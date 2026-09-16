Nu e banc! Cu ce sumă se vinde o fostă închisoare transformată într-o vilă cu 9 dormitoare

O proprietate impresionantă din Cambridgeshire, Marea Britanie, ascunde o poveste greu de intuit la prima vedere. Casa spațioasă, cu nouă dormitoare, este acum o locuință elegantă, însă în urmă cu mai bine de un secol aici funcționau o secție de poliție, un tribunal și o închisoare.

Deși pare greu de crezut că o fostă închisoare ar putea deveni, în timp, o locuință, această proprietate este dovada că astfel de transformări există. După aproape un secol în care a avut funcții legate de poliție, detenție și justiție, clădirea a fost transformată într-o casă, păstrând însă o parte din urmele trecutului său.

Imobilul, cunoscut sub numele de „Old Courthouse”, este scos în prezent la vânzare pentru 800.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 933.200 de euro. Clădirea are o suprafață de circa 372 de metri pătrați și păstrează încă numeroase urme ale perioadei în care era folosită de autorități.

Cum arată locuința renovată

Istoria locului poate fi descoperită chiar în interiorul casei. Una dintre fostele celule a rămas aproape neschimbată, inclusiv în ceea ce privește podeaua și stratul de vopsea. Încăperea dispunea chiar și de o toaletă proprie, iar pe pereți au fost identificate inscripții vechi, unele datând încă din 1821.

Potrivit agenției imobiliare Cheffins, proprietatea a avut un rol important în comunitatea locală. În perioada în care clădirea era utilizată ca tribunal, aici au fost analizate mii de dosare referitoare la infracțiuni minore.

Construcția a găzduit o secție de poliție încă din 1855 și și-a păstrat această funcție până în 1958. Ulterior, spațiul a fost folosit ca tribunal, activitate care a continuat până în 1970. În spatele camerelor moderne se ascund încă detalii care amintesc de perioada în care oamenii erau aduși aici pentru a fi anchetați, judecați sau închiși.

După încheierea perioadei în care clădirea a aparținut instituțiilor publice, imobilul a primit o nouă viață și a fost transformat într-o locuință. Astăzi, vechea clădire administrativă este prezentată drept o casă de familie, iar elementele istorice îi oferă un aer aparte.

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