Vacanța-surpriză a toamnei! Zbori direct din București și descoperi o țară cu temple antice, vin bun și peisaje de pus în ramă

Armenia nu se află încă în fruntea listei destinațiilor alese de români pentru un city-break, dar tocmai aici s-ar putea ascunde una dintre cele mai interesante călătorii ale toamnei. Cu Erevanul drept bază, într-o vacanță de 6–7 zile poți combina un oraș cu o istorie de aproape trei milenii cu temple păgâne, mănăstiri medievale săpate în stâncă, canioane formate din coloane uriașe de bazalt, podgorii, gastronomie caucaziană și imaginea aproape ireală a Muntelui Ararat. Un avantaj important este existența zborurilor directe între București și Erevan, iar distanțele permit organizarea vacanței fără să schimbi hotelul în fiecare seară: pleci dimineața într-o altă parte a Armeniei și te întorci seara în capitală.

Toamna, una dintre cele mai frumoase perioade pentru Erevan

Pentru o primă călătorie în Armenia, sfârșitul lunii septembrie și prima jumătate din octombrie reprezintă o perioadă foarte bună. Site-ul oficial de turism al Erevanului descrie toamna drept un anotimp lung și blând, în care căldura puternică a verii se retrage, în timp ce cafenelele în aer liber pot rămâne deschise până spre sfârșitul lui octombrie.

Septembrie aduce și unul dintre marile avantaje ale Armeniei: piețele sunt pline de fructe, inclusiv struguri și piersici, iar sezonul se potrivește foarte bine cu o excursie prin regiunile viticole.

O fereastră potrivită ar fi aproximativ 20 septembrie – 15 octombrie. Ultima parte a lui septembrie este indicată celor care vor temperaturi mai ridicate, în timp ce începutul și mijlocul lui octombrie pot aduce o atmosferă mai autentică de toamnă și temperaturi mai confortabile pentru zilele petrecute pe jos.

Vara poate fi mult mai solicitantă, deoarece temperaturile din Erevan ajung frecvent în zona 30–36 de grade, deloc ideală dacă programul include urcarea la Cascade, coborârea în canionul de la Garni și ore petrecute prin situri arheologice și mănăstiri.

Din București se poate ajunge direct la Erevan

Unul dintre argumentele care fac Armenia mult mai accesibilă pentru turiștii români este legătura aeriană directă. În programul actual există zboruri Wizz Air între București Otopeni și Aeroportul Internațional Zvartnots din Erevan, astfel încât nu mai este necesară pierderea mai multor ore cu o escală la Istanbul, Atena sau într-un alt aeroport european.

Tarifele companiilor low-cost variază considerabil în funcție de perioada aleasă, momentul rezervării și bagaj, însă pentru calcularea unei vacanțe se poate porni orientativ de la 500–1.000 de lei de persoană pentru un bilet dus-întors. Un tarif sub 500–600 de lei ar transforma Armenia într-o destinație extrem de competitivă pentru o vacanță de o săptămână.

Românii mai au un avantaj: pentru o călătorie turistică obișnuită nu este necesară viza. România figurează pe lista statelor ai căror cetățeni beneficiază de regim fără viză în Armenia, pentru șederi de până la 180 de zile într-un an.

Șapte zile sunt suficiente pentru o primă întâlnire cu Armenia

Armenia poate fi descoperită și într-o vacanță de cinci zile, însă varianta mult mai relaxată este cea de 6 nopți și 7 zile. În acest fel, turistul poate acorda două zile Erevanului și poate face mai multe excursii în afara capitalei fără senzația că întreaga vacanță se desfășoară contra cronometru.

Marele avantaj este că nu trebuie schimbată cazarea. Erevanul poate rămâne baza pentru întreaga vacanță, iar numeroase obiective importante sunt accesibile prin excursii de o zi. Dimineața poți pleca spre un templu antic, o mănăstire sau o regiune viticolă, iar seara să fii din nou la o terasă din centrul capitalei.

Unde este cel mai bine să te cazezi în Erevan

Pentru prima vizită, una dintre cele mai practice zone este cea cuprinsă între Republic Square, Northern Avenue și Cascade. O cazare centrală costă mai mult decât una de la periferie, însă diferența poate merita, deoarece o mare parte a Erevanului turistic poate fi explorată pe jos, iar seara nu mai depinzi de transport pentru a ajunge la restaurante și cafenele.

