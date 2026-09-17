Prognoza meteo azi, 17 septembrie 2026. Toamna, făcută KO de vară! Trei regiuni din România ajung la 31 de grade

Vara pare hotărâtă să mai rămână în România, chiar dacă ne apropiem de ultima decadă a lunii septembrie. Joi, 17 septembrie 2026, vremea va fi caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, nord și local în centru temperaturile vor ajunge chiar cu 5–7 grade peste valorile normale ale datei. Soarele va domina aproape întreaga zi, maximele vor urca până la 31 de grade în Crișana, Banat și Oltenia, în timp ce dimineața va aduce un contrast spectaculos în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele pot coborî până la numai 4 grade.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, următorul interval aduce temperaturi ridicate pentru mijlocul lunii septembrie în aproape toată România. Vestul, nordul și, local, centrul țării vor avea parte de o vreme deosebit de caldă, cu abateri pozitive de 5–7 grade față de norma climatologică.

Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a teritoriului, însă spre seară și în timpul nopții, în vest și nord, vor apărea temporar mai mulți nori și, izolat, ploi slabe. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, Banat și Moldova, unde rafalele vor ajunge în general la 35–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade, izolat, în Crișana, Banat și vestul și sudul Olteniei. Noaptea, diferențele vor fi foarte mari de la o regiune la alta: minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest vor rămâne la 16–17 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării, cu temperaturi deosebit de ridicate

Vestul și nordul României vor fi printre regiunile în care abaterea termică față de normalul perioadei va fi cea mai evidentă. În Crișana și Banat se vor putea atinge izolat 30–31 de grade, valori care amintesc mai degrabă de sfârșitul verii decât de a doua jumătate a lunii septembrie.

Ziua va fi predominant însorită, însă situația se va schimba ușor spre seară și în cursul nopții, când vor apărea înnorări temporare și, izolat, ploi slabe. În Banat, vântul poate avea intensificări ușoare, cu viteze de aproximativ 35–45 km/h.

Sudul și sud-estul țării, cu soare și vreme caldă

În Muntenia și în restul regiunilor sudice, vremea va fi caldă, cu mult soare și temperaturi care vor urca în general spre 26–29 de grade. Nu sunt anunțate fenomene meteorologice importante, iar cerul va rămâne mai mult senin pe parcursul zilei.

Nopțile vor fi însă considerabil mai răcoroase decât după-amiezile, în special în zonele rurale și în regiunile ferite de vânt, ceea ce va accentua diferențele termice dintre dimineață și orele amiezii.

Oltenia și sud-vestul țării ating pragul de 31 de grade

Oltenia se numără printre cele mai calde regiuni ale zilei de joi. În vestul și sudul regiunii, maximele vor putea atinge izolat 31 de grade, iar în rest temperaturile se vor menține la valori ridicate pentru această perioadă a anului.

Cerul va fi predominant senin, iar vântul nu va crea probleme importante. Practic, după-amiaza va avea caracteristici de vară în bună parte din sud-vestul țării, chiar dacă diminețile și nopțile vor aminti că toamna și-a făcut deja intrarea în calendar.

Estul și nord-estul țării, mai răcoroase

Moldova va rămâne ceva mai răcoroasă decât vestul și sud-vestul României, iar în dealurile din centrul regiunii maximele vor coborî până la aproximativ 23 de grade. În restul estului și nord-estului, temperaturile vor fi în general plăcute, fără excesele termice prognozate pentru Banat, Crișana sau Oltenia.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va avea local intensificări ușoare, cu viteze în general de 35–45 km/h. Spre noapte, temperaturile vor coborî semnificativ, mai ales în zonele depresionare și deluroase.

Centrul țării și zona Carpaților, de la căldură neobișnuită la numai 4 grade noaptea

În centrul României, vremea va fi local deosebit de caldă pentru data din calendar, cu temperaturi diurne care vor depăși valorile normale ale perioadei. Contrastul termic va deveni însă foarte puternic după apus, mai ales în depresiunile Carpaților Orientali.

Aici se vor înregistra cele mai mici temperaturi din țară, minimele putând coborî până la numai 4 grade. În zona montană înaltă, vântul va avea unele intensificări, iar dimineața și noaptea există condiții pentru apariția izolată a ceții.

Dobrogea și zona Mării Negre, cele mai mici maxime ale zilei

Litoralul va fi una dintre puținele zone în care temperaturile de după-amiază vor rămâne în jurul valorii de 23 de grade, marea temperând încălzirea resimțită puternic în vestul și sud-vestul țării.

Cerul va fi predominant senin, iar noaptea va fi mult mai blândă decât în interiorul țării. Temperaturile minime vor rămâne în jurul a 16–17 grade pe litoral, printre cele mai ridicate valori nocturne prognozate în România.

Vremea în București

În Capitală, joi va fi o zi caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat, astfel că vremea va fi în general foarte plăcută.

Temperatura maximă va ajunge la 27–28 de grade, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 11–13 grade. Diferența dintre după-amiază și noapte va fi, așadar, destul de pronunțată.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu o maximă estimată în jurul valorilor de 27–29 de grade, în timp ce noaptea temperatura va coborî spre 11–13 grade. Spre seară și noaptea vor putea apărea temporar mai mulți nori.

La Timișoara va fi una dintre cele mai calde zile dintre marile orașe, cu aproximativ 29–31 de grade la amiază și 15–17 grade în timpul nopții. Vântul poate avea ușoare intensificări, iar spre seară vor apărea unele înnorări.

La Iași, temperaturile vor fi mai temperate, cu o maximă estimată de 24–26 de grade și o minimă de aproximativ 10–12 grade. Vântul va putea atinge temporar viteze de 35–45 km/h în regiune.

La Craiova, aerul de vară se va face simțit din plin, iar maxima va ajunge la aproximativ 29–31 de grade. În timpul nopții, temperatura va coborî spre 13–15 grade, astfel că diferența dintre zi și noapte va fi considerabilă.

La Constanța, influența Mării Negre va ține temperaturile diurne sub cele din restul sudului, fiind așteptată o maximă de aproximativ 23–24 de grade. Noaptea va fi însă blândă, cu 16–17 grade.

La Brașov, după-amiaza va aduce aproximativ 25–27 de grade, dar noaptea va deveni mult mai răcoroasă, cu temperaturi estimate în jurul valorilor de 7–9 grade. În depresiunile din estul Transilvaniei, valorile vor putea coborî chiar până la 4 grade.

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