autoturisme sau alte mijloace de transport.

Ce documente trebuie să ai la tine când treci granița

Chiar și în aceste condiții, fără controale, cei care trec frontiera din Nădlac trebuie să știe că este obligatoriu să aibă cartea de identitate sau pașaportul. Este important de reținut că polițiștii pot efectua verificări aleatorii, inclusiv pe drumurile din apropiere.

Astfel, diferențele pentru localnici sunt destul de simple: dacă înainte de 2025 trebuiau să stea la cozi intermitente pentru controale, în 2026 pot trece fără restricții, cu condiția să dețină asupra lor un document de călătorie valid.

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