În centru există atât hoteluri internaționale, precum ibis Yerevan Center, Holiday Inn Express sau Holiday Inn Yerevan – Republic Square, cât și proprietăți din categorii superioare, precum Grand Hotel Yerevan sau Paris Hotel Yerevan. Tarifele pot varia masiv în funcție de perioadă și gradul de ocupare, iar apartamentele, pensiunile și hotelurile locale pot oferi prețuri considerabil mai mici.

Pentru alcătuirea unui buget, o cameră bună poate fi calculată orientativ la 50–90 de euro pe noapte, în timp ce un hotel superior, foarte bine poziționat, poate trece de 100–150 de euro pe noapte.

Cât costă viața în Armenia

Moneda locală este dram-ul armean (AMD). La cursul din 16 septembrie 2026, un leu valorează aproximativ 79,6 AMD, astfel încât o regulă simplă pentru calculele din mers ar fi că 800 AMD înseamnă aproximativ 10 lei.

Transportul public în Erevan rămâne accesibil, iar o călătorie în sistemul municipal costă 150 AMD. Capitala dispune de metrou, autobuze și troleibuze, dar turistul cazat central va parcurge multe dintre distanțele importante pe jos.

Și restaurantele pot rămâne rezonabile ca preț. În meniurile restaurantelor centrale pot apărea preparate tradiționale de la aproximativ 1.200–1.600 AMD, în timp ce felurile principale mai consistente ajung la 3.000–5.000 AMD sau mai mult. Pentru o vacanță fără excese, un buget de aproximativ 100–150 de lei de persoană pe zi pentru mâncare poate fi suficient, în timp ce 200 de lei permit deja mese mai generoase la restaurante bune.

Khorovats, lavash și gata. Ce merită încercat în Armenia

Gastronomia reprezintă unul dintre motivele pentru care merită să te întorci seara în Erevan în loc să petreci întreaga vacanță pe drum. Lista poate începe cu khorovats, grătarul armenesc însoțit de legume și verdețuri, și poate continua cu dolma sau tolma în foi de viță și lavash, pâinea tradițională coaptă în tonir.

Mai există harissa, preparată lent din grâu și carne, spas, o supă pe bază de iaurt, basturma, sujuk și păstrăvul de Sevan. La desert trebuie încercată gata, una dintre specialitățile dulci armenești.

În Erevan există restaurante unde turiștii pot vedea inclusiv prepararea tradițională a lavashului, iar o altă experiență specifică este degustarea celebrului brandy armean. Capitala are o tradiție îndelungată în producerea acestuia, iar vizitarea unei distilerii poate fi introdusă fără probleme într-una dintre zilele petrecute în oraș.

Prima zi: Piața Republicii și primul contact cu Erevanul

După sosirea din București, prima zi poate fi păstrată intenționat mai lejeră. Republic Square este punctul firesc de pornire, după care traseul poate continua pe Northern Avenue, spre Operă și străzile centrale.

Erevanul este cunoscut și pentru clădirile construite din tuf vulcanic, care îi pot da, mai ales în lumina potrivită, nuanța roz pentru care capitala Armeniei a devenit celebră.

Prima seară ar trebui rezervată unei mese armenești și unei plimbări prin centrul iluminat, fără încercarea de a bifa deja muzeele și monumentele.

A doua zi: Cascade, Matenadaran și vechiul Erevan

Ziua următoare poate începe la Cascade, uriașul ansamblu de scări și terase care urcă deasupra centrului. În zilele cu atmosferă limpede, panorama poate deveni spectaculoasă, iar Araratul apare în depărtare.

Programul poate continua cu Matenadaran, celebra instituție dedicată manuscriselor armenești, apoi cu Opera, Vernissage și din nou Republic Square. Este ziua în care merită descoperit Erevanul la pas, fără a încerca să introduci și o excursie în afara orașului.

Ziua a treia: Armenia „de carte poștală”

Una dintre cele mai spectaculoase excursii care pot fi făcute din Erevan combină Charents’ Arch, Garni, Symphony of Stones, Azat Canyon și Geghard, iar unele variante introduc și Khor Virap.

Este practic o călătorie prin mai multe Armenii într-o singură zi: începi cu imaginea Araratului, treci prin lumea precreștină, cobori într-un canion vulcanic și închei într-o mănăstire medievală în care omul și muntele par să devină parte din aceeași construcție.

