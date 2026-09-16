Nu e banc! Cu ce sumă se vinde o fostă închisoare transformată într-o vilă cu 9 dormitoare

Nu e banc! Cu ce sumă se vinde o fostă închisoare transformată într-o vilă cu 9 dormitoare
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Cum arată locuința transformată / Sursa foto: Cheffins
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O proprietate impresionantă din Cambridgeshire, Marea Britanie, ascunde o poveste greu de intuit la prima vedere. Casa spațioasă, cu nouă dormitoare, este acum o locuință elegantă, însă în urmă cu mai bine de un secol aici funcționau o secție de poliție, un tribunal și o închisoare.

Deși pare greu de crezut că o fostă închisoare ar putea deveni, în timp, o locuință, această proprietate este dovada că astfel de transformări există. După aproape un secol în care a avut funcții legate de poliție, detenție și justiție, clădirea a fost transformată într-o casă, păstrând însă o parte din urmele trecutului său.

Imobilul, cunoscut sub numele de „Old Courthouse”, este scos în prezent la vânzare pentru 800.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 933.200 de euro. Clădirea are o suprafață de circa 372 de metri pătrați și păstrează încă numeroase urme ale perioadei în care era folosită de autorități.

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Cum arată locuința renovată

Istoria locului poate fi descoperită chiar în interiorul casei. Una dintre fostele celule a rămas aproape neschimbată, inclusiv în ceea ce privește podeaua și stratul de vopsea. Încăperea dispunea chiar și de o toaletă proprie, iar pe pereți au fost identificate inscripții vechi, unele datând încă din 1821.

Potrivit agenției imobiliare Cheffins, proprietatea a avut un rol important în comunitatea locală. În perioada în care clădirea era utilizată ca tribunal, aici au fost analizate mii de dosare referitoare la infracțiuni minore.

Sursa foto: Cheffins

Construcția a găzduit o secție de poliție încă din 1855 și și-a păstrat această funcție până în 1958. Ulterior, spațiul a fost folosit ca tribunal, activitate care a continuat până în 1970. În spatele camerelor moderne se ascund încă detalii care amintesc de perioada în care oamenii erau aduși aici pentru a fi anchetați, judecați sau închiși.

După încheierea perioadei în care clădirea a aparținut instituțiilor publice, imobilul a primit o nouă viață și a fost transformat într-o locuință. Astăzi, vechea clădire administrativă este prezentată drept o casă de familie, iar elementele istorice îi oferă un aer aparte.

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