Charents’ Arch și muntele care se află în Turcia, dar rămâne simbolul Armeniei

Charents’ Arch este una dintre opririle panoramice clasice de pe traseul dintre Erevan și Garni. Monumentul este dedicat poetului Yeghishe Charents și a fost amplasat astfel încât, atunci când vremea permite, Muntele Ararat să apară încadrat de arcadă.

Vizibilitatea nu este însă garantată. Norii sau pâcla pot ascunde muntele, motiv pentru care o fotografie perfectă cu Araratul rămâne și o chestiune de noroc.

Există aici și unul dintre paradoxurile geografice și istorice ale Armeniei. Araratul ocupă un loc fundamental în identitatea armeană și apare pe stema țării, însă muntele se găsește astăzi pe teritoriul Turciei.

Garni, bucata de lume greco-romană din Armenia

La Garni, decorul se schimbă radical. Într-o țară celebră pentru mănăstirile sale creștine, turistul întâlnește un templu cu coloane care pare desprins din lumea greco-romană.

Templul Garni datează din secolul I d.Hr. și reprezintă unul dintre cele mai importante monumente ale Armeniei precreștine. Poziția sa, deasupra defileului râului Azat, completează spectaculos monumentul.

Opririle tururilor organizate sunt de obicei de aproximativ 45–60 de minute, iar taxa de intrare poate fi achitată separat, în funcție de pachetul ales.

Symphony of Stones, orga uriașă construită de natură

În apropiere se află una dintre marile surprize naturale ale excursiei: Symphony of Stones, sau Simfonia Pietrelor.

Pereții canionului sunt alcătuiți din coloane uriașe de bazalt, cu forme geometrice care par aproape artificiale. Structurile s-au format în urma activității vulcanice și a răcirii lavei, iar asemănarea lor cu tuburile unei orgi a dat naștere numelui spectaculoasei formațiuni.

Symphony of Stones se află în zona canionului Garni, străbătut de râul Azat. Terenul poate fi neregulat, astfel încât încălțămintea potrivită este importantă, mai ales dacă excursia presupune coborârea până aproape de pereții de bazalt.

Geghard, mănăstirea care intră în munte

După templul păgân și spectacolul geologic al canionului, Geghard schimbă din nou complet registrul călătoriei. Complexul monastic medieval este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, iar o parte dintre încăperile sale sunt sculptate direct în stâncă.

Tocmai această combinație dintre arhitectura construită de oameni și spațiile săpate în munte creează atmosfera specială a locului.

În numai câteva ore, traseul face astfel trecerea de la Armenia precreștină de la Garni la una dintre marile expresii ale Armeniei creștine medievale.

Khor Virap și imaginea emblematică a Araratului

Dacă excursia aleasă include Khor Virap, merită verificat dacă este vorba despre o vizită propriu-zisă sau numai despre o trecere prin zonă pentru fotografierea Araratului. Unele circuite alocă aproximativ 30–45 de minute mănăstirii, în timp ce altele includ doar un punct panoramic.

Khor Virap este însă suficient de important încât să merite o oprire. Mănăstirea, câmpia și Araratul ridicându-se în fundal formează una dintre imaginile emblematice ale Armeniei.

Locul are și o importanță religioasă majoră, fiind asociat cu Sfântul Grigore Luminătorul, figura esențială în convertirea Armeniei la creștinism. Prin urmare, Khor Virap înseamnă mult mai mult decât un punct de unde poate fi fotografiat Araratul.

A patra zi: Erebuni și memoria dureroasă a Armeniei

După o zi lungă în afara capitalei, următoarea poate fi rezervată din nou Erevanului. Erebuni este locul potrivit pentru început, deoarece cetatea este legată de originile antice ale orașului.

Apoi poate fi vizitat Tsitsernakaberd, complexul memorial dedicat victimelor genocidului armean, împreună cu muzeul aferent. Este unul dintre locurile care explică o parte fundamentală a memoriei și identității Armeniei moderne și merită vizitat fără grabă.

După-amiaza poate rămâne pentru Muzeul Serghei Paradjanov, o cafenea, cumpărături sau o degustare de brandy.

A cincea zi: Echmiadzin și Zvartnots

O altă excursie relativ ușoară din Erevan poate fi dedicată patrimoniului religios. Echmiadzin reprezintă centrul spiritual al Bisericii Apostolice Armene, într-o țară care a adoptat creștinismul ca religie de stat încă de la începutul secolului al IV-lea.

În aceeași zi pot fi vizitate ruinele spectaculoase de la Zvartnots, unul dintre cele mai cunoscute situri istorice aflate în apropierea capitalei.

Fiind o excursie mai puțin solicitantă decât Garni–Geghard, turistul se poate întoarce suficient de devreme pentru încă o seară petrecută în Erevan.

A șasea zi: Areni și Noravank, Armenia vinului și a munților roșii

Pentru penultima zi merită păstrată o excursie spre Areni și Noravank. Este Armenia podgoriilor, a văilor stâncoase și a mănăstirilor izolate într-un peisaj care pare să se schimbe complet față de împrejurimile Erevanului.

Dacă Khor Virap nu a fost vizitat în ziua dedicată Garniului și mănăstirii Geghard, poate fi introdus la începutul acestui traseu. Combinația Khor Virap – Areni – Noravank este una dintre excursiile clasice de o zi din capitală.

Noravank este spectaculos inclusiv prin poziția sa, înconjurat de stânci în nuanțe roșiatice, iar zona Areni introduce o altă poveste importantă a țării: tradiția viticolă armeană.

Ultima zi: Lacul Sevan sau încă puțin Erevan

Dacă zborul spre București permite, ultima zi poate fi folosită pentru o excursie la Lacul Sevan și Sevanavank. Sevan este unul dintre simbolurile naturale ale Armeniei, iar mănăstirea ridicată deasupra lacului oferă una dintre panoramele clasice ale țării.

Cu mai mult timp disponibil, traseul poate continua spre Dilijan. Dacă ora avionului nu permite o asemenea excursie, ultima zi poate fi păstrată pentru Vernissage, o piață de alimente, ultimele cumpărături și o masă în centrul Erevanului înainte de plecarea spre aeroport.

Cât costă o săptămână în Armenia

Pentru o vacanță de 7 zile și 6 nopți, calculată pentru o persoană care împarte camera cu încă cineva, un buget orientativ poate porni de la 500–1.000 de lei pentru avion, aproximativ 750–1.400 de lei pentru partea individuală de cazare, 700–1.000 de lei pentru mâncare și încă aproximativ 400–800 de lei pentru excursii, intrări și transport local.

În total, o vacanță bine organizată poate ajunge la aproximativ 2.350–4.200 de lei de persoană, fără cumpărături și fără pretenții de lux. Alegerea unui hotel de patru stele foarte central și a excursiilor private poate ridica însă considerabil costul.

La ce trebuie să fii atent în Armenia

Erevanul și principalele trasee turistice pot fi incluse într-o vacanță obișnuită, însă situația regională impune prudență în apropierea frontierei cu Azerbaidjanul. Recomandările de călătorie actualizate în septembrie 2026 avertizează împotriva deplasărilor în zona imediată a frontierei estice Armenia–Azerbaidjan, iar frontiera dintre cele două state rămâne închisă.

Și frontiera terestră dintre Armenia și Turcia rămâne închisă traficului obișnuit, chiar dacă există legături aeriene între cele două țări.

Din acest motiv, pentru o primă vacanță este mult mai logic să rămâi pe traseele turistice consacrate și să verifici recomandările oficiale de călătorie înainte de plecare, mai ales dacă intenționezi să ajungi în regiuni mai îndepărtate.

Armenia, o vacanță în care nu trebuie să alegi între istorie și natură

În șapte zile, Armenia poate oferi un amestec greu de găsit într-o destinație atât de compactă. Erevanul aduce muzeele, piețele, cafenelele și gastronomia, Garni deschide o fereastră spre lumea păgână, Geghard și Echmiadzin spun povestea Armeniei creștine, Symphony of Stones arată trecutul vulcanic al regiunii, Areni aduce vinul, iar Sevan schimbă din nou complet peisajul.

Deasupra întregii călătorii rămâne imaginea Araratului. Muntele se află astăzi dincolo de graniță, în Turcia, însă continuă să domine orizontul Erevanului și imaginarul Armeniei. Iar atunci când norii se retrag și cele două vârfuri apar deasupra câmpiei, devine ușor de înțeles de ce aproape orice călătorie prin această țară ajunge, într-un fel sau altul, să se întoarcă la Ararat.